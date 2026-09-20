Salud

Tomates frescos o en lata: qué cambia en su aporte nutricional

Las preparaciones calientes favorecen el aprovechamiento del licopeno, pero las piezas sin procesar conservan más vitamina C y contienen menos sal

Una compotera de cerámica con tomates rojos y una lata blanca abierta con tomate triturado sobre una mesa de madera.
Los tomates frescos y en conserva ofrecen perfiles nutricionales distintos, pero ambos pueden integrar una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los tomates frescos y en conserva ofrecen perfiles nutricionales distintos, pero ambos pueden formar parte de una alimentación equilibrada. La cocción y el envasado aumentan la disponibilidad del licopeno, mientras que el producto fresco conserva mejor algunas vitaminas sensibles al calor, según explicó la nutricionista Amy Brownstein a Verywell Health.

La elección depende de la receta, la temporada, el presupuesto y las necesidades individuales. Para ampliar la variedad de nutrientes en la dieta, una alternativa es combinar ambas presentaciones durante la semana.

PUBLICIDAD

El calor facilita la absorción del licopeno

El licopeno es un carotenoide presente en los tomates y responsable de su color rojo. Durante el proceso de cocción y enlatado, las paredes celulares del fruto se rompen, por lo que el organismo puede absorber este compuesto con mayor facilidad.

Los tomates en conserva suelen concentrar una cantidad mayor de licopeno por porción, ya que pierden parte de su contenido de agua durante el procesamiento. Esta diferencia los vuelve una opción útil para preparaciones calientes, como salsas, guisos, sopas o estofados.

El licopeno ha sido asociado con una menor producción de moléculas inflamatorias y con mecanismos que podrían proteger las células frente al daño oxidativo. También podría favorecer la función de los vasos sanguíneos y evitar la oxidación del colesterol LDL, un factor vinculado al riesgo cardiovascular.

PUBLICIDAD

Los tomates frescos aportan más vitamina C y vitamina A

Un tazón de cerámica lleno de tomates rojos reposa sobre la encimera blanca de una cocina con muebles claros.
Los tomates frescos conservan más vitamina C y vitamina A, y además suelen tener menos sodio y menos calorías que los de lata (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento térmico tiene una contrapartida nutricional. Las vitaminas sensibles al calor, entre ellas la vitamina C, pueden reducirse durante el proceso de envasado. Los tomates frescos también suelen aportar más vitamina A, menos sodio y menos calorías que sus equivalentes en lata.

Por ello, son una opción adecuada para ensaladas, sándwiches, bruschettas o cualquier receta que requiera el fruto crudo. También resultan convenientes para quienes necesitan moderar el consumo de sal, aunque existen variedades en conserva sin sal agregada o con bajo contenido de sodio.

La temporada influye en el sabor, el precio y la disponibilidad. Cuando están maduros y se consiguen localmente, los tomates frescos pueden incorporarse con facilidad a comidas cotidianas sin necesidad de cocción.

El consumo regular se vincula con beneficios para la salud

Además del licopeno, los tomates contienen vitaminas, minerales y otros compuestos vegetales. La experta señala que estos nutrientes podrían contribuir a la salud metabólica, al metabolismo de la glucosa y de las grasas, y a la reducción del daño celular asociado con la diabetes tipo 2.

Algunas investigaciones también han estudiado su posible relación con un menor riesgo de ciertos cánceres, debido a la acción del licopeno y otros compuestos del tomate. Sin embargo, todavía se requieren más estudios en personas para determinar el alcance de ese efecto.

Una lata de puré de tomate abierta, cuchara con puré, tomates rojos, tomate cortado, hojas de albahaca, puré derramado y una mesa de madera.
Los tomates en conserva suelen aportar más licopeno por porción y resultan útiles para salsas, guisos, sopas y estofados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de tomate podría fortalecer de forma moderada las defensas de la piel frente al enrojecimiento y al daño relacionado con la radiación ultravioleta. Ese posible beneficio no reemplaza el uso de protector solar ni otras medidas de protección.

