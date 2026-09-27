Jugo de remolacha y presión arterial: qué beneficios puede tener y quiénes deben tomarlo con precaución

El jugo de remolacha contiene nitratos naturales que algunas investigaciones asocian con la reducción de la presión arterial y un mayor flujo sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La remolacha suele aparecer en las conversaciones sobre alimentación y salud cardiovascular por una razón concreta: contiene nitratos naturales. La American Heart Association indicó que algunas investigaciones asocian el jugo de esta hortaliza con una disminución de la presión arterial y un mayor flujo sanguíneo.

El interés por esta bebida convive, sin embargo, con un límite importante. La posible utilidad del jugo de remolacha depende del contexto de cada persona, de la cantidad que se consume y de sus antecedentes de salud. Por eso, el debate no enfrenta de forma directa a quienes lo recomiendan con quienes lo rechazan, sino que reúne criterios distintos sobre cuándo puede incorporarse y cuándo requiere precaución.

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Según publicó Health, el jugo de remolacha es la bebida que dietistas destacan para acompañar el manejo de la presión arterial. El artículo remarca que ninguna bebida puede controlar por sí sola una presión alta, una aclaración que delimita el alcance de la recomendación.

La presión arterial se mide mediante dos cifras. La sistólica es el número superior y representa la presión que ejerce la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae; la diastólica es el número inferior y corresponde al momento en que el corazón se relaja entre los latidos

Los nitratos de la remolacha explican por qué el jugo atrae interés

Los dietistas señalan que ninguna bebida por sí sola controla la hipertensión, pues esta requiere alimentación, ejercicio y control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la remolacha y la presión arterial se centra en los nitratos que aporta este vegetal. Harvard Health Publishing explicó que el sistema digestivo convierte esos nitratos en óxido nítrico, una sustancia que relaja y ensancha los vasos sanguíneos.

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Ese proceso ayuda a entender por qué se estudia el jugo de remolacha en relación con la circulación. Cuando los vasos sanguíneos se relajan, la sangre puede circular con menor resistencia. La explicación no convierte a la bebida en un tratamiento en sí mismo, pero sí describe el mecanismo que sostiene el interés nutricional por este alimento.

El óxido nítrico es un compuesto que participa en la función de los vasos sanguíneos. Su mención puede parecer técnica, aunque su papel en esta discusión es directo: interviene en la relajación de esos vasos. La conexión entre nitratos, óxido nítrico y circulación es el eje de los estudios que observaron un posible efecto sobre la presión arterial.

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Los resultados de ese ensayo permiten dimensionar el alcance de la discusión. La reducción observada correspondió a la presión sistólica aórtica, una medición de la presión en la arteria principal que sale del corazón, y se registró poco después de la ingesta. El estudio no encontró que el efecto se mantuviera durante todo el día, por lo que no permite presentar al jugo como una solución sostenida para controlar la presión arterial.

Algunas personas deben tener precaución con el jugo de remolacha

La medición de la presión arterial comprende la cifra sistólica durante la contracción cardíaca y la cifra diastólica durante la fase de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mirada más cauta no discute que la remolacha pueda ser un alimento nutritivo para la mayoría de las personas. Cleveland Clinic señaló que el jugo consumido de manera regular puede ayudar a reducir la presión arterial y que la remolacha entera también permite incorporar nitratos a la alimentación. Al mismo tiempo, identificó situaciones en las que conviene consultar antes de beber grandes cantidades.

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Una de ellas es el antecedente de determinados cálculos renales. La institución explicó que las remolachas contienen oxalatos, compuestos naturales presentes en distintos alimentos de origen vegetal que pueden favorecer la formación de estas piedras en personas susceptibles y, en esos casos, requerir restricciones indicadas por un profesional.

La otra advertencia se refiere a quienes tienen presión arterial baja o toman medicamentos para reducirla. Cleveland Clinic recomendó que esas personas conversen con su profesional de salud antes de incorporar grandes cantidades de jugo de remolacha. El motivo es que el posible efecto de la bebida sobre la presión puede exigir una evaluación que tenga en cuenta la situación individual.

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La controversia no está en que la remolacha sea un alimento perjudicial, sino en que sus efectos no son iguales para todos. Para una persona sin esas condiciones, la institución considera que puede formar parte de una alimentación equilibrada. Para alguien con antecedentes de ciertos cálculos renales, presión baja o tratamiento para la hipertensión, el análisis requiere mayor cuidado.