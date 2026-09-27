El Manchester United confirma una deuda de más de 1.000 millones de libras esterlinas

La deuda total del Manchester United superó los 1.100 millones de libras esterlinas tras solicitar nuevos créditos en los últimos meses (REUTERS/Scott Heppell)

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Manchester United atraviesa una situación financiera marcada por una deuda que ya supera los 1.100 millones de libras esterlinas (USD 1.300 millones). El club pidió otros 90 millones de libras (USD 120 millones) desde el 30 de junio, después de realizar tres disposiciones de su línea de crédito rotatoria por 120 millones y devolver 30 millones.

El pasivo incluye 578 millones de libras (USD 760 millones) de deuda histórica, 200 millones (USD 260 millones) utilizados de esa línea de crédito y 375 millones (USD 500 millones) correspondientes a pagos pendientes por transferencias.

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La entidad de la Premier League destinó 191,7 millones de libras (USD 250 millones) a incorporaciones durante el último mercado, con los fichajes de Andrey Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba como las principales operaciones. Los anuncios de esas transferencias habían situado el gasto en 153 millones, sin que el club detallara el destino de la diferencia.

Todo ocurre pese a los ingresos récord de 677,6 millones de libras (USD 900 millones) en el último ejercicio y a los recortes de costos aplicados desde la llegada de Jim Ratcliffe como propietario minoritario.

El panorama económico coincide con un inicio deportivo adverso. El equipo dirigido por Michael Carrick ocupa la 12° posición en la liga y quedó eliminado de la Copa de la Liga, en medio de cuestionamientos de los hinchas por el nivel de inversión en el plantel.

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A pesar de las recientes incorporaciones, los hinchas consideran que persistieron vacantes en puestos sensibles, como el lateral izquierdo y el ataque, ante los problemas físicos de Luke Shaw y Benjamin Sesko.

Bruno Fernandes, uno de los referentes del plantel de Manchester United (Reuters)

Por qué el Manchester United tiene una deuda de mil millones de libras

La situación financiera combina pasivos acumulados durante dos décadas, obligaciones por fichajes y nuevos créditos solicitados en los últimos meses. Según informó la BBC, la deuda total del club ascendió a 1.150 millones de libras esterlinas tras pedir 90 millones adicionales desde el 30 de junio.

El origen central del problema se remonta a la compra apalancada que la familia Glazer realizó en 2005. Esa operación dejó préstamos dentro de la estructura financiera de la institución, cuyos intereses siguieron condicionando las cuentas incluso en etapas de altos ingresos comerciales y deportivos.

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El experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire señaló a Sky Sports que los gastos financieros netos del United superaron los 1.000 millones de libras desde aquella adquisición.

La deuda total del Manchester United superó los 1.100 millones de libras esterlinas tras solicitar nuevos créditos en los últimos meses (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

La llegada de Jim Ratcliffe como propietario minoritario en 2024 no eliminó esos compromisos. El empresario británico impulsó un programa de recortes que derivó en dos rondas de despidos, con 450 empleos eliminados, y permitió reducir la masa salarial a cerca de 302 millones de libras.

Pese a esas medidas, los costos financieros netos del último ejercicio alcanzaron 69,6 millones de libras, un aumento de más de 228% interanual, en parte por las fluctuaciones del tipo de cambio y la refinanciación de préstamos.

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"La forma en la que nos tratan es una desgracia". El descontento de los hinchas del Manchester United con los dueños del club (REUTERS/Scott Heppell)

El club también arrastra pagos pendientes por incorporaciones. Aunque esa parte del pasivo bajó respecto del ejercicio anterior, todavía debe cerca de 375 millones de libras por transferencias ya acordadas. Una parte importante vence durante los próximos 12 meses, mientras que otros pagos se distribuyen entre uno y cinco años. A ello se sumó el gasto del último mercado por una inversión anunciada de al menos 153 millones de libras.

Los retiros de la línea de crédito muestran que el endeudamiento no responde solo a la deuda heredada. La BBC indicó que el club no precisó el destino de toda esa financiación adicional, mientras que sus cuentas consignaron un desembolso de 191,7 millones de libras en nuevos jugadores durante el verano.

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El nuevo estadio también ya forma parte de la ecuación. La entidad destinó 63,5 millones de libras (USD 83 millones) a la compra de terrenos vinculados al proyecto, una suma financiada con recursos obtenidos mediante una refinanciación.

El plan contempla un recinto para 100.000 espectadores y podría costar más de 2.000 millones de libras (USD 2.6 mil millones), de acuerdo con las estimaciones citadas por The Guardian.

El proyecto para construir un nuevo estadio de 100.000 espectadores requirió una inversión de 63,5 millones de libras en terrenos (Foster + Partners)

Omar Berrada, director ejecutivo del club, afirmó que la política de fichajes respondió a la “sostenibilidad financiera” y sostuvo que el United mantendrá “un enfoque disciplinado” en sus decisiones.

El Manchester United con ingresos récord pese a la deuda

Los Red Devils facturaron 677,6 millones de libras en el ejercicio 2025-26, el nivel más alto de su historia y un alza frente a los 666,5 millones de libras del período anterior.

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La cifra adquiere relevancia porque el club no disputó competiciones europeas durante esa temporada. Sky Sports atribuyó parte de la mejora al rendimiento en la Premier League y al aumento de los ingresos obtenidos en los días de partido.

El equipo dirigido por Michael Carrick se ubica en la duodécima posición de la Premier League y quedó eliminado de la Copa de la Liga (REUTERS/Scott Heppell)

Las cuentas también reflejaron un resultado operativo positivo de 22,6 millones de libras, frente a la pérdida operativa de 18,4 millones de libras del año previo. Ese avance no alcanzó para evitar un resultado neto negativo de 43 millones de libras antes de impuestos. De acuerdo con The Guardian, el incremento de la facturación quedó absorbido por los costos de financiación, que crecieron de 21,2 millones de libras a más de 69 millones en un año.

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El club espera una mejora de los recursos disponibles a partir de su retorno a la Champions League y de nuevos acuerdos comerciales. Entre ellos figuran los contratos con empresas para la indumentaria de entrenamiento y otras para la camiseta de juego.

La previsión de ingresos para 2026-27 se ubica entre 740 millones y 760 millones de libras (alrededor de mil millones de dólares), aunque ese aumento deberá convivir con compromisos financieros que continúan presionando sobre el resultado final.