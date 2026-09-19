Deportes

Lautaro Martínez, otra vez el héroe de Inter: anotó dos goles para empatarle a la Roma de los argentinos y alcanzar la cima

En un duelo repleto de jugadores de la selección argentina, el Toro se despachó con dos tantos para igualar el partido que puso en juego la punta de la Serie A

Guardar

Lautaro Martínez convirtió dos goles en el empate 2-2 entre la Roma y el Inter en el Stadio Olimpico, en un duelo que puso en juego la cima de la Serie A. El enfrentamiento estuvo marcado por la presencia de argentinos: en el cuadro local jugaron Paulo Dybala, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Matías Soulé (Santiago Castro fue suplente). El lateral de la Selección brindó una asistencia y la Joya participó en las conversiones de la Loba.

El cuadro Nerazzurri recortó distancias en el marcador en la primera acción del complemento. Lautaro comandó un contraataque conjunto con Marcus Thuram, su dupla en la ofensiva del Inter. El argentino habilitó a su compañero con un pase filtrado sobre la banda izquierda y el francés le devolvió la pared con un centro al punto de penal. El remate imperfecto de Martínez fue clave para que el balón tome una trayectoria imposible de detener para el arquero Mile Svilar y poner el resultado 2-1.

PUBLICIDAD

Inter igualó el enfrentamiento a los 79 minutos. Luego de un cabezazo que impactó en el travesaño, el delantero argentino tuvo revancha un segundo más tarde: capturó un rebote dentro del área y sacó una potente volea para estampar el 2-2. Fue su cuarto tanto ―todos por Serie A― en cinco partidos de la presente temporada: el ex Racing venía de hacer otro doblete para revertir el duelo contra Napoli días atrás.

Las conversiones le permitieron redimirse de una chance inmejorable para igualar el partido a los 28 minutos. Federico Dimarco tiró un centro punzante que atravesó todo el área para la aparición de Martínez en el segundo palo. El exatacante de Racing se lanzó para impactar la pelota con más precisión ante el arco vacío, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Lautaro miró inmediatamente al juez de línea, quien no levantó la bandera pese a que el jugador estaba en el límite del fuera de juego.

PUBLICIDAD

*La chance que desperdició Lautaro en el primer tiempo

Gian Piero Gasperini sorprendió con una disposición táctica llamativa, ya que ubicó a Molina como carrilero izquierdo ―al igual que en la última victoria por 2 a 0 sobre Torino―, cuando gran parte de su carrera se desempeñó por el sector derecho. El argentino formó un gran tándem con su compatriota Matías Soulé y juntos le provocaron un dolor de cabeza constante a la defensa del Inter con sus movimientos desequilibrantes.

La apertura del marcador llegó a los seis minutos con una conexión albiceleste. Paulo Dybala lanzó un centro desde el costado derecho para la irrupción en el área de Molina, quien le dejó la pelota servida a Manu Koné para que ponga el 1-0. Fue la primera asistencia del lateral en el conjunto italiano tras su llegada desde el Atlético de Madrid por 13 millones de euros.

La Loba impuso las condiciones en el desarrollo del partido y fue superior frente a su gente, aunque necesitó de una intervención del arquero Mile Svilar en un mano a mano con Yann Bisseck. Alessandro Bastoni también estrelló un tiro en el palo. Luego de un remate que se fue rozando el palo, Dybala volvió a ser protagonista del ataque romano en el minuto 37: tiró un centro desde la derecha que, tras un toque de Gianluca Mancini, Manu Koné aprovechó para convertir el 2-0 parcial.

*El centro de Dybala y la primera asistencia de Molina para el 1-0 de la Roma sobre el Inter

Roma no logró continuar con el gran nivel que mostró en la primera parte y, de la mano de Lautaro Martínez, Inter empató el encuentro en el complemento. La igualdad dejó a los dos equipos en lo más alto de la Serie A con 13 unidades.

Leonardo Balerdi, Matías Soulé, Santiago Castro y Lautaro Martínez fueron convocados por Lionel Scaloni para afrontar la fecha FIFA de septiembre-octubre, donde la selección argentina se medirá contra Bolivia (30 de septiembre), Burkina Faso (3 de octubre) y Benín (6 de octubre). Nahuel Molina no integró la nómina por la sanción que recibió por la gresca en la final del Mundial contra España, mientras que Paulo Dybala volvió a quedar relegado de la convocatoria.

Tras la interrupción del calendario de clubes por las fechas de selecciones, Inter volverá a tener actividad el próximo sábado 10 de octubre: recibirá a Parma desde las 13:00 en el San Siro. Luego de esto, chocará contra el Brujas de Bélgica por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Roma, por su parte, visitará al Como de Nico Paz el domingo 11 del mismo mes, mientras que el 14 se medirá contra el Real Madrid.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A

Temas Relacionados

RomaInter de MilánSerie ALautaro MartínezNahuel MolinaPaulo DybalaMatías SouléLeonardo Balerdi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

El Millonario, tras una seguidilla de buenos resultados, intentará afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Desde las 19, por ESPN Premium

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Thiago Tirante venció a Mert Alkaya y Argentina quedó a un punto de llevarse la serie de Copa Davis ante Turquía

El platense se impuso en sets corridos y consiguió el segundo punto de la eliminatoria por el Grupo Mundial I. El equipo nacional necesita una victoria más para asegurarse una plaza en los Qualifiers 2027

Thiago Tirante venció a Mert Alkaya y Argentina quedó a un punto de llevarse la serie de Copa Davis ante Turquía

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza recibe a Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

El Lobo se enfrenta al Malevo con la chance de alcanzar la cima en su zona. En La Plata, su homónimo choca ante Banfield. Luego, La Gloria cerrará la jornada del sábado ante La T

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza recibe a Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

Scaloni sorprendió con la lista de la selección argentina y sumó a nueve futbolistas para los amistosos

El entrenador citó a Flores (Boca), Andrada (River) y Palacios (Estudiantes) entre los seis convocados del fútbol local y sumó a otros tres futbolistas que militan en el exterior

Scaloni sorprendió con la lista de la selección argentina y sumó a nueve futbolistas para los amistosos

Los 10 planteles de fútbol más caros del mundo en la temporada 2026/27

Un informe del CIES Football Observatory revela la abismal distancia económica entre los clubes ingleses y el resto de Europa

Los 10 planteles de fútbol más caros del mundo en la temporada 2026/27

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

La contundente defensa de Pierce Brosnan y Helen Mirren a Tom Hardy: “Sin él, no tendríamos MobLand”

La contundente defensa de Pierce Brosnan y Helen Mirren a Tom Hardy: “Sin él, no tendríamos MobLand”

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

INFOBAE AMÉRICA

La Depresión Tropical Seis se forma en el Atlántico y podría intensificarse hasta convertirse en la tormenta tropical Fay

La Depresión Tropical Seis se forma en el Atlántico y podría intensificarse hasta convertirse en la tormenta tropical Fay

La Selecta Playera de El Salvador busca el liderato y la gloria ante Brasil en la Copa de Naciones 2026

Los 10 planteles de fútbol más caros del mundo en la temporada 2026/27

Ministerio Publico confirma secuestro de evidencias en la Universidad de San Carlos, mientras autoridades universitarias alegan “ilegalidades”

Cuatro presuntos delincuentes mueren en enfrentamientos con agentes policiales en República Dominicana