Teleshow

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron su casamiento: "Estaba todo dicho"

La pareja se conoció durante las grabaciones de Envidiosa y, luego de dos años de relación, decidieron dar el siguiente paso

La pareja comenzó a salir durante las grabaciones de Envidiosa y, tras dos años, tomaron la decisión de casarse (Video: Instagram)
Guardar

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa, la serie que él protagonizó junto a Griselda Siciliani. Sin saber hasta dónde podía llegar el vínculo entre ambos, decidieron apostar por el amor. Tras casi dos años de relación, Esteban y Débora tomaron la decisión de dar el siguiente paso en la pareja y anunciaron su compromiso en las redes sociales mediante un posteo lleno de amor.

La noticia no era nueva, ya que el viernes por la noche Pepe Ochoa había contado al aire de LAM (América TV) que la pareja de actores había decidido dar el siguiente paso en su relación. El anuncio comenzó, como suele suceder en el programa, con pistas sueltas sobre la identidad de los protagonistas, aunque sin revelar sus nombres desde el inicio.

PUBLICIDAD

“Famoso de los dos, los dos son famosos”, arrancó De Brito al presentar el tema. Ochoa sumó entonces otro dato sobre los protagonistas: “Los dos son artistas. Los queremos. Todo el mundo los quiere”. El conductor coincidió con esa descripción y agregó: “Hacen linda pareja, además”. Desde ese momento, Ochoa fue dando detalles adicionales sobre el vínculo de ambos, aunque todavía sin confirmar los nombres de los involucrados. Precisó que la pareja estaba de novios desde hacía “dos años, ponele” y que no tenían hijos en común.

Un hombre y una mujer se besan en la boca mientras ella lo abraza por el cuello en un espacio de iluminación tenue
Los actores Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se besan abrazados durante la celebración de un casamiento.

Luego de algunos días de incertidumbre sobre la identidad de la pareja, Lamothe y Nishimoto confirmaron la noticia a través de un posteo conjunto en sus redes sociales. La publicación incluyó varias fotos de los dos y también un breve video con una escena de Envidiosa, la serie en cuyas grabaciones se conocieron.

PUBLICIDAD

Entre las imágenes compartidas, una muestra a la pareja en un abrazo cerrado, mientras se besan de perfil en un ambiente oscuro y ambos están vestidos de negro. Otra de las fotos dejó ver los anillos que eligió la pareja para marcar este feliz momento. La tercera imagen retrata a Lamothe y Nishimoto de noche, rodeados de plantas de hojas grandes. Ella lleva un vestido negro con moño al cuello y el pelo largo suelto; él también está vestido de negro. Los dos posan abrazados y con las manos entrelazadas.

En el fragmento elegido para acompañar el anuncio, se escucha el siguiente intercambio entre los dos personajes: “Pero bueno, buen hombre para vos, ¿en qué sentido?”, pregunta Esteban. “En sentido casamiento”, responde Débora.

Dos manos entrelazadas en primer plano muestran anillos frente a un lago rodeado de colinas y vegetación
Los anillos con los que la pareja selló su compromiso

Junto a las imágenes, la pareja escribió en el pie de foto: “Estaba todo dicho”, seguido de tres emojis de anillo de compromiso. La frase retomó de manera directa una línea del guion de la escena que utilizaron para el video.

En medio de los rumores de compromiso, el actor habló con el notero Fede Flowers. Consultado sobre sus planes para diciembre, el actor intentó esquivar la pregunta con humor. “¿Qué me vas a invitar?”, respondió, antes de que Flowers le preguntara directamente si se casaba. “No, ¿qué casamiento? ¿Qué casamiento, chicos, please?”, contestó entre risas.

Pese a las esquivas iniciales, Lamothe terminó por reconocer la noticia sin dar demasiadas precisiones. “Mirá, no estoy diciendo nada, pero te estoy diciendo todo, pero no puedo decir nada”, admitió entre risas, para luego confirmar su estado de ánimo: “Estoy contento, muy feliz, sí”. Sobre Nishimoto, agregó: “Contenta, contenta, contenta. Yo estoy chocho, ella también, sí”.

Entre risas nerviosas, el actor confirmó que planean casarse (Video: LAM-América TV)

El actor también se refirió al significado de dar el paso del casamiento después de la convivencia. “Una pareja tiene múltiples pasos para dar, y hay que aprovecharlos”, reflexionó. Consultado sobre la cantidad de invitados, aclaró que la celebración sería reducida: “No, chiquito”, respondió, sin confirmar la fecha exacta ni brindar detalles sobre una eventual luna de miel: “No, no voy a hablar más del tema”.

Lamothe cerró la conversación con una reflexión sobre el amor. “El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay, el amor. Toda esta vida me he pasado amando. Y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero”, expresó. Y agregó, sobre el paso del tiempo: “Después el cuerpo no te acompaña. Uno no extraña su juventud, sino que extraña su cuerpo. Las cosas que podía hacer con su cuerpo”.

Antes de despedirse, el actor agradeció la buena recepción de la noticia. “Estoy feliz, muy feliz, la verdad. Muy contento, muy feliz. Gracias a todos ahí. Siento que cuando hay buenas noticias la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre, ya de por sí en la vida”, cerró Lamothe, entre las bromas finales del notero, que remató: “Sos un ser de LAM”.

Temas Relacionados

Esteban LamotheDébora NishimotocasamientoBodaRedes socialesEnvidiosa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

La presentación del 26 de septiembre fue la última de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” y reunió a miles de fans en el Monumental

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

La artista cerró su gira ante un estadio Monumental agotado, con Tini, Miranda! y Marilina Bertoldi como invitados

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

María Emilia, María Eugenia y María Laura hablaron con Teleshow del estreno en YouTube de su serie para chicos de cuatro a nueve años, donde rescatan sus clásicos con arreglos actuales y mensajes sobre miedos cotidianos

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

Martín Dlugonoga tocó con Javier Calamaro, compuso para Beret, produjo con Trueno y Bizarrap pero la llave del éxito estaba en el lugar menos pensado: en lo más genuino de la familia y en los recuerdos de su infancia

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y no descartó volver con José Chatruc: “Me encaran el de 18 y el de 60 años”

La modelo afirmó que disfruta de su soltería, contó que recibe mensajes de jóvenes y adultos y explicó por qué el exfutbolista sería el único ex con el que podría volver

Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y no descartó volver con José Chatruc: “Me encaran el de 18 y el de 60 años”

AMÉRICA

Ucrania golpeó una base de drones y depósitos de munición en el Dombás ocupado por Rusia

Ucrania golpeó una base de drones y depósitos de munición en el Dombás ocupado por Rusia

Identifican a un cubano detenido tras la intercepción de una lancha con migrantes cerca de Key Largo, Florida

La sequía afecta los cultivos de 1.2 millones de familias en Guatemala tras 62 días sin lluvias

Canciller de Taiwán viaja a Belice y Guatemala con una delegación de más de 30 representantes

“Me hacían bullying”: la historia de la boxeadora con raíces nicaragüenses que busca una corona mundial

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

DEPORTES

Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La historia jamás contada de la separación de Tom Brady y Gisele Bündchen: el conflicto matrimonial que terminó con tres palabras

El mensaje de Alpine que condenó el “odio y los insultos” tras el choque de Colapinto a Gasly que generó polémica en la F1

La impactante lesión que sufrió en el rostro un luchador durante una pelea de boxeo sin guantes

El estremecedor relato de una figura del fútbol sobre el robo que sufrió con su pareja embarazada: “Me tiraron del pelo, uno me golpeó y nos ataron”