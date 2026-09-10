Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

Nueva York tiene algo particular durante los días de US Open, el calor puede aflojar, pero aparecerá la humedad y el cielo muchas veces luce poblado de nubes. Aun así, la ciudad sigue girando alrededor del tenis. Thiago Tirante transita allí una semana distinta, después de una gira sobre cemento que le dejó buenas sensaciones y, sobre todo, la certeza de que puede competir de igual a igual en un nivel al que llegó este año por primera vez de manera sostenida.
- Este año te estás dando el gusto de jugar Copa Davis. Estuviste en Busán, contra Corea, y ahora ante Turquía. ¿Qué piensa tu familia de todo esto que te está pasando?
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- Creo que para ellos es… a ver, ni yo ni mi familia en ningún momento pensamos en lo que hoy soy. Imaginate, ni mucho menos jugar Grand Slams, tampoco pelear en los puestos donde estoy o jugar Copa Davis, porque siempre lo vi muy lejos. Por eso es que mi familia está mucho más orgullosa. Y creo que es mucho más consciente mi familia, sobre todo mis viejos, de las cosas que estoy haciendo, de las cosas que estoy logrando o de dónde estoy hoy en día compitiendo, que yo. Y a mí me gustaría verlo también de esa manera, pero sí, es un orgullo enorme ser de las principales raquetas del país, de estar en este nivel, porque más que estos torneos que estoy jugando no hay. Eso me llena de orgullo y satisfacción y creo que a mi familia mucho más.
- ¿Qué mirada tenés sobre el equipo y la sede en la que se jugará la serie?
- Seguramente, va a ser una serie muy linda, donde podamos compartir tiempo con los jugadores, con (Javier) Frana y ser un equipo, como lo hicimos en Busan. Vamos a preparar esa serie en Neuquén, todavía no sé bien cómo va a ser la superficie, si lenta o rápida. La verdad es que no tuve mucho tiempo de hablar con Javier. En cuanto al equipo, creo que tenemos una gran Selección, que viene jugando muy bien, con jugadores de mucho nivel, que les gusta jugar en esas canchas, como Fran (Cerúndolo), que está Top 20, o Mariano (Navone) y los doblistas, que vienen haciendo una gira increíble. Entonces, creo que llegamos con mucha confianza.
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- ¿Cómo ves la serie frente a Turquía?
- Y, la verdad es que la veo muy bien, sobre todo, porque jugamos de local. La gente nos apoya mucho y creo que eso va a ser también muy, muy necesario para hacerles sentir la localía a los rivales. Por eso, partimos como claros favoritos, entonces no va a ser nada fácil, van a ser unos partidos difíciles, incómodos. Ellos, seguramente, sepan jugar en cancha rápida y más que nada en indoor, entonces, creo que hay que mirar para ese lado de la manera más profesional y mejor posible. Nosotros llegamos con muy buen nivel de tenis, eso, a mí, me da mucha seguridad. Con todos, con los singlistas y con los doblistas.
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- ¿Qué te pide Frana cuando vas a jugar la Copa Davis?
- Bueno, que sea yo mismo, que saque mi mejor versión de adentro, que compita, que deje el ciento por ciento y que haga lo mejor que pueda. Nunca nos pidió un resultado, nunca nos pidió cosas que no sabemos hacer. Y me gusta mucho eso, porque Javier es una persona que te sabe entrar con las palabras y, a mí, me deja muy tranquilo. Además, me hace sentir importante, me hace sentir como soy, a cada uno como es, una persona importante y única. En síntesis, si damos todo y hacemos lo mejor posible, el resultado es una consecuencia, pero, lo importante, que seamos nosotros mismos adentro de la cancha. A partir de mañana hay que ponerse de cara a la Copa Davis, que es un desafío muy importante para todos nosotros.
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- Thiago, primera temporada jugando sólo torneos ATP y parece que te adaptaste bastante bien
- Creo que sí, que me adapté bastante rápido al nivel de juego, a la velocidad y a la intensidad con la que se juegan los torneos ATP, respecto a los torneos Challenger o Futures. Y nada, sigo pensando en las cosas que tengo que hacer mejor, en las cosas que tengo que mejorar para poder dar ese otro pasito.
- También realizaste una muy buena temporada sobre cemento
- Sí, sí. Por suerte fue linda. Me hubiera gustado que termine de otra manera en el US Open (cayó en primera ronda), pero hay que quedarse con las cosas positivas y ver las no tan buenas para seguir mejorándolas. Pero, estoy muy contento con toda la gira, con el nivel que vengo demostrando y con el crecimiento que tuve tanto mental, como físico y tenístico.
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- ¿A qué lo atribuís?
- Yo creo que un poco, más que nada, a la parte mental, donde pude hacer un cambio notorio. Tengo muchos más días buenos que malos y eso me lo debo a mí. Porque no es fácil para mí, estoy intentando hacer un gran esfuerzo en no prender la radio en los partidos y en no ponerme tan negativo. Hay veces que me sale y otras que no, obviamente, como todo. Porque éso es lo natural mío, me sale solo. Hago mucho más esfuerzo de lo normal para seguir estando positivo, para no quejarme, para seguir en el partido. Y, en segundo lugar, a lo físico. Creo que estoy muy bien, estoy muy rápido, muy fuerte y sano, después de recuperarme de la lesión del desgarro abdominal que tuve, luego de Wimbledon. Creo que pude demostrar un nivel de tenis bastante alto, que me hizo tener bastante consistencia a lo largo del año.
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- ¿Hay algo en esta gira que te haya hecho sentir más confortable, como las superficies, el clima, las pelotas?
- (Se ríe) Justamente, las pelotas, por sobre todo, no. A mí siempre me gustó jugar en cancha rápida, creo que me pude adaptar bastante rápido a la velocidad y a la intensidad que se juega en estos tipos de torneos y que jugué muy tranquilo y disfrutando y encontrándole la manera de dar lo mejor de mí. Además, llegué y pude jugar como venía jugando y no me metí ninguna presión extra. Sentía que era una gira bastante difícil, con torneos muy importantes como son los dos Masters 1000 y un Grand Slam y que, tranquilamente, podría haber perdido en tres primeras rondas. Pero creo que eso me hizo entrar más tranquilo a la cancha, obviamente, con partidos durísimos, pero sin tantas expectativas. Y yo creo que eso es una de las cosas que me terminó jugando en contra esta semana.
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- ¿Sos de presionarte mucho cuando jugás? ¿Qué cosas te presionan?
- Sí, sí, como todos, pero sí. Tengo que tener bastante en claro y más presente las cosas que me hacen bien a mí y no cargar esa mochila. Hay veces que puedo lograr jugar un poco más tranquilo y sin pensar tanto, pero otras veces no puedo, como sucedió esta semana. Pero es parte del tenis, del proceso, del deporte y es parte también adónde a uno le pasan estas cosas, porque le está yendo bien. Entonces, a aprender a manejar esas situaciones y llamarlas “presiones”, pero desde otro punto de vista y de mejor manera.
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Nueva York quedó atrás. Thiago se va con una sensación que está más allá de una victoria o una derrota puntual. Mientras su cabeza intenta aprender a convivir mejor con sus propias exigencias, la gira sobre cemento le confirmó que puede jugar en este nivel. Ahora, aparece la Copa Davis en el horizonte de un camino que continúa, pero ya no desde el lugar de quien mira esos escenarios desde lejos, ahora él es uno de los protagonistas. Parece sencillo, pero, para un tenista nunca es sencillo disfrutar de lo que ha conseguido sin dejar de pensar en lo que todavía le falta.
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