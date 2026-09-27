Salud

Jugo de remolacha y presión arterial: qué beneficios puede tener y quiénes deben tomarlo con precaución

Los nitratos explican por qué dietistas lo destacan, mientras especialistas advierten qué casos requieren cuidado

Una remolacha vertiendo jugo dentro de un vaso sanguíneo que se expande, junto a flechas de flujo y el símbolo del óxido nítrico.
El jugo de remolacha contiene nitratos naturales que algunas investigaciones asocian con la reducción de la presión arterial y un mayor flujo sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La remolacha suele aparecer en las conversaciones sobre alimentación y salud cardiovascular por una razón concreta: contiene nitratos naturales. La American Heart Association indicó que algunas investigaciones asocian el jugo de esta hortaliza con una disminución de la presión arterial y un mayor flujo sanguíneo.

El interés por esta bebida convive, sin embargo, con un límite importante. La posible utilidad del jugo de remolacha depende del contexto de cada persona, de la cantidad que se consume y de sus antecedentes de salud. Por eso, el debate no enfrenta de forma directa a quienes lo recomiendan con quienes lo rechazan, sino que reúne criterios distintos sobre cuándo puede incorporarse y cuándo requiere precaución.

PUBLICIDAD

Según publicó Health, el jugo de remolacha es la bebida que dietistas destacan para acompañar el manejo de la presión arterial. El artículo remarca que ninguna bebida puede controlar por sí sola una presión alta, una aclaración que delimita el alcance de la recomendación.

La presión arterial se mide mediante dos cifras. La sistólica es el número superior y representa la presión que ejerce la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae; la diastólica es el número inferior y corresponde al momento en que el corazón se relaja entre los latidos

Los nitratos de la remolacha explican por qué el jugo atrae interés

Un vaso transparente con jugo de remolacha y un sorbete metálico junto a remolachas enteras, rebanadas y troceadas sobre una mesa.
Los dietistas señalan que ninguna bebida por sí sola controla la hipertensión, pues esta requiere alimentación, ejercicio y control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la remolacha y la presión arterial se centra en los nitratos que aporta este vegetal. Harvard Health Publishing explicó que el sistema digestivo convierte esos nitratos en óxido nítrico, una sustancia que relaja y ensancha los vasos sanguíneos.

PUBLICIDAD

Ese proceso ayuda a entender por qué se estudia el jugo de remolacha en relación con la circulación. Cuando los vasos sanguíneos se relajan, la sangre puede circular con menor resistencia. La explicación no convierte a la bebida en un tratamiento en sí mismo, pero sí describe el mecanismo que sostiene el interés nutricional por este alimento.

El óxido nítrico es un compuesto que participa en la función de los vasos sanguíneos. Su mención puede parecer técnica, aunque su papel en esta discusión es directo: interviene en la relajación de esos vasos. La conexión entre nitratos, óxido nítrico y circulación es el eje de los estudios que observaron un posible efecto sobre la presión arterial.

Los resultados de ese ensayo permiten dimensionar el alcance de la discusión. La reducción observada correspondió a la presión sistólica aórtica, una medición de la presión en la arteria principal que sale del corazón, y se registró poco después de la ingesta. El estudio no encontró que el efecto se mantuviera durante todo el día, por lo que no permite presentar al jugo como una solución sostenida para controlar la presión arterial.

Algunas personas deben tener precaución con el jugo de remolacha

Una mujer introduce remolacha en un extractor de jugo junto a una jarra y vegetales frescos sobre una mesa de madera.
La medición de la presión arterial comprende la cifra sistólica durante la contracción cardíaca y la cifra diastólica durante la fase de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mirada más cauta no discute que la remolacha pueda ser un alimento nutritivo para la mayoría de las personas. Cleveland Clinic señaló que el jugo consumido de manera regular puede ayudar a reducir la presión arterial y que la remolacha entera también permite incorporar nitratos a la alimentación. Al mismo tiempo, identificó situaciones en las que conviene consultar antes de beber grandes cantidades.

Una de ellas es el antecedente de determinados cálculos renales. La institución explicó que las remolachas contienen oxalatos, compuestos naturales presentes en distintos alimentos de origen vegetal que pueden favorecer la formación de estas piedras en personas susceptibles y, en esos casos, requerir restricciones indicadas por un profesional.

La otra advertencia se refiere a quienes tienen presión arterial baja o toman medicamentos para reducirla. Cleveland Clinic recomendó que esas personas conversen con su profesional de salud antes de incorporar grandes cantidades de jugo de remolacha. El motivo es que el posible efecto de la bebida sobre la presión puede exigir una evaluación que tenga en cuenta la situación individual.

La controversia no está en que la remolacha sea un alimento perjudicial, sino en que sus efectos no son iguales para todos. Para una persona sin esas condiciones, la institución considera que puede formar parte de una alimentación equilibrada. Para alguien con antecedentes de ciertos cálculos renales, presión baja o tratamiento para la hipertensión, el análisis requiere mayor cuidado.

Temas Relacionados

betabelpresión arterialSalud cardiovascularRemolachaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los hongos pueden ser una opción saludable y cómo usarlos en la cocina

Aportan pocas calorías, fibra, potasio, vitaminas y compuestos antioxidantes, además de sumar textura y sabor a una amplia variedad de preparaciones

Por qué los hongos pueden ser una opción saludable y cómo usarlos en la cocina

La bebida que recomiendan los dietistas después de cenar para dormir mejor

Esta infusión aparece como una alternativa sin cafeína, aunque el horario, la cantidad y la rutina nocturna también influyen

La bebida que recomiendan los dietistas después de cenar para dormir mejor

El síntoma poco conocido de la menopausia que puede afectar el equilibrio y provocar vértigo

Los cambios hormonales de esta etapa pueden acompañarse de manifestaciones menos visibles que los sofocos o las alteraciones del sueño. Una revisión científica analizó su posible relación con el sistema vestibular. Cuándo consultar

El síntoma poco conocido de la menopausia que puede afectar el equilibrio y provocar vértigo

Cuál es el aceite que se cree saludable pero los cardiólogos recomiendan limitar para proteger al corazón

Aunque muchos lo consideran un “superalimento” en la cocina diaria, su alto contenido en grasas saturadas lo puso bajo la lupa de los expertos

Cuál es el aceite que se cree saludable pero los cardiólogos recomiendan limitar para proteger al corazón

Cómo estimular el nervio vago para reducir el estrés y mejorar la salud

Neurólogos de Cedars-Sinai y de la Clínica Cleveland señalan que prácticas como la respiración 4-7-8, la meditación y actividades aeróbicas de al menos 150 minutos semanales pueden fortalecer este nervio craneal de forma progresiva

Cómo estimular el nervio vago para reducir el estrés y mejorar la salud

DEPORTES

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

El fuerte respaldo de un referente de la Fórmula 1 para Franco Colapinto tras chocar a Gasly: “Tienes que admirarlo”

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

TELESHOW

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo Nicaragua pasó de derrocar una dictadura a construir otra: represión, apatridia y sanciones a más de 80 entidades

Cómo Nicaragua pasó de derrocar una dictadura a construir otra: represión, apatridia y sanciones a más de 80 entidades

Dos dominicanos fueron extraditados a Miami por una causa federal de narcotráfico

Honduras: Represa Los Laureles aumenta su nivel a 28.89% mientras La Concepción continúa en estado crítico en Tegucigalpa

Taiwán, un socio para salvaguardar la paz y fortalecer la resiliencia frente a los riesgos provenientes de China

Donald Trump, Xi Jinping y la inteligencia artificial