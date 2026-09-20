Ocho snacks con proteína para reemplazar las barras de granola

Los snacks con proteína pueden reemplazar las barras de granola porque aportan energía sostenida y ayudan a evitar subidas rápidas de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una barra de granola puede resolver un apuro, pero su aporte energético depende de la receta. Algunas concentran azúcares añadidos y ofrecen poca fibra o proteína, una combinación que puede provocar aumentos rápidos de glucosa y hambre al poco tiempo.

Según Real Simple, ocho colaciones con proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos pueden aportar energía más sostenida que muchas barras comerciales.

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La clave está en combinar macronutrientes que demoran la digestión y prolongan la saciedad. Eliza Whitaker, nutricionista registrada y fundadora de Nourished Nutrition and Fitness, señaló que las alternativas con frutos secos, semillas o lácteos permiten sostener la energía durante más tiempo.

La nutricionista Megan Huff añadió que conviene revisar las etiquetas, ya que algunas barras, incluso las proteicas, contienen niveles elevados de azúcar añadido.

1. La mezcla de frutos secos combina fibra, proteína y grasas

El mix de frutos secos y semillas es una opción práctica para llevar y no requiere preparación. Las nueces, almendras, maníes y semillas aportan proteína, fibra y grasas insaturadas; estas últimas incluyen ácidos grasos omega-3 en algunas variedades.

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Esta combinación favorece una digestión más lenta que la de un producto elaborado principalmente con azúcar o harinas refinadas. También puede incorporarse a un yogur natural para aumentar el aporte de proteínas y sumar una textura crocante. Conviene elegir versiones sin azúcares añadidos y moderar la porción, dado que son alimentos de alta densidad calórica.

2. Los garbanzos tostados aportan carbohidratos y proteína vegetal

Los garbanzos tostados ofrecen carbohidratos, fibra y proteína vegetal, y pueden funcionar como colación crocante frente a otros snacks (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos tostados pueden reemplazar las papas fritas cuando se busca una colación crocante. Aportan carbohidratos para obtener energía, además de fibra y proteína vegetal. Huff destacó que la fibra contribuye al tránsito intestinal y puede ayudar a controlar el colesterol.

Estos alimentos también contienen folato, una vitamina del grupo B cuya deficiencia se ha asociado con cansancio y fatiga. Los garbanzos se pueden comer solos, incorporar a ensaladas o usar como acompañamiento de dips o salsas como el tzatziki. Condimentos como pimentón, comino o ajo en polvo permiten variar el sabor sin depender de salsas con alto contenido de sodio.

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3. El yogur griego suma proteínas, calcio y probióticos

El yogur griego tiene una mayor concentración de proteína que muchas variedades tradicionales, por lo que puede mantener la saciedad durante más tiempo. Además, aporta calcio, un nutriente relevante para la salud ósea, y cultivos vivos que pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

Para una versión dulce, Huff recomienda combinarlo con frutas rojas y una pequeña porción de granola. La fruta agrega fibra y micronutrientes, mientras que la granola puede aportar textura y carbohidratos. También admite preparaciones saladas: con condimento tipo bagel, salsa picante o hierbas, puede servir como dip para verduras crudas o como untable en sándwiches.

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4. Las barras proteicas requieren leer la lista de ingredientes

Una barra proteica puede ser una alternativa más completa que una barra de granola porque aporta proteínas junto con carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una barra proteica puede ser una alternativa más completa que una barra de granola porque incorpora proteínas junto con carbohidratos. Esa combinación ayuda a prolongar la sensación de plenitud y puede contribuir a moderar las fluctuaciones de glucosa, según Huff.

Sin embargo, el formato no garantiza por sí solo una elección conveniente. Algunas barras proteicas contienen tanto azúcar añadido como las opciones menos recomendables de granola. La sugerencia es verificar el panel nutricional y priorizar productos con una fuente reconocible de proteína, fibra y una cantidad reducida de azúcares añadidos. También se pueden cortar en trozos y usar como cobertura para yogur o avena.

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5. Las tostadas integrales admiten combinaciones dulces o saladas

El pan integral ofrece carbohidratos complejos y fibra, dos elementos útiles para sostener la energía entre comidas. Si se combina con mantequilla de maní, de almendras o de otros frutos secos, suma grasas insaturadas y proteína.

Whitaker recomendó acompañar esa base con frutas, como banana o frutos rojos, para incorporar vitaminas, minerales y más fibra. Las variantes saladas también resultan una opción: queso fresco con pepino o palta con huevo, reúnen carbohidratos, grasa y proteína en una misma preparación. La combinación de esos tres macronutrientes favorece una colación más saciante.

6. El queso cottage con fruta ofrece saciedad y vitaminas del grupo B

El queso cottage con fruta aporta proteínas, calcio, fósforo y vitaminas del grupo B, y ayuda a sostener la saciedad entre comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso cottage aporta proteínas y, en sus versiones con materia grasa, también grasas que ayudan a prolongar la saciedad. Contiene calcio y fósforo, asociados a la salud de huesos y dientes, además de vitaminas del grupo B vinculadas al metabolismo energético.

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Una forma simple de completar la colación es añadir fruta. Whitaker menciona la banana por su contenido de potasio, fibra y vitamina B6. Quienes prefieran preparaciones saladas pueden combinar el queso cottage con verduras cortadas y unas gotas de salsa picante.

7. Los huevos duros contienen colina y nutrientes esenciales

Los huevos duros son fáciles de preparar con antelación y conservar para resolver una comida intermedia. Aportan proteína y grasas, además de colina, un nutriente necesario para las membranas celulares y la función cerebral, de acuerdo con Whitaker.

También contienen vitaminas A, D y B12. Se pueden consumir con tomate, zanahoria, fruta fresca o incorporarse a una ensalada. Para quienes necesitan una colación fuera de casa, llevarlos ya pelados en un recipiente refrigerado facilita su consumo.

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8. El hummus con verduras agrega fibra y grasas insaturadas

El hummus funciona como una opción apta para acompañar zanahoria, apio, pepino o morrón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hummus reúne los nutrientes de los garbanzos con los de la pasta de sésamo o tahini. Así, ofrece proteína vegetal, fibra y grasas insaturadas en una preparación apta para acompañar zanahoria, apio, pepino o morrón.

Para una colación con mayor poder de saciedad, se puede sumar una tortilla integral y armar un rollo con hummus y verduras. Elegir sabores simples y controlar las porciones permite aprovechar una alternativa con nutrientes diversos y una combinación de nutrientes que puede favorecer una mayor saciedad.