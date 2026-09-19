Lautaro Martínez, otra vez el héroe de Inter: anotó dos goles para empatarle a la Roma de los argentinos y alcanzar la cima

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Lautaro Martínez convirtió dos goles en el empate 2-2 entre la Roma y el Inter en el Stadio Olimpico, en un duelo que puso en juego la cima de la Serie A. El enfrentamiento estuvo marcado por la presencia de argentinos: en el cuadro local jugaron Paulo Dybala, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Matías Soulé (Santiago Castro fue suplente). El lateral de la Selección brindó una asistencia y la Joya participó en las conversiones de la Loba.

El cuadro Nerazzurri recortó distancias en el marcador en la primera acción del complemento. Lautaro comandó un contraataque conjunto con Marcus Thuram, su dupla en la ofensiva del Inter. El argentino habilitó a su compañero con un pase filtrado sobre la banda izquierda y el francés le devolvió la pared con un centro al punto de penal. El remate imperfecto de Martínez fue clave para que el balón tome una trayectoria imposible de detener para el arquero Mile Svilar y poner el resultado 2-1.

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Inter igualó el enfrentamiento a los 79 minutos. Luego de un cabezazo que impactó en el travesaño, el delantero argentino tuvo revancha un segundo más tarde: capturó un rebote dentro del área y sacó una potente volea para estampar el 2-2. Fue su cuarto tanto ―todos por Serie A― en cinco partidos de la presente temporada: el ex Racing venía de hacer otro doblete para revertir el duelo contra Napoli días atrás.

Las conversiones le permitieron redimirse de una chance inmejorable para igualar el partido a los 28 minutos. Federico Dimarco tiró un centro punzante que atravesó todo el área para la aparición de Martínez en el segundo palo. El exatacante de Racing se lanzó para impactar la pelota con más precisión ante el arco vacío, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Lautaro miró inmediatamente al juez de línea, quien no levantó la bandera pese a que el jugador estaba en el límite del fuera de juego.

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*La chance que desperdició Lautaro en el primer tiempo

Gian Piero Gasperini sorprendió con una disposición táctica llamativa, ya que ubicó a Molina como carrilero izquierdo ―al igual que en la última victoria por 2 a 0 sobre Torino―, cuando gran parte de su carrera se desempeñó por el sector derecho. El argentino formó un gran tándem con su compatriota Matías Soulé y juntos le provocaron un dolor de cabeza constante a la defensa del Inter con sus movimientos desequilibrantes.

La apertura del marcador llegó a los seis minutos con una conexión albiceleste. Paulo Dybala lanzó un centro desde el costado derecho para la irrupción en el área de Molina, quien le dejó la pelota servida a Manu Koné para que ponga el 1-0. Fue la primera asistencia del lateral en el conjunto italiano tras su llegada desde el Atlético de Madrid por 13 millones de euros.

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La Loba impuso las condiciones en el desarrollo del partido y fue superior frente a su gente, aunque necesitó de una intervención del arquero Mile Svilar en un mano a mano con Yann Bisseck. Alessandro Bastoni también estrelló un tiro en el palo. Luego de un remate que se fue rozando el palo, Dybala volvió a ser protagonista del ataque romano en el minuto 37: tiró un centro desde la derecha que, tras un toque de Gianluca Mancini, Manu Koné aprovechó para convertir el 2-0 parcial.

*El centro de Dybala y la primera asistencia de Molina para el 1-0 de la Roma sobre el Inter

Roma no logró continuar con el gran nivel que mostró en la primera parte y, de la mano de Lautaro Martínez, Inter empató el encuentro en el complemento. La igualdad dejó a los dos equipos en lo más alto de la Serie A con 13 unidades.

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Leonardo Balerdi, Matías Soulé, Santiago Castro y Lautaro Martínez fueron convocados por Lionel Scaloni para afrontar la fecha FIFA de septiembre-octubre, donde la selección argentina se medirá contra Bolivia (30 de septiembre), Burkina Faso (3 de octubre) y Benín (6 de octubre). Nahuel Molina no integró la nómina por la sanción que recibió por la gresca en la final del Mundial contra España, mientras que Paulo Dybala volvió a quedar relegado de la convocatoria.

Tras la interrupción del calendario de clubes por las fechas de selecciones, Inter volverá a tener actividad el próximo sábado 10 de octubre: recibirá a Parma desde las 13:00 en el San Siro. Luego de esto, chocará contra el Brujas de Bélgica por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Roma, por su parte, visitará al Como de Nico Paz el domingo 11 del mismo mes, mientras que el 14 se medirá contra el Real Madrid.

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TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A