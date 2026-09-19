Estrés cotidiano: seis recursos breves para hacer una pausa y recuperar el foco

El estrés durante el día puede manifestarse como cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y tensión física (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estrés puede manifestarse con cansancio, irritabilidad, tensión muscular o dificultad para concentrarse. Frente a esa carga, incorporar pausas breves durante el día puede ayudar a recuperar atención y regular la activación corporal, tal como muestran investigaciones sobre hábitos digitales y bienestar. No son soluciones universales ni reemplazan la atención profesional, aunque pueden ofrecer un corte concreto en jornadas exigentes.

Cuando el malestar persiste, se intensifica o interfiere con el sueño, el trabajo, los vínculos, el autocuidado o la vida cotidiana, es importante buscar acompañamiento profesional. La terapeuta Tyana Tavakol, citada por Prevention, señaló que conviene considerar una consulta si los intentos personales no producen alivio y el estrés provoca alteraciones sostenidas.

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Las estrategias de autocuidado tienen alcances distintos. Algunas cuentan con estudios sobre concentración, fatiga o respuesta fisiológica al estrés; otras pueden servir como rituales personales de descanso, pero tienen menos respaldo. La clave consiste en evitar que una pausa saludable se convierta en una exigencia más dentro de la rutina.

Caminar unos minutos puede mejorar la concentración

Una caminata de 15 minutos en un espacio verde puede reducir el estrés y la fatiga, según una investigación citada por Prevention (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una caminata breve, en especial si transcurre al aire libre, permite alejarse por un momento de las tareas que concentran la atención. Un estudio publicado en el Journal of Occupational Health Psychology evaluó a trabajadores que realizaron caminatas de 15 minutos en un parque durante la pausa del almuerzo, durante diez días laborales consecutivos.

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Los participantes informaron mejor concentración por la tarde y menos fatiga en los días en que hicieron la caminata. El trabajo no permite afirmar que cualquier paseo reduzca el estrés de forma inmediata ni que produzca el mismo resultado en todas las personas. Sí aporta un dato concreto sobre el valor de interrumpir la jornada con movimiento y contacto con un entorno verde.

El estudio también comparó esas caminatas con ejercicios de relajación. Ambos grupos mostraron mejores indicadores de bienestar durante la tarde que en los días con pausas habituales.

Para quienes no tienen un parque cerca, puede resultar útil caminar unas cuadras, subir y bajar escaleras o cambiar de ambiente unos minutos. La meta no debe ser cumplir una distancia ni sumar pasos, sino generar una interrupción real entre una tarea y la siguiente.

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El movimiento ayuda a descargar tensión acumulada

La actividad física suele aparecer entre las recomendaciones más consistentes para el bienestar general. No hace falta disponer de una hora libre ni sostener una rutina intensa para introducir movimiento en una jornada cargada: estirar las piernas, bailar una canción, hacer ejercicios de movilidad o caminar a paso rápido pueden funcionar como pausas posibles.

La psicóloga Kathleen Hall, fundadora de The Mindful Living Network y The Stress Institute, recomendó a Prevention combinar ejercicios aeróbicos con fuerza, elongación y movilidad. Esa sugerencia debe entenderse como una orientación general, no como una prescripción médica.

El efecto puede depender de varios factores, entre ellos el estado físico, las preferencias personales, el entorno y el tiempo disponible. A algunas personas les resulta más fácil sostener el hábito si comparten la actividad con familiares, amistades o compañeros de trabajo. Ese componente social puede sumar un espacio de conversación y desconexión de las obligaciones.

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La respiración lenta y la orientación sensorial ofrecen un ancla

Escuchar sonidos de olas o de agua puede desacelerar el pensamiento y aportar calma frente al estrés cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la preocupación se concentra en una lista de pendientes o en un problema puntual, puede ser difícil volver de inmediato a una tarea. En esos casos, los ejercicios de respiración lenta y orientación sensorial pueden ayudar a dirigir la atención hacia el presente.

