Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra un centro comercial en Ucrania: al menos dos muertos y 20 heridos

Como consecuencia del impacto, varios coches particulares estacionados en las cercanías se incendiaron. Los bomberos acudieron a la zona afectada y efectuaron labores de rescate en medio del humo y la desesperación de civiles

Rusia lanzó un ataque sobre un centro comercial en la región de Sumy.
Guardar

Un chico y una chica de 21 años murieron y otras 20 personas resultaron heridas en un nuevo ataque ruso contra un centro comercial de Sumy, Ucrania. Hasta el momento, la administración militar de la región indicó que una primera versión sobre una tercera víctima fatal no fue confirmada.

“Entre los fallecidos en el ataque enemigo al centro comercial de Sumy se encuentran un chico y una chica de 21 años... Afortunadamente, la información sobre la tercera persona fallecida no ha sido confirmada”, señaló el organismo en Telegram.

PUBLICIDAD

Entre los heridos, dos hombres y una mujer permanecen en estado grave, mientras que otra víctima se encuentra en condición extremadamente grave. La administración castrense detalló que entre los lesionadas también fueron reportados tres adolescentes de entre 15 y 16 años, con heridas de carácter leve a moderado.

Rescatistas trabajando en Sumy para contrarrestar las llamas originadas por los bombardeos rusos (Servicio de Emergencia de Ucrania)
Rescatistas trabajando en Sumy para contrarrestar las llamas originadas por los bombardeos rusos (Servicio de Emergencia de Ucrania)

Como consecuencia del impacto de drones rusos sobre el centro comercial, varios coches particulares estacionados en las cercanías se incendiaron, complejizando aún más la labor de los bomberos y rescatistas que acudieron rápidamente a la zona atacada.

En paralelo, otra hostilidad rusa provocó un incendio en un edificio no residencial de dos plantas del distrito de Holosiivskyi, en Kiev. El fuego también alcanzó cuatro vehículos estacionados en un aparcamiento cercano. Los bomberos extinguieron todos los focos del incendio. Durante la intervención, los equipos de rescate asistieron a las personas afectadas e inspeccionaron las instalaciones dañadas.

PUBLICIDAD

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir la situación de seguridad y responder sin demora a las alertas aéreas ante la continuidad de los ataques rusos contra la capital de Ucrania.

Rescatistas trabajando en Sumy para contrarrestar las llamas originadas por los bombardeos rusos (Servicio de Emergencia de Ucrania)
Rescatistas trabajando en Sumy para contrarrestar las llamas originadas por los bombardeos rusos (Servicio de Emergencia de Ucrania)

Un ataque con drones rusos provocó un incendio en un mercado de Jmelnitski y dejó cuatro rescatistas heridos tras una segunda explosión ocurrida durante las tareas de emergencia. El personal y los equipos del Servicio Estatal de Emergencias llegaron al lugar después del ataque. Durante el despliegue se produjo una nueva detonación que alcanzó a cuatro rescatistas, quienes fueron hospitalizados con lesiones de distinta gravedad. Un total de 45 rescatistas y ocho unidades de extinción y salvamento participaron en la respuesta al siniestro.

Los ataques aéreos rusos de este miércoles dejaron al menos 5 muertos y 24 heridos.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron durante la noche del martes objetivos militares y logísticos en Kiev y las regiones ucranianas de Mikoláiv y Odesa, en una ofensiva que, según Moscú, incluyó drones y misiles contra instalaciones portuarias, depósitos de combustible y centros de distribución.

“Las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra empresas militares, puertos ucranianos, buques y centros logísticos que prestan servicio a las Fuerzas Armadas de Ucrania”, señaló el ministerio en un comunicado difundido en Telegram. Según la versión rusa, los ataques alcanzaron en Kiev una planta dedicada a la fabricación de drones navales y aéreos, además de componentes para esos aparatos.

En la región de Mikoláiv, la cartera sostuvo que las operaciones impactaron sobre la terminal de carga Nika Terra, a la que atribuyó el almacenamiento de combustible, lubricantes y equipamiento militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mando castrense ruso aseguró que fueron destruidos tres depósitos de combustible y lubricantes, tres almacenes con material militar, un taller de fabricación de drones y otro depósito situado en el predio de la terminal.

