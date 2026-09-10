El debut de Maradona y un Superclásico en la final: a 50 años de un torneo apasionante que estuvo a punto de no jugarse

Tras la venta del Beto Alonso al Olympique Marsella, la camiseta número 10 de River en el debut en el Nacional quedó para Alejandro Sabella. En esa primera fecha, empató 0-0 con Banfield en el sur

Guardar

Pasó medio siglo. Uno comienza el recorrido de la búsqueda de datos y descubre que aquel Nacional del ‘76 pareció fruto de la inspiración de un guionista iluminado. Que se sentó en su máquina de escribir o ante la libreta de apuntes, en tiempos donde no teníamos computadoras personales en este rincón del planeta, y le fue dando forma a un campeonato lleno de situaciones magníficas. Imaginó la mejor final posible, equipos que fueron sorpresa, situaciones especiales con grandes jugadores, una situación límite en el plano económico que llevó a pensar en su suspensión y el debut de un chico de 15 años que fue la primera página de un cuento fantástico.

El Nacional ‘76. Un universo inagotable de datos y situaciones que se desarrollaron a lo largo de 103 días vibrantes, que fueron mucho más que los dos mojones insoslayables, como lo son el debut en primera de Diego Maradona y la histórica final entre River y Boca en cancha de Racing.

PUBLICIDAD

Una foto inhabitual en la carrera del gran Loco Gatti, pero común en el Nacional '76. Después de la primera fecha, fue sancionado por usar su tradicional vincha. Cuando regresó, disputó varios partidos así

Desde el arranque fue una competencia con irregularidades. Comenzando por la cantidad de participantes, que alcanzó la desmesurada cifra de 34. Y allí radicó otro problema, porque las zonas en que se los dividió no eran parejas, ya que hubo dos grupos con 8 equipos y otro dos con 9. En algún momento se evaluó restringir el número, pero era imposible, porque los cuadros del interior habían estado muchos meses en competencia en busca de su plaza.

En total fueron 11 los equipos que obtuvieron su lugar para el Nacional ‘76, sumándose a los de Metropolitano: Gimnasia de Jujuy, Atlético Ledesma, dos San Martín (Mendoza y Tucumán), dos cuadros de Mar del Plata (Aldosivi y San Lorenzo), Central Norte de Salta, Huracán de Comodoro Rivadavia y Sportivo Patria, siendo el único de la provincia de Formosa en disputar un torneo de primera división. Dejamos para el final la mención de los dos más destacados: Atlético Tucumán (con el talento de Julio Ricardo Villa como estandarte) y Talleres, ratificando lo insinuado en las dos ediciones anteriores, llegando hasta las semifinales.

PUBLICIDAD

Eduardo Oviedo remata de derecha y marca el único gol con el que Boca le ganó a Temperley en la Bombonera en la jornada inaugural

El jueves 3 de septiembre se realizó el sorteo y allí comenzaron a aflorar las preocupaciones de varios participantes en el plano económico, por la gran cantidad de viajes en poco tiempo que debían afrontar. Algunos, como Sportivo Patria, recibieron ayuda de la gobernación de su provincia, pero era un caso aislado. Lo concreto es que, a una semana del inicio, el normal desarrollo de la competencia era una incertidumbre. Estaba el fixture, pero… ¿Empezaría el campeonato?

La AFA no estaba en condiciones de poder cubrir los gastos de todos y fue por ello que el presidente de la entidad, Alfredo Cantilo, sin muchas opciones, recurrió a una empresa privada para saber si estaba interesada en ser el auspiciante. Se trataba de Nobleza Piccardo, la más importante tabacalera del país, que aceptó la propuesta, desembolsando 5 mil millones de pesos. Muy al estilo argentino se hizo todo contrareloj y un promotor de la compañía debió recorrer, en apenas cuatro días, todos los estadios del interior del país para determinar los espacios publicitarios, donde iba a instalarse la cartelería. A partir del acuerdo, la marca de cigarrillos Jockey Club apareció con estática en los campos de juego, en las tribunas y todos los tickets que se emitieron llevaron su nombre. Además, se hizo un logo que identificó al torneo con el auspiciante.

PUBLICIDAD

Gran debut para Claudio Marangoni con la camiseta de San Lorenzo. Fue el autor del gol de la victoria ante Talleres en el Gasómetro. Aquí junto a dos futuros campeones del mundo dos años después: José Daniel Valencia y Jorge Olguín

La delicada situación económica de las instituciones derivó en un mercado de pases austero, donde se destacaron pocas transferencias. Entre ellas la llegada de Mario Zanabria a Boca, donde sería una pieza clave en el no tan poblado departamento creativo del cuadro del Toto Lorenzo. La de Hugo Gottardi a Estudiantes, una transferencia que no tuvo mucha repercusión, pero que sería de una enorme trascendencia a futuro, porque el delantero se convertiría en uno de los máximos goleadores del club. También la de Claudio Marangoni a San Lorenzo, luego de sus destacados desempeños en Chacarita. Y un regreso muy esperado por la gente de Racing: el del Chango Cárdenas, adherido por siempre al dulce recuerdo del golazo que valió la Copa Intercontinental.

En esas inestables condiciones, dio inicio la competencia el segundo fin de semana de septiembre, al tiempo que dos deportistas argentinos deslumbraban en la elite, como lo venían haciendo y continuarían por esa senda hasta entrada la década del ‘80. El sábado 11, Guillermo Vilas cayó en la semifinal del Abierto de los Estados Unidos ante Jimmy Connors. Exactamente un año más tarde, se tomaría revancha, ganando ese título ante el mismo adversario.

