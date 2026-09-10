Día Mundial para la Prevención del Suicidio: cuáles son las señales de alerta y los desafíos frente al estigma social

La OMS advierte que unas 726.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo y que es la tercera causa principal de defunción entre los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La desconexión con uno mismo, el agotamiento crónico y la epidemia de soledad han dejado de ser meros malestares psicológicos para convertirse en la antesala de quizás la mayor emergencia epidemiológica de nuestro tiempo: el suicidio.

La reiteración de argumentos predominantemente estadísticos y la ausencia de un marco contextual integrado obligan a preguntarnos si, como sociedad, estamos mirando el bosque completo o si hemos quedado fijados únicamente en el árbol de la contingencia noticiosa. El aumento de los indicadores no debería hacernos perder de vista la magnitud del drama porque para cada familia afectada su caso representa el 100%.

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En esa sobrecarga de estímulos frustrados y frustrantes, donde el vacío existencial se profundiza, nuestro sistema cognitivo y emocional llega a su límite de tolerancia.

Cuando la alarma del dolor social nunca se apaga, y el vacío afectivo se vuelve insoportable, la consecuencia deja de ser un mero malestar psicológico para convertirse en algo mucho más grave.

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Este desenlace fatal se ha consolidado como un drama humano global y local que sigue siendo un tema tabú: se teme hablar de él y eso de buscar esconder un enorme elefante en la habitación genera graves consecuencias.

Las cifras detrás del problema

Recuperar raíces, sentido vital y tolerancia al dolor del otro aparece como una salida frente a la anestesia y al silencio contemporáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas recientes exigen salir de esos tabúes, lugares comunes y que dejemos de mirar hacia otro lado. En Argentina, los registros oficiales indican que los suicidios han superado las 4.100 muertes anuales, alcanzando una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes y consolidándose como la principal forma de muerte violenta, muy por encima de las víctimas de incidentes viales.

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A nivel global, la Organización Mundial de la Salud advierte que aproximadamente 726.000 personas mueren por esta causa cada año, siendo la tercera causa principal de defunción entre los jóvenes.

La Organización Panamericana de la Salud ha alertado además que la tasa entre los jóvenes de la región aumentó un 38% en poco más de dos décadas.

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Se estima que por cada suicidio consumado existen aproximadamente 20 intentos previos. El tema de los suicidios no consumados son gritos de auxilio ahogados en el ruido digital que prioriza estadísticas y que chocan sistemáticamente contra mitos arraigados y letales, como por ejemplo la falsa y tranquilizadora creencia de que el que avisa no lo hace, o la banalidad de si dejó o no carta.

Los intentos no consumados son gritos de auxilio, ahogados en el ruido digital y en mitos muy arraigados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema radica en que, frente a este dolor profundo, la respuesta es centrarse en una medicalización automática y mecánica. Es decir, buscar el caso y/o patología individual, el por qué lo hizo, las famosas razones, y ese reduccionismo es el árbol que impide ver el bosque.

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El uso de psicofármacos y antidepresivos como panacea única es solo un parche al vacío existencial, reemplazando la presencia, el tiempo y la escucha auténtica por una contención y explicación química que, desprovista de un acompañamiento humano real, muchas veces incrementa el riesgo en lugar de prevenirlo. La idea de que luego de un tratamiento “todo sigue igual” muestra la ausencia de abordaje de la cuestión social y existencial, en su conjunto. Cuando Camus plantea que la única cuestión es la del suicidio en su mito de Sísifo, o Durkheim nos habla de la necesidad de salir del ámbito puramente médico individual y pasar a lo social.

La raíz social y existencial del sufrimiento

La hiperconexión y la era del algoritmo son señaladas como factores que aíslan, viralizan la desesperación y agravan la incomunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra suicidio proviene del latín suicidium, que implicaba un acto radical de la voluntad, ya que provine de caedere, cortar de raíz. Sin embargo, el fenómeno actual responde mucho más a la abulia ligada a otro verbo, cadere, que significa simplemente dejarse caer.

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Esta anestesia existencial genera una caída libre pasiva frente a una vida despojada de trascendencia, un cuadro clínico que la sociología clásica describió como anomia ante la desintegración de los propósitos comunes y los vínculos reales. Esa confusión etimológica, cortar/caer, muestra el cambio de paradigma actual, donde tenemos suicidios por desgaste, por caída.

El acto de quitarse la vida nunca opera en un vacío absoluto, sino que responde a un ecosistema de resonancias sociales. Nuestra historia está marcada por casos de figuras de la talla de Horacio Quiroga, Alfonsina Storni o Leandro Alem las cuales nos muestran que, más allá de lo individual, el contexto social e histórico es el que hace también al fenómeno.

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El efecto de contagio en la era digital

El efecto Copycat, amplificado por la era del algoritmo, convierte la desesperación en un estímulo fugaz que puede empujar a los más vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese fenómeno se acompañan a veces de la imitación, conocido como Copycat, históricamente conocido como efecto Werther, por las consecuencias a la obra con ese nombre del joven Goethe. En ese momento fue solo un escrito, hoy en la era del algoritmo tenemos un amplificador letal de ese efecto.

La hiperconexión aísla la mente frente a las pantallas, convirtiendo la desesperación en un estímulo fugaz que se viraliza y empuja a los más vulnerables hacia la incomunicación absoluta.

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La verdadera prevención no comienza en un recetario o diagnóstico psiquiátrico, sino en la reconstrucción de la arquitectura de nuestro comportamiento social, es decir mucho antes. Exige abandonar el rol de meros mecánicos de la biología para atrevernos a mirar la humanidad rota frente a nosotros, derribando los estigmas desde la comprensión genuina.

Debemos recuperar la capacidad de tolerar la fricción de las relaciones humanas, ofrecer una mirada que soporte el dolor del otro y transformar la incomunicación en un puente superador. Volver a echar raíces, sentido vital frente a la anestesia contemporánea, nos permitirá salir de esa abulia, anomia y rescatar al individuo antes de que decida buscar en el silencio definitivo la única cura para tanto ruido.

Dónde pedir ayuda

Centro de Atención al Suicida . Desde todo el país: (011) 5275-1135 . Línea gratuita desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires: 135 .

Hospital de Clínicas “José de San Martín”: Av. Córdoba 2351

Hospital Psiquiátrico Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García: 4305-6178

Hospital Lic. Laura Bonaparte: Urgencias 0800-999-0091

Línea Salud Mental Responde : 0800-333-1665

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez : 4962-9247

Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”: 4363-2100 al 2200 UBA Clínicas

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista