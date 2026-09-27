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Nicolás Cabré y una medalla soñada en Berlín: terminó la maratón pese a las lesiones, junto a Rocío Pardo y Rufina

El actor cumplió otro desafío deportivo, en su carrera como atleta. Esta vez viajó a Alemania y este domingo logró la Six Star Finisher tras completar el recorrido

En un cálido día de Alemania oriental, el actor disfrutó de su nueva carrera junto a su pareja y su hija, fruto de su relación con la China Suárez
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Nicolás Cabré completó la Maratón de Berlín y alcanzó la medalla Six Star Finisher, el reconocimiento que distingue a los corredores que terminan las seis pruebas del circuito Abbott World Marathon Majors. El actor celebró el logro en sus redes sociales y relató las dificultades físicas que atravesó durante el último año para llegar a la competencia alemana.

“Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé”, escribió Cabré en un posteo posterior a la carrera. Con esas palabras, el actor confirmó que cruzó la meta de los 42,195 kilómetros y cerró un desafío deportivo que inició ocho años atrás.

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La prueba de Berlín representó la última escala de un recorrido que reúne las maratones de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Quienes finalizan las seis carreras reciben la medalla Six Star Finisher, una distinción que reúne los emblemas de cada competencia y que Cabré deseaba desde el inicio de su camino como corredor.

Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé”, expresó el intérprete al compartir la noticia. El mensaje cerró con una frase que resumió la experiencia: “SUEÑO CUMPLIDO”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde Berlín, a donde el actor viajó junto a su esposa Rocío Pardo y su hija Rufina, logró completar el circuito de maratones para obtener la Six Star Finisher

El actor viajó a Berlín junto a su esposa, Rocío Pardo, y su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia la China Suárez. Ambas formaron parte de la previa de la carrera y acompañaron a Cabré durante su estadía en Alemania.

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Antes del viaje, el actor había publicado una imagen junto a Pardo y Rufina frente a la pista de aterrizaje de un aeropuerto. “Acá hay tres que se van por un rato”, escribió sobre la foto, sin revelar en ese momento el destino de la salida familiar. Horas después, una postal frente a la Puerta de Brandeburgo confirmó el arribo a la capital alemana.

En esa segunda historia, los tres posaron frente al monumento neoclásico situado en el centro de Berlín. Cabré acompañó la publicación con una frase que anticipó la competencia: “Se viene el maratón de Berlín”. La imagen mostró el costado familiar de un viaje que tenía una meta deportiva central.

Rocío Pardo y Rufina ya habían acompañado al actor en otras experiencias de running fuera de la Argentina. En marzo de 2025, Cabré participó de la Maratón de Tokio, otra de las seis competencias que integran el circuito. Durante aquella carrera, Pardo registró distintos momentos de la jornada y Rufina alentó a su padre desde la calle.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Antes de la largada, el actor fue alentado en persona por su pareja y su hija, fruto de su relación con la China Suárez

“¡Dale, papá!”, gritó la niña al verlo avanzar por las calles de la capital japonesa. Esa escena quedó reflejada en uno de los videos difundidos por la familia durante el viaje. La presencia de ambas también sumó un respaldo afectivo para Cabré en el cierre de su desafío mundial.

En su mensaje tras la maratón alemana, el actor dedicó palabras a Pardo y Rufina. “Tengo que agradecerte a mis amores @rrociopardo @rufinacabre__ por estar siempre ahí y ser todo en mi vida”, publicó. También mencionó a Leonardo Graneros, a quien atribuyó parte de la preparación deportiva.

“@granerosleonardo por darme las herramientas y esos consejos que me trajeron hasta acá”, señaló Cabré. Además, agradeció a Oscar García, a Go Team Pilar, a Maru Miñones, a Asics Argentina, a sus amigos y a las personas que lo acompañaron con mensajes de apoyo.

Antes de correr en Berlín, Cabré visitó el muro de los participantes que buscaban completar la sexta estrella durante esa edición. Allí encontró su apellido y mostró la medalla destinada a quienes terminan el circuito. El actor también figuraba en la clasificación mundial por grupos de edad de Abbott World Marathon Majors, dentro de la categoría masculina de 45 a 49 años.

Su mejor marca registrada era de 3 horas, 54 minutos y 39 segundos, con el puesto 46.297 de la clasificación global de su franja y el 148 entre los corredores argentinos. La llegada en Berlín le permitió completar un recorrido de ocho años y sumar su nombre a la lista de Six Star Finishers.

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