PUBLICIDAD

El Chango Cárdenas, con bigotes, junto a Ojeda, Mírcoli y Roselli en la cancha de Estudiantes. Esa tarde, que fue la de su regreso a Racing, fue con victoria 3-0 frente a Estudiantes en La Plata

El domingo 12, en el tradicional circuito de Monza, Carlos Reutemann debutó como piloto de Ferrari, escudería para la que correría hasta fines de 1978. No fue una competencia más. Allí se produjo el milagroso regreso de Niki Lauda, tras el tremendo accidente que había sufrido apenas 40 días antes y que le produjo graves quemaduras y afecciones respiratorias. Aún con vendas en la cabeza y su rostro como testigo de lo vivido, se calzó un casco especial y salió a la pista, finalizando en el cuarto lugar.

El arranque del Nacional fue el viernes 10 con el clásico partido adelantado para ser emitido en directo por canal 7. En su cancha, Vélez derrotó 1-0 a All Boys. Para el cuadro de Liniers sería un torneo especial, ya que, con la conclusión del mismo, debió entregar su estadio a los organizadores del Mundial ‘78 para iniciar los trabajos de remodelación. Durante un año y medio, hizo de local en campo de Ferro Carril Oeste. El mismo camino siguieron River y Rosario Central, quienes actuaron en el mismo período en Huracán y Newell´s, respectivamente.

PUBLICIDAD

El primer gol del campeonato fue en el partido adelantado para el viernes por la noche que se emitía por canal 7. Lo marcó Omar Roldán, en la victoria de Vélez en Liniers ante Platense 1-0

Otro condimento especial para los Millonarios en aquel Nacional ‘76 era la ausencia de Norberto Alonso. Tras muchas discusiones con los dirigentes, en especial con el presidente Rafael Aragón Cabrera, fue transferido al Olympique Marsella. Fue apenas una temporada, porque un año más tarde, cual hijo pródigo, ya estaba de regreso en su casa. En el debut en el torneo, apenas igualó 0-0 ante Banfield como visitante y Alejandro Sabella lució la camiseta número 10.

En la Bombonera, Boca apenas venció por la mínima a Temperley en la tarde del debut oficial de Mario Zanabria. En los días posteriores, el Loco Gatti fue llamado a declarar en el tribunal de disciplina por… ¡usar una vincha! Amparado en un inciso del reglamento donde se especificaba que el uniforme del futbolista no contemplaba ese elemento, fue suspendido por tres fechas. A su regreso, lo suplantó por una visera y, en otras ocasiones, directamente con sus cabellos al viento, una imagen que pocas veces se vio del genial arquero.

PUBLICIDAD

El logo que identificó al torneo, con el auspicio de los cigarrillos Jockey Club

En Avellaneda, Independiente perdió ante Gimnasia 1-0. Cuando solo se habían disputado 15 minutos, Ricardo Bochini pidió el cambio por no sentirse bien. Durante varios días su paradero fue un misterio y comenzaron los rumores sobre su salud. Se mencionaban temas cardíacos, estomacales y hasta de salud mental. El Bocha se había refugiado en el calor y cuidado de su familia en Zárate, aduciendo un agotamiento por las giras con su equipo y la selección. Reapareció dos meses más tarde, el 14 de noviembre en el clásico ante Racing, la misma tarde que Diego Maradona marcó sus primeros goles oficiales.

El Gasómetro de Avenida La Plata fue el escenario del partido más atrayente de aquella jornada inicial en los cálculos previos: San Lorenzo vs Talleres. Era un nuevo Ciclón, ya sin la garantía de los goles de Scotta, pero con la clase de un volante central joven, que ya había demostrado grandes condiciones en Chacarita. Se trataba de Claudio Marangoni, quien debutó de la mejor manera, porque fue el autor del único gol de esa tarde.

PUBLICIDAD

El cuadro cordobés había sido la gran revelación de los dos nacionales anteriores, donde se clasificó para las instancias finales. Aquí no arrancó bien, con solo un punto en las primeras cuatro fechas, pero de allí en adelante, encadenó 9 triunfos consecutivos, llamando la atención de todo el pueblo futbolero, por su exquisito juego, generado, sobre todo, en los pies de José Daniel Valencia. En el medio de todas esas victorias, se dio una con el paso de los años tomaría un carácter extraordinario. No tanto por el resultado en sí (ganó 1-0), sino porque fue el miércoles 20 de octubre, el día del célebre debut en primera división de Diego Armando Maradona.

En todas las entradas del Nacional '76 estaba la referencia al auspiciante

Había apellidos que eran sinónimos de aquellos inolvidables nacionales. Uno de ellos era Norberto Omar Eresuma. Apodado Llamarada, por el rojizo color de su pelo, era un goleador implacable, que siempre aparecía en esos torneos, vistiendo la camiseta de los equipos de Mar del Plata. Lo hizo con Aldosivi, Kimberley y San Lorenzo. Precisamente con este disputó el certamen del ‘76, donde se produjo una curiosidad. Su cuadro fue uno de los de peor rendimiento (apenas 7 puntos en 16 partidos), pero él lideró la tabla de goleadores con 12 conquistas, al igual que Víctor Marchetti de Unión y Luis Ludueña de Talleres.

PUBLICIDAD

El solo hecho del debut de Maradona, justificaría el recuerdo del Nacional 1976. Como también lo fue la final, única hasta ese momento, entre los dos más grandes equipos de nuestro fútbol, hechos que ya reseñaremos en sucesivas notas. Pero en aquel segundo fin de semana de septiembre, en medio de una inmensa incertidumbre, nadie podía suponer que se estaba levantando el telón de un campeonato inolvidable.