El actor Germán Kraus instaló una impensada polémica: "No hay gente linda estéticamente en la televisión argentina"

Germán Kraus habló de la televisión actual en el ciclo Sola en los bares, con Karim González: "No hay gente linda estéticamente"

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En el ciclo de entrevistas Sola en los bares, del stream Conexión Abierta, Germán Kraus habló largo y tendido sobre el teatro, sobre su obra actual y sobre su vínculo con la pantalla chica. Actualmente recorre distintos escenarios con la comedia Soy tu ángel, obra que también escribió y dirige junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia. Pero fue cuando la periodista Karim González le preguntó por la posibilidad de sumarse a un reality que el actor, de 82 años, abrió una crítica en cadena contra la televisión argentina que no tardó en generar repercusiones en el ambiente del espectáculo.

El comentario surgió a raíz del paso de Andrea del Boca por Gran Hermano. González le preguntó si él aceptaría una propuesta similar. “Ni loco”, respondió Kraus. Y lo que vino después fue mucho más allá del rechazo a ese formato. “Ideológicamente no estoy de acuerdo. Y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos. Eso es cualquier cosa lo que se ve”, afirmó el actor.

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El actor Germán Kraus en la entrevista para "Sola en los bares"

Ante la repregunta de González, Kraus aclaró que su crítica no apuntaba a Del Boca en particular: “No me refiero a Andrea. Me refiero en general”. Y amplió sobre la televisión argentina: “Lo que me devuelve la pantalla no es interesante, no es nada, es remanido. No tiene colores, todo el mundo grita. No hay gente linda”. Cuando la periodista le pidió que precisara ese último punto, el actor respondió: “Estéticamente, estéticamente. Bueno, o cambió la estética”.

Kraus matizó su postura al señalar que no pretendía instalar la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. “Yo no me voy a estar diciendo: ‘Ah, todo el tiempo pasado fue mejor’, pero bueno, qué sé yo. Extraño esa pantalla”, señaló. Fue específico sobre qué aspectos de la televisión de otras épocas lamenta que ya no existan: “Extraño los musicales, extraño los programas de humor”, y aclaró que esa nostalgia no es personal sino estructural: “No es un tema personal. Pero todo eso lo extraño de la tele. No sé por qué no está”.

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El actor Germán Kraus en su época de galán de tevé

A lo largo de la entrevista, Kraus también apuntó contra el abandono del formato de telenovela nacional. Para el actor, ese género fue el motor de la pantalla chica argentina y el que le dio identidad y proyección internacional, y su desaparición dejó el terreno libre para otras industrias. “Los brasileños y los turcos nos pasaron el trapo”, afirmó. Y completó la crítica con una observación sobre los modos de trabajo actuales: “Los textos, los actores dicen lo que se les ocurre, no estudian la letra”.

La charla derivó entonces hacia otro diagnóstico igualmente severo: la pérdida del mercado internacional. “Cómo se ha perdido el mercado internacional. Estamos cola”, sostuvo Kraus. En ese punto, González coincidió con él y mencionó que algunos actores argentinos son convocados por plataformas del exterior, aunque reconoció que “en general no, se ha perdido todo, no hay ficción”.

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Germán Kraus y Dibu. El actor fue el padre de familia en la sitcom "Mi familia es un dibujo", de Telefe

Para Kraus, la producción televisiva argentina actual no tiene escala exportable. “Acá no hay una producción que uno pueda... Es de cabotaje, porque la verdad no da para vender al exterior. Por muchas cosas, por la temática, por los textos, por los argentinismos. No nos hemos acoplado a la expectativa del público latinoamericano”, evaluó. El contraste con el pasado resultó llamativo en su relato: “Hay novelas nuestras que llegaron hasta Rusia, Italia”. Kraus también mencionó el cine de los años 50 como parte de una historia de proyección internacional que, según su lectura, se ha diluido. “El medio argentino fue tan creativo e históricamente importante en todo el mundo”, cerró.

El actor, cuyo nombre real es Oscar Alberto Grillo, inició su carrera televisiva en 1968 y acumuló una larga lista de protagónicos que lo convirtieron en uno de los galanes más reconocidos de la pantalla chica. Entre sus trabajos más recordados figuran Estrellita, esa pobre campesina, La pobre Clara, El hombre que amé y Regalo del Cielo; ya en los 90, alcanzó un nuevo pico de popularidad al interpretar al padre de Dibu en Mi familia es un dibujo, la tira de Telefe que fue furor y llegó al cine con dos películas. Su carrera también tuvo proyección regional e internacional: trabajó en Venezuela, Puerto Rico e Italia, lo que da peso adicional a su lectura sobre el declive del mercado exterior de la televisión argentina. En agosto de 2025, Kraus participó junto a los también galanes Claudio García Satur, Arturo Puig y Antonio Grimau en una cena organizada por el productor Carlos Rottemberg en homenaje al actor Alberto Martín, donde el grupo repasó anécdotas de décadas de trayectoria y reflexionó sobre el peso de la televisión abierta en la construcción de su fama.

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