Rescatistas trabajando en Sumy para contrarrestar las llamas originadas por los bombardeos rusos (Servicio de Emergencia de Ucrania)
Rescatistas trabajando en Sumy para contrarrestar las llamas originadas por los bombardeos rusos (Servicio de Emergencia de Ucrania)

También afirmó que sus fuerzas atacaron los centros logísticos Metro, ATP YUTK, Nova Poshta, Mikoláiv-2 y Elektrotekhnica, que, de acuerdo con Moscú, cumplían tareas de almacenamiento y distribución de cargamentos militares.

La cartera de Defensa indicó además que alcanzó los centros de almacenamiento Dimetra y Zhovtneve. Sobre este último, afirmó que destruyó seis depósitos de combustible y lubricantes y cinco almacenes con pertrechos. El comunicado también atribuyó daños a la subestación eléctrica de Trikati, que abastece al puerto de Mikoláiv. En la zona portuaria, Rusia aseguró que destruyó cuatro depósitos de combustible y lubricantes y un almacén con equipamiento militar.

Moscú agregó que atacó en alta mar un buque granelero que, según su versión, transportaba material bélico hacia el puerto de Odesa. Asimismo, afirmó que alcanzó instalaciones logísticas en el puesto de control de Starokazache, cerca de la frontera con Moldavia, que vinculó con la importación de armamento a Ucrania.

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaRusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaSumydron

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato

El encuentro de dos días combina un mitin con recaudación de fondos y busca impulsar a los candidatos rumbo a las legislativas, aunque parte del partido se ausentará por agenda, costos de acceso o desacuerdo con las condiciones

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

La reunión impulsada por Emmanuel Macron reunió 51 iniciativas y contratos para fortalecer la industria aeroespacial del bloque, con anuncios sobre cohetes, constelaciones y comunicaciones protegidas en competencia con Washington y Pekín

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

Tras casi 90 años ausente, capturaron dos atunes rojos en las costas de Inglaterra

Una tripulación pesquera desembarcó dos ejemplares en Whitby en jornadas consecutivas, un hito que expertos vinculan con cambios en el ecosistema marino y la recuperación de presas clave como el arenque

Tras casi 90 años ausente, capturaron dos atunes rojos en las costas de Inglaterra

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Una startup de Bangalore desarrolla un sistema donde 15 canes huelen muestras de aliento para detectar señales incipientes de tumores, con una fiabilidad reportada del 90% en un estudio con 1.500 pacientes. De qué se trata

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

El primer ministro israelí habló desde el monte Hermón, en el sur de Siria, donde defendió la permanencia de las tropas en la zona y advirtió que Jerusalén seguirá actuando contra las organizaciones armadas respaldadas por Teherán

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy 9 de septiembre

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy 9 de septiembre

La suba del petróleo y la liquidación de deuda de empresas aseguran una buena oferta de dólares hasta fin de año

El Indec da a conocer hoy el dato de inflación de agosto: qué adelantan las consultoras

La mora de empresas se quintuplicó en menos de 2 años: cuáles son los sectores más afectados

De qué murió Óscar Mario Beteta, destacado periodista que marcó una época en la radio

DEPORTES

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

Los videos del tenso cruce entre De Paul y Lewandowski en el empate de Inter Miami ante Chicago Fire

Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha

Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami igualó 1-1 ante Chicago Fire por la MLS

Fin de la ilusión argentina en el US Open: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se despidieron en cuartos de final

ENTRETENIMIENTO

Japón convierte la siesta en competencia y ofrece más de 12 mil dólares al ganador de un torneo para dormir

Japón convierte la siesta en competencia y ofrece más de 12 mil dólares al ganador de un torneo para dormir

Lars Ulrich, baterista de Metallica, vende dos mansiones por 68 millones en una de las mayores operaciones de San Francisco

Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard 2026 con 17 menciones

La película biográfica de Snoop Dogg ficha a SwayvoTwain para interpretar a Biggie

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”