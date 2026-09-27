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Entre la alegría y el amor, Pedro Rosemblat bailó al ritmo del tema que Lali le dedicó en el último show en River

El conductor de Gelatina no faltó a ninguna fecha de “No vayas a atender cuando el demonio llama” y en el concierto de despedida del sábado disfrutó de la canción haciendo pogo entre las fans

El conducor de Gelatina estuvo presente en el Estadio Monumental y gozó junto a los fans de su pareja (Video: TikTok)
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El sábado por la noche el Estadio Más Monumental se convirtió en una verdadera fiesta del pop durante el concierto de Lali Espósito, el último de la era llamada No vayas a atender cuando el demonio llama. Miles de fanáticos se presentaron en la cancha de River Plate para celebrar el último concierto de esta etapa y, quien estuvo entre los presentes fue Pedro Rosemblat, el futuro marido de la cantante. Su presencia no es algo nuevo ya que estuvo en todos y cada uno de los conciertos de su novia.

Desde el público del campo, el conductor de Gelatina siguió el show que la cantante de “Fanático” preparó para sus fans. Una de las canciones, aunque, lo convirtió en protagonista del momento. Junto a Miranda, Lali cantó “Mejor que vos”, un tema que escribió y dedicó a Rosemblat.

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Lejos de resguardarse detrás de escena, Pedro asumió un rol activo como espectador y se dispuso a disfrutar del show. Al ubicarse en la cancha, al mismo nivel que el resto del público, permitió que las personas a su alrededor registraran sus reacciones durante toda la noche.

El periodista suele sonrojarse cada vez que se menciona públicamente el vínculo entre esa canción y su historia con la cantante. La reacción habitual se diferenció ampliamente de lo que pasó en el Más Monumental: pese a la exposición, el comunicador disfrutó sin dudar del tema que lo inspira.

Lali en River
Lali Espósito cerró la gira de "No vayas a atender cuando el demonio llama" (RS Fotos)

Rosemblat bailó, cantó y se mostró feliz mientras sonaba la canción que lleva su historia de amor como base y que se convirtió en una especie de himno para los fanáticos de la cantante. La reacción del fundador de Gelatina durante la interpretación de “Mejor que vos” quedó registrada en un video difundido en TikTok por la usuaria identificada como @saganias_guillee. El material, etiquetado como “Pedro disfrutando de su tema parte 2”, muestra al conductor rodeado por la multitud, con los brazos en alto y una sonrisa marcada mientras acompaña la canción.

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Esa misma noche, la fiesta pop se combinó con un encuentro que los fanáticos esperaban desde hacía tiempo y que hizo temblar las tribunas del estadio. Después de semanas de especulaciones y de nombres que circularon como posibles invitados, Tini Stoessel sorprendió al público al aparecer en el tercer show de Lali Espósito en River Plate.

Por su parte, Stoessel lucía el pelo de color rosado junto a un velo blanco. Entre el asombro de los seguidores, y los gritos, quien también dijo presente fue Marilina Bertoldi. La artista se sumó al hit junto a su guitarra. En contraste a las divas del pop, la rockera lució una camisa negra, pantalones engomados del mismo color y cadenas plateadas en su cintura. Luego de que las tres cantantes recorrieran la pasarela, todas se fundieron en un profundo abrazo, celebrando el girl power.

Lali cantó por primera vez en vivo junto a Tini Stoessel

Tras el final de la canción, y luego de despedir a Bertoldi, Lali dijo: “Fuerte ese grito che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”. Mientras tomaba la mano de la reina del pop argentino, la Triple T pronunció: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.

El público respondió con una ovación a la frase, que marcó el tono del encuentro entre ambas artistas. Después de interpretar “Like a Virgin”, compartieron “1Amor” con Marilina Bertoldi en la guitarra. La actuación terminó con un beso entre las tres, uno de los pasajes más comentados de la noche.

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