Una opción conocida es la técnica 5-4-3-2-1. Consiste en identificar cinco cosas que se ven, cuatro que se pueden tocar o sentir, tres sonidos, dos olores y un sabor. Antes de empezar, puede hacerse una respiración lenta, sin forzar el aire ni buscar inhalaciones demasiado profundas.

La psicóloga clínica Sari Chait explicó a Prevention que este tipo de ejercicio permite concentrarse en estímulos concretos del entorno. No elimina la causa del estrés, pero puede dar unos minutos de distancia frente a pensamientos repetitivos y facilitar un regreso más ordenado a la actividad.

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La respiración lenta tiene más respaldo que varias prácticas difundidas en redes sociales bajo la etiqueta de “activar el nervio vago”. Una revisión científica sobre respiración y regulación del sistema nervioso describe que reducir el ritmo respiratorio y prolongar suavemente la exhalación puede asociarse con cambios fisiológicos compatibles con una mayor relajación. El mecanismo exacto no está resuelto en todos los casos, pero la práctica suele ser segura si no produce mareos, falta de aire o malestar.

Hanna plantea que la desconexión sin planificación permite que la mente se mueva sin la presión de una tarea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa puede funcionar como un descanso emocional

Ver una comedia, compartir una conversación divertida o encontrar un momento de humor no resuelve las circunstancias que generan estrés. Puede, sin embargo, ofrecer una pausa emocional y física ante una jornada de tensión.

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Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en la revista PLOS ONE analizó ocho estudios, con 315 participantes, sobre intervenciones que provocaban risa espontánea. Los autores hallaron una reducción promedio de cortisol frente a las actividades de control, aunque advirtieron diferencias relevantes entre los trabajos incluidos, tanto por el tipo de intervención como por el tamaño reducido de las muestras.

Por eso, la risa no debe presentarse como tratamiento ni como una forma de obligarse a estar de buen humor. Su lugar es más modesto: puede ser una herramienta complementaria para crear un intervalo de alivio y recuperar cierta perspectiva antes de volver a una situación difícil.

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Las conexiones con otras personas pueden cambiar el foco

El estrés suele favorecer el aislamiento. Una llamada breve, un mensaje a un familiar, una conversación con una amistad o una tarea de ayuda concreta pueden cortar, al menos de forma temporal, la concentración exclusiva en el propio malestar.

Un estudio publicado en el American Journal of Public Health siguió a 846 personas y examinó la relación entre acontecimientos estresantes, ayuda concreta a otros y mortalidad durante cinco años. Los resultados mostraron una asociación entre brindar ayuda y una menor relación entre el estrés y el riesgo de muerte. Se trató de un estudio observacional, por lo que no prueba que ayudar a otra persona reduzca de inmediato el estrés ni permite establecer una relación directa de causa y efecto.

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Aun así, el trabajo respalda la relevancia de los vínculos y las conductas de apoyo dentro del bienestar. Colaborar con alguien, participar en una actividad comunitaria o conversar con una persona de confianza puede aportar una pausa mental y reforzar redes de contención.

Descansar no equivale a dejar de cumplir

Ante una agenda extensa, detenerse puede generar culpa o la sensación de perder tiempo. Sin embargo, sostener una tarea cuando el cansancio ya afecta la concentración suele volver más difícil mantener el ritmo.

Cerrar los ojos unos minutos, permanecer en silencio, alejarse de las notificaciones o realizar una actividad sin una meta productiva pueden ofrecer un descanso breve. La duración no necesita ser idéntica para todos: algunas personas prefieren una caminata; otras, una pausa sin pantalla o un momento de respiración lenta.

Una siesta breve de 10 a 15 minutos puede recuperar energía y mejorar el enfoque sin prolongar la fatiga acumulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurocientífica Heidi Hanna señaló a Prevention que descansar con los ojos cerrados durante 10 o 15 minutos puede servir como una instancia de recuperación. La recomendación debe adaptarse a las necesidades de cada persona y no sustituye una rutina adecuada de sueño.

Si el cansancio es persistente, aumenta durante el día o se acompaña de insomnio, tristeza, ansiedad intensa o dificultades para realizar actividades habituales, el paso indicado no es sumar técnicas de autocuidado, sino consultar con un profesional de salud.