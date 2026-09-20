Protección Civil advierte sobre lluvias intensas y posible temporal en El Salvador

Protección Civil alerta por lluvias hasta el jueves (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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La Dirección General de Protección Civil de El Salvador emitió este domingo un aviso por la influencia de un campo depresionario, una baja presión y el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, fenómenos que elevarán la probabilidad de lluvias y tormentas en el país durante los próximos días.

La institución indicó que la medida se sustenta en el Informe Especial N.° 2 de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), publicado el sábado 19 de septiembre.

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El informe prevé que una onda tropical provoque precipitaciones y tormentas durante el fin de semana. Ese sistema también favorecerá la formación de un campo depresionario y, más adelante, de una baja presión en la región.

Humedad desde los océanos Pacífico y Atlántico

Según el aviso, la combinación de esos sistemas atmosféricos sobre Centroamérica permitirá el ingreso de humedad desde los océanos Pacífico y Atlántico hacia el territorio salvadoreño.

La situación aumentará la nubosidad y las lluvias, que podrían adquirir características de temporal en sectores específicos. Las áreas con mayor probabilidad de afectación son las zonas costeras del centro y oriente, la cordillera volcánica y la franja norte del país.

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Protección Civil advierte que la onda tropical puede generar aguaceros intensos mientras evoluciona un campo depresionario que favorecerá condiciones inestables durante los próximos días en distintos sectores del país salvadoreño. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

Protección Civil señaló que las condiciones podrían mantenerse durante la semana que comienza el lunes 21 de septiembre. El organismo pidió especial atención a los municipios cercanos a la costa y a la cadena montañosa norte, donde las precipitaciones podrían persistir hasta el jueves 24.

Lluvias intensas, viento y posible granizo

La onda tropical también puede causar lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunos sectores. El aviso remarcó que el domingo 20 de septiembre requiere una vigilancia especial por la evolución de las condiciones meteorológicas.

La Dirección General de Protección Civil recomendó a la población seguir las actualizaciones oficiales, consultar los canales institucionales autorizados y atender las indicaciones de las autoridades ante cambios en el tiempo. El organismo informó que mantiene vigilancia sobre la evolución de los sistemas y aplica medidas de prevención y mitigación de desastres. También solicitó a los medios de comunicación difundir el aviso.

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Protección Civil emitió un aviso este domingo por la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del MARN prevé lluvias y tormentas dispersas durante la noche del domingo 20 de septiembre de 2026 en todo El Salvador, con mayor concentración en la zona norte. El viento variará del noroeste y noreste, a una velocidad de 10 a 20 km/h, y podría alcanzar ráfagas de 30 a 40 km/h durante las tormentas.

Durante la madrugada del lunes 21 de septiembre se esperan lluvias dispersas en las zonas central y oriental, además de la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Por la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con precipitaciones breves en sectores de esa cordillera y de la zona nororiental.

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En la tarde, las lluvias y tormentas se concentrarán en la zona norte, las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, incluidos sectores del Área Metropolitana de San Salvador. Por la noche, persistirán precipitaciones dispersas en áreas de la zona oriental, la cordillera volcánica y la costa.

El viento soplará del noroeste y luego cambiará al sureste, con velocidades de 10 a 25 km/h. La onda tropical quedará absorbida por la circulación del campo depresionario, que acercará la Zona de Convergencia Intertropical a las costas centroamericanas y favorecerá más nubosidad y lluvias durante distintos periodos del día.