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El beso que nadie esperaba: Lali y Tini revolucionaron la noche de River al ritmo de Madonna

Las cantantes se juntaron por primera vez arriba del escenario y escribieron una página en la historia del pop nacional junto a Marilina Bertoldi con el tema “Like a virgin”

Las cantantes se presentaron juntas por primera vez y fueron las protagonistas de un icónico momento (Video: Gelatina)
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El sábado por la noche, en el barrio de Núñez, Lali Espósito cerró la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama”. La artista no solo hizo vibrar a miles de fanáticos que estaban dentro del Estadio de River Plate, sino que además escribió una página en la historia del pop nacional. Después de años de pedidos para que concretaran una colaboración y de semanas de especulaciones sobre su presencia en el escenario del Más Monumental, Tini Stoessel fue la gran invitada de la noche. Juntas, las dos cantantes se convirtieron en las protagonistas de un momento icónico.

Durante mucho tiempo, los fans de ambas artistas pidieron que realizaran una colaboración. La famosa foto de ellas dos en un estudio, tomada años atrás, solo sirvió para aumentar las especulaciones sobre un posible encuentro. Los años pasaron y la canción nunca llegó, pero la esperanza no se perdió. Finalmente, la espera llegó a su final.

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Las cantantes decidieron rendir homenaje a Madonna e interpretaron “Like a Virgin”, una canción de la Reina del Pop. Pero no hicieron cualquier versión, sino una reinterpretación de la presentación que Madonna realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards, más conocidos como VMAs, en 2003. En aquella presentación, Christina y Britney aparecieron vestidas de blanco, mientras que la Reina del Pop lució un look total black. Lali y Tini también retomaron esa idea, aunque le dieron un giro: salieron a escena vestidas de novia, en un guiño a sus respectivos casamientos.

Lali Espósito y Tini Stoessel impactaron a sus fans en River Plate
Lali Espósito y Tini Stoessel impactaron a sus fans en River Plate

Durante los primeros minutos de la presentación, estuvieron las dos solas sobre el escenario. Deslumbraron con sus vestidos de novia, con bailes marcados por la complicidad entre ambas y con los arreglos musicales que lograron. Más tarde, Marilina Bertoldi se sumó a la escena, elevó la presentación a otro nivel y protagonizó un momento inesperado.

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Al seguir los pasos de la presentación original, Marilina fue la encargada de besarse con Stoessel y Espósito. Aunque ese gesto también había formado parte de la performance original, fue un guiño al “Chape Tour”, algo que la cantante de “Fanático” llevó adelante durante los shows del tour de “Disciplina” y que se convirtió en un momento esperado por todos sus fans. Cuando ocurrieron los besos, las miles de personas presentes en la cancha de River respondieron de inmediato con gritos, aplausos y vitoreos. Así dejaron en claro su aprobación a lo que sucedía frente a ellos.

Tras el final de la canción, y luego de despedir a Bertoldi, Lali le dedicó unas palabras a la artista: “Fuerte ese grito che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”. Mientras tomaba la mano de la reina del pop argentino, la Triple T también hizo de los suyo: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.

Lali también le dedicó unas palabras a Tini y destacó el recorrido que las dos hicieron desde sus primeros pasos hasta consolidarse como referentes del pop argentino. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó sobre el escenario.

El público respondió con una ovación a la frase, que marcó el tono del encuentro entre ambas artistas. Después de interpretar “Like a Virgin”, Tini y Lali cantaron “1Amor”, la canción que escribió la ex Casi Ángeles para manifestar un amor sano, que luego llegaría de la mano de Pedro Rosemblat, con quien se casara en los próximos meses.

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