La receta y el sodio pueden definir la compra

Los tomates enlatados ofrecen practicidad, duran más tiempo y pueden reducir el desperdicio de alimentos. A menudo son más económicos que los frescos, sobre todo fuera de temporada, y permiten disponer de un ingrediente listo para cocinar.

Para elegir una lata conviene revisar la etiqueta y comparar el sodio. Las versiones sin sal añadida permiten controlar mejor el condimento final de la receta. Los tomates frescos, en cambio, son preferibles para platos crudos o cuando se busca conservar el mayor aporte de vitamina C.

Alternar tomates frescos y en conserva permite aprovechar las fortalezas nutricionales de cada formato y adaptar su uso a las comidas diarias.

Temas Relacionados

TomateNutriciónVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pausas breves de ejercicio mejoran la atención y la memoria durante el día

Una revisión de 25 ensayos encontró beneficios cognitivos inmediatos tras interrumpir períodos prolongados de sedentarismo con caminatas, estiramientos o movimientos simples cada hora

Pausas breves de ejercicio mejoran la atención y la memoria durante el día

Ocho snacks con proteína para reemplazar las barras de granola

Frutos secos, yogur griego, huevos y legumbres reúnen nutrientes que prolongan la saciedad y ayudan a evitar subidas rápidas de glucosa

Ocho snacks con proteína para reemplazar las barras de granola

Cómo convertirse en madrugador sin sacrificar las horas de sueño necesarias

Expertos de la Organización Mundial de la Salud y Mayo Clinic sugieren que adelantar el horario de despertar de forma gradual, con exposición a luz natural y rutinas consistentes, facilita el ajuste sin comprometer el descanso reparador

Cómo convertirse en madrugador sin sacrificar las horas de sueño necesarias

Tres frutas que pueden ayudar a dormir mejor y qué dice la ciencia sobre sus efectos en el sueño

Algunas aportan melatonina, serotonina y otros compuestos vinculados con el descanso nocturno, aunque la evidencia disponible todavía es limitada y no reemplaza la consulta médica ante dificultades persistentes

Tres frutas que pueden ayudar a dormir mejor y qué dice la ciencia sobre sus efectos en el sueño

Alimentación emocional: por qué el estrés y las emociones pueden llevar a comer sin hambre y cómo abordarlo

La evidencia muestra que ciertos estados de ánimo pueden favorecer decisiones impulsivas frente a la comida, mientras que las estrategias de regulación, el registro de conductas y la atención clínica resultan claves cuando el patrón se vuelve persistente

Alimentación emocional: por qué el estrés y las emociones pueden llevar a comer sin hambre y cómo abordarlo

DEPORTES

Tras la victoria de Central sobre Argentinos, Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 10 del Clausura

Tras la victoria de Central sobre Argentinos, Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 10 del Clausura

Tras el triunfo de Boca y la caída de Argentinos ante Rosario Central, así están las posiciones del Clausura: la lucha por las copas

Los mejores memes del clásico que Boca Juniors le ganó a San Lorenzo: Paredes, Lozano y Lautaro Blanco, los destacados

Del taco delicioso a la salida “de fútbol playa”: el gran partido de Leandro Paredes en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

Las ásperas respuestas del Cholo Simeone y el Cuti Romero a las quejas de Mourinho tras la derrota del Real Madrid

TELESHOW

Sol Abraham, la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada: “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo”

Sol Abraham, la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada: “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo”

Rocío Marengo celebró el logro de su hijo Isidro: “Sabe cómo llegar a lo que quiere”

Entre lazos y volados, Juana Viale anticipó la llegada de la primavera en medio de la internación de su abuela Mirtha

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: “¿Alguna recomendación gente?”

INFOBAE AMÉRICA

Protección Civil advierte sobre lluvias intensas y posible temporal en El Salvador

Protección Civil advierte sobre lluvias intensas y posible temporal en El Salvador

Cubanos que sufrieron intoxicación alimentaria en Matanzas reciben alta médica

Fatal accidente de tránsito cobró la vida de un niño y dejó 10 lesionados en El Salvador

Decomisan 1,300 libras de supuesta marihuana y detienen a tres hombres en Honduras

Costarricense Julián Valverde se quebró al contar cómo vivió su detención bajo custodia de ICE: “Estoy bien, estoy sano”