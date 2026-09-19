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J Balvin le dedicó un mensaje a Valentina Ferrer por su cumpleaños, días después de la separación: “Las flores son todas para ti”

El cantante colombiano sorprendió con una publicación pública en la que destacó el amor que le tiene a la madre de su hijo y la felicitó por sus 33 años

El posteo de JBalvin a Valentina Ferrer
El mensaje que J Balvin publicó en su cuenta de Instagram para saludar a Valentina Ferrer en su cumpleaños, días después de que ella confirmara la separación
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Días después de que la modelo y actriz argentina Valentina Ferrer confirmara públicamente su separación de J Balvin, el cantante colombiano le dedicó un mensaje en sus redes que sorprendió por su calidez y que llegó en el marco del cumpleaños número 33 de la argentina.

Ferrer anunció el fin de la pareja con un comunicado sobrio y sin reproches

El martes 16 de septiembre, Valentina Ferrer publicó en sus historias de Instagram el texto con el que puso fin a años de relación con José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin. “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer. El comunicado, firmado solo con su nombre de pila, fue breve y sin imágenes: una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

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En el texto, Ferrer subrayó que la prioridad de ambos continuará siendo Río, el hijo que tienen en común, nacido en 2021. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, aseguró. El cantante no publicó ningún descargo propio en ese momento.

El posteo de JBalvin a Valentina Ferrer
Valentina Ferrer, la modelo y actriz argentina que confirmó la separación del cantante colombiano el 16 de septiembre de 2026

J Balvin le dedicó a su ex pareja un mensaje público en su cumpleaños

Días después de la confirmación de la ruptura, J Balvin rompió su silencio con una publicación dirigida directamente a Ferrer con motivo de su cumpleaños. La acompañó con tres imágenes: una foto de ella de pequeña, con el pelo rubio y un buzo rosa, que remite a sus primeros años de vida; un retrato nocturno de Valentina caminando por la calle, con el pelo suelto y una cartera oscura; y una imagen más reciente en la que madre e hija aparecen juntas en el último Mundial de fútbol, las dos con la camiseta de la selección argentina —la de Río con el número 10—, tomadas de la mano bajo el sol. “Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el artista colombiano.

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El mensaje, que el cantante acompañó con la etiqueta de la cuenta de @valentinaferrer, estuvo lejos de cualquier tono de conflicto. Por el contrario, el reguetonero eligió hacer foco en el vínculo que los une como padres: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, expresó.

El cierre del texto fue igualmente afectuoso. “Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”, concluyó.

El posteo de JBalvin a Valentina Ferrer
Valentina Ferrer y su hija Río, con la camiseta de la selección argentina, en una de las últimas apariciones públicas de la modelo junto a la pequeña. Fue una de las fotos que eligió J Balvin para homenajearla por su cumpleaños

Una historia que comenzó en un videoclip y duró casi una década

La conexión entre J Balvin y Ferrer nació durante el rodaje del videoclip de “Sigo Extrañándote”, donde ella interpretó el interés romántico del cantante. Aunque en ese momento la modelo estaba en otra relación, la amistad que surgió en aquella filmación derivó en un noviazgo que se hizo oficial en 2018.

Durante años, la pareja mantuvo un perfil bajo, con apariciones esporádicas en redes y pocas declaraciones públicas sobre su vínculo. La llegada de Río, en 2021, marcó un antes y un después. Balvin habló en múltiples entrevistas sobre cómo la paternidad y el apoyo de Valentina lo ayudaron a atravesar momentos difíciles, y esa experiencia quedó plasmada en una canción homónima, lanzada en enero de 2025 y presentada en vivo por primera vez en un show en París, con Ferrer entre el público. Ella no pudo contener las lágrimas.

Ninguno de los dos incluyó el matrimonio entre sus planes. “Siento que es como un contrato”, llegó a decir el cantante en una entrevista, al explicar que lo que los unía trascendía lo formal, una postura que Ferrer compartía.

El posteo de JBalvin a Valentina Ferrer
La primera de las fotos que eligió JBalvin al dedicarle un posteo a Valentina Ferrer por su cumpleaños

El testimonio de una influencer aceleró el final de la relación

La separación se conoció en el contexto de unas declaraciones de la influencer Melanie Pavola, quien aseguró haber mantenido una relación paralela con el cantante. Según relató, Balvin la invitó a Nueva York y, al terminar un encuentro íntimo, le confesó que Ferrer estaba embarazada y también se encontraba en la ciudad en ese momento. “Agarré mis cosas y me fui”, describió Pavola. Además, la influencer aseguró haber contactado a Ferrer directamente para informarle lo ocurrido: “Le mandé un mensaje diciendo ‘acabo de tener relaciones con tu pareja, yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos. Una disculpa’”, reveló.

Fue en ese clima donde Ferrer decidió hacer pública la ruptura, aunque su comunicado evitó toda referencia a los motivos y se limitó a pedir comprensión y respeto ante “este momento tan personal”.

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