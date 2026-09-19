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Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

La cantante se emocionó durante su concierto en Colombia al dirigirse al público sobre el proceso personal que está viviendo

La cantante sigue con la gira de FUTTTURA y poco a poco va abriendo su corazón con los fans acerca de la situación que está viviendo (Video: X/tinimanobal)
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En medio de un panorama familiar marcado por dificultades, conflictos legales, un distanciamiento y con la reanudación de su gira internacional, Tini Stoessel volvió a posicionarse en el centro de la escena musical y mediática. Durante su reciente recital en Colombia la cantante no solo desplegó un show que hizo vibrar a miles de personas, sino que volvió a abrir su corazón con un mensaje que resonó tanto en el público como en las redes sociales.

Poco a poco la cantante se anima a abrir su corazón arriba del escenario sobre la situación familiar y laboral que transita con su familia. Sin nombrarlos de manera directa habló del duelo que está atravesando y, embargada por la emoción, se tomó unos minutos para buscar a Rodrigo de Paul, su actual pareja y futuro marido, en la tribuna, donde se encontraba con Francesa y Bautista, los dos niños que tuvo con Cami Homs.

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Poco a poco, la artista se animó a poner en palabras —arriba del escenario y sin nombrarlo de manera directa— el proceso que está atravesando con algunos de los miembros de su familia. En ese contexto, el público la ovacionó con una consigna que la quebró: “No estás sola, no estás sola, no estás sola”.

Ante esto Tini decidió usar el micrófono para hablar: “Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas. Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”, dijo, mientras la ovación no cedía.

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Tras hablar de su situación familiar, la cantante busco el apoyo de su futuro marido (Video: X/whyxliar)

Luego continuó: “Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso y a cada proceso que vamos teniendo en la vida”. La cantante reconoció que, por momentos, “no se me hace tan fácil estar acá”, aunque agradeció el cariño del público y explicó que eso mismo le dificultaba contener la emoción.

Ojalá de alguna manera también pueda estar acompañándolos esta noche. Para que por un ratito se diviertan. Los acompaño. Estén con las personas que aman. Bailen, sonrían, se emocionen y entendamos que todos somos seres humanos y que de alguna manera nos toca pasar por cosas de la vida”, sostuvo Stoessel, antes de intentar retomar la actuación.

Fue en ese momento cuando la cantante buscó a De Paul entre la tribuna, donde el futbolista estaba junto a Francesca y Bautista, los dos hijos que tuvo con Camila Homs. “No sé, mi vida está por acá. Te quiero... No sé bien. ¿Dónde? ¿En ese lado?”, balbuceó entre risas y lágrimas, mientras el estadio volvía a estallar. “Hola. Oh. Vos estás acá. Bueno, voy a intentar cantar. Vamos”, cerró, antes de retomar el show.

Un hombre con gorra negra y dos niños levantan la mano y sonríen desde la barra de un palco en un recinto con espectadores
Rodrigo estuvo en el público en el concierto de Colombia junto a sus dos hijos (X/Tinixjime24)

Días atrás, durante su presentación en El Salvador, la cantante de “Cupido” se tomó unos minutos para hablar con el público sobre el proceso personal que atravesó en los últimos años.

Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, con psicóloga”, expresó Tini durante el concierto. “A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo de prensa que me acompaña hace muchos años y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos”, continuó.

Después, Stoessel relacionó su experiencia con el contenido de sus canciones y con el modo en que su música pudo acompañar a otras personas. “Pero quiero que sepan que me siento totalmente y absolutamente bendecida si este álbum o cualquiera de estas canciones los acompañó o los está acompañando en alguno de sus procesos”, sostuvo. Luego, se dirigió de manera directa a quienes pudieran estar atravesando una situación similar: “Quiero que sepan que no están solos”.

La cantante también habló sobre los cambios personales y sobre la posibilidad de transformar los momentos dolorosos en aprendizajes. “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una diferente, pero de alguna manera poder convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje, en algo que no querés que se vuelva a repetir en su vida, es muy valiente”, afirmó. Antes de continuar con el recital, cerró ese tramo del mensaje con una expresión de afecto hacia el público: “Para todos ustedes, las amo mucho”.

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