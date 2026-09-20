Los mejores memes del clásico que Boca Juniors le ganó a San Lorenzo: Paredes, Lozano y Lautaro Blanco, los destacados

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El triunfo 2-0 de Boca Juniors sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, disputado bajo un diluvio que inundó buena parte del campo de juego, se convirtió en material inagotable para los usuarios de redes sociales. Leandro Lozano, Miguel Merentiel, la actuación de Leandro Paredes y el estado del césped protagonizaron una catarata de publicaciones humorísticas apenas terminado el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.

El volante surgido de Boca volvió a ser tendencia por su manejo de los tiempos del partido, algo que ya se había convertido en costumbre en sus presentaciones anteriores. La cuenta @juegosimple__ describió la influencia de Paredes en la mitad de la cancha con una imagen generada por inteligencia artificial que lo muestra vestido de traje y con una batuta frente a una orquesta. El posteo lo definió como “el dueño del medio en Boca Juniors” y agregó su nombre completo, Leandro Daniel Paredes, en mayúsculas para remarcar el estatus que le atribuyen los seguidores del club de la Ribera.

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Otro tuit, esta vez de @lautar011111, llevó la ironía a un terreno lexicográfico. La publicación mostró una supuesta página de diccionario en la que la definición de “fútbol” remitía directamente al modo de juego de Paredes, con una fotografía del volante con la camiseta de la selección argentina. El mensaje, “mamita el 5 de Boca”, resumió el tono de admiración con el que buena parte de los memes trataron su desempeño en el clásico.

La combinación entre Leandro Lozano y Lautaro Blanco en el sector izquierdo de la cancha también generó comparaciones futboleras de peso mayor. El usuario @notsantibjs publicó una fotografía histórica de Cafú y Roberto Carlos, íconos de la Selección de Brasil, abrazados durante un partido, con la leyenda “Lozano y Blanco”. La imagen aludió al rol que ambos jugadores cumplieron en la banda izquierda del equipo de Arruabarrena, con Lozano como autor del primer gol y Blanco como asistidor del segundo.

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Precisamente la jugada del 2-0, en la que Blanco habilitó a Miguel Merentiel con un centro rasante tras una jugada individual, inspiró otro de los memes más compartidos. La cuenta @Thiago215672452 armó un collage con imágenes de Cristiano Ronaldo y del propio Merentiel, en el que el delantero portugués afirma ser “el mejor delantero del mundo” y termina por reconocerle el mérito al artillero de Boca tras la asistencia recibida.

El estado del Nuevo Gasómetro, con la superficie cubierta de agua durante los últimos minutos del encuentro, motivó una de las bromas más repetidas en la red social X. La cuenta @SanMarinoTeam, que suele producir contenido humorístico sobre fútbol, publicó una fotografía de un partido de waterpolo con el texto “el partido que están jugando Boca y San Lorenzo en este momento”. El posteo aludió a las dificultades que atravesaron los jugadores para trasladar el balón durante el diluvio que afectó el cierre del partido, con charcos visibles en varios sectores del campo.

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La lluvia intensa que cayó sobre el barrio de Boedo llegó a interrumpir momentáneamente el desarrollo del juego, cuando el árbitro Nazareno Arasa detuvo la acción para dialogar con los arqueros y los capitanes sobre las condiciones de la cancha. Tras el intercambio, el encuentro continuó sin mayores inconvenientes hasta el silbatazo final, aunque las imágenes del césped anegado quedaron como uno de los registros más compartidos de la jornada.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ EL CLÁSICO ENTRE BOCA Y SAN LORENZO