Crimen y Justicia

Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abusar de una ex Leona cuando era menor de edad

La víctima denunció que Horacio Norberto Asencio abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones cuando tenía 15 años. Por entonces, el acusado también era subsecretario de Deportes del municipio de Monte Hermoso. Otras dos mujeres realizaron presentaciones en su contra, pero no prosperaron

Entrenado jockey abuso sexual
Asencio está acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante
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La Policía Bonaerense detuvo en Mar del Plata al entrenador de hockey Horacio Norberto Asencio, de 59 años, quien está acusado de haber abusado sexualmente de una jugadora de la Las Leonas cuando la joven tenía 15 años. Fuentes policiales detallaron a Infobae que los hechos denunciados habrían ocurrido en 2014, en las instalaciones del Club Atlético Monte Hermoso.

El caso comenzó a partir de la denuncia de una jugadora del seleccionado argentino de hockey de 27 años quien relató que cuando tenía 15 años, Asencio, aprovechándose de su condición de director técnico del club donde jugaba, habría abusado de ella en reiteradas ocasiones.

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Según manifestó, los hechos habrían ocurrido en los vestuarios y en las duchas del sector de la pileta, y en los vestuarios y las duchas del sector de la cancha de hockey. En el mismo año en el que supuestamente sucedieron los abusos, Asencio, quien también era Subsecretario de Deportes de Monte Hermoso y técnico de hockey del Seleccionado Argentino Sub 18 femenino, fue denunciado por la Confederación de Hockey Argentino por acoso a menores.

En aquella ocasión, el acusado abandonó el Club Atlético Monte Hermoso y el cargo de subsecretario de Deportes de esa localidad. Luego, se mudó a la ciudad de Mar del Plata, donde continuó ligado a la actividad deportiva.

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Los abusos habrían ocurrido en las instalaciones del Club Atlético Monte Hermoso

El 12 de julio de 2024, la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense tomó intervención en la causa, caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante, a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4, a cargo del fiscal Diego Torres.

Desde entonces, los investigadores llevaron a cabo medidas de preservación de evidencia digital, la toma de testimonios y el análisis de resultados de evidencia digital. Las tareas permitieron establecer que el acusado residía en Mar del Plata.

Con esta información, el 15 de septiembre último, la fiscalía solicitó su detención y una orden de allanamiento al domicilio del implicado, ubicado en las calles Los Puelches y Namuncura. En consecuencia, este viernes 18 de septiembre, el Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca dispuso las órdenes de allanamiento y de detención solicitadas por la fiscalía.

Según pudo saber este medio, durante el procedimiento, los agentes lograron la captura de Asencio. Sin embargo, no se secuestraron elementos. En estos momentos, el acusado se encuentra a disposición de la justicia. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Bahía Blanca para ser indagado.

hockey abusos Mar del Plata
El procedimiento fue llevado a cabo en un domicilio ubicado en las calles Los Puelches y Namuncura

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, además de la denuncia presentada por la joven de 27 años, hubo otras dos presentaciones contra Asensio por presuntos abusos cometidos contra menores de edad en Monte Hermoso. Sin embargo, ninguno de los dos casos avanzó, ya que por distintas razones, “no prosperaron o prescribieron”.

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