El precio del petróleo se mantiene por encima de los USD 100 ante la escalada de ataques iraníes en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo se mantienen por encima de los USD 100 ante la escalada de ataques iraníes en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

Guardar

Los precios del petróleo rondaron los 100 dólares por barril el jueves, un día después de que Irán anunciara ataques contra más de una docena de embarcaciones que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo y gas. El Brent, referencia internacional, llegó a 101,28 dólares por barril al inicio de la sesión asiática, después de superar los 100 dólares el miércoles por primera vez desde julio.

La suba del crudo se produjo luego de que medios estatales iraníes informaran que la Guardia Revolucionaria atacó a dos buques estadounidenses, ocho petroleros y 10 “buques que no cumplían las normas” que intentaban atravesar el estrecho. Por Ormuz transita normalmente alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

PUBLICIDAD

El organismo británico de control marítimo UKMTO informó que “varios buques mercantes en el norte del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán” fueron “objeto de fuego que los inmovilizó como parte de la actividad militar en curso en la región”. Las dos zonas rodean el estrecho de Ormuz.

La tensión aumentó el miércoles después de que Teherán ampliara la zona de exclusión marítima en torno a esta ruta, donde restringe el tráfico desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, el 28 de febrero. La Guardia Revolucionaria incorporó partes del Golfo de Omán y el Mar Arábigo a una nueva “zona prohibida” y señaló que las coordenadas exactas se conocerán más adelante.

PUBLICIDAD

“Si un buque entra en esa zona sin coordinación, estará sujeto a nuestras sanciones”, declaró a la televisión estatal el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hossein Mohebi.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 5 de septiembre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán mantiene el control del estrecho desde el inicio del conflicto y el tráfico marítimo permanece prácticamente paralizado. Teherán exige a los buques que obtengan permiso y paguen tasas de tránsito antes de utilizar esa vía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el precio del crudo caerá una vez que termine la guerra y aseguró que Washington controla Ormuz.

“El precio del petróleo bajará en cuanto ganemos la guerra con Irán”, dijo Trump a los republicanos en Texas, en un contexto de disputa electoral con los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato.

PUBLICIDAD

“Lo estamos ganando. Controlamos el estrecho de Ormuz”, afirmó el mandatario, quien volvió a plantear la posibilidad de cambiar el nombre del estrecho por “Estrecho de Trump”.

Trump también sostuvo el miércoles que la guerra terminará después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre porque Irán “ya no puede resistir más”. Sin embargo, el Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses que señalaron que los principales asesores del presidente le advierten en privado que el conflicto podría prolongarse durante los dos años que restan de su mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace gestos en el escenario durante la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas (EE. UU.), el 9 de septiembre de 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó una base militar estadounidense en Jordania en respuesta a la destrucción, un día antes, de cinco petroleros iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses. Según el comunicado iraní, el ejército jordano derribó 18 misiles lanzados contra el reino.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó el ataque contra sus petroleros como “una amenaza manifiesta a la paz y la seguridad regionales e internacionales” y sostuvo que los ataques “aumentan los peligros de las tensiones en la región”. El Gobierno iraní también afirmó que el ataque contra instalaciones militares estadounidenses en la región constituyó un acto de “legítima defensa”.

El ejército estadounidense, por su parte, declaró que respondió a un ataque iraní contra un buque de guerra estadounidense, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

La Guardia Revolucionaria sostuvo además que la guerra podría terminar si Washington acepta una serie de condiciones vinculadas con Líbano, Yemen, los activos iraníes congelados y los programas nuclear y de misiles de Irán.

PUBLICIDAD

“Debe abstenerse de nuevas amenazas, retirar al ejército del régimen israelí del Líbano, poner fin al bloqueo de Yemen, liberar 24.000 millones de dólares en activos congelados de Irán y abstenerse de cualquier injerencia en las capacidades nucleares y de misiles del país”, declaró Mohebi, según la agencia de noticias Fars.

Imágenes infrarrojas y térmicas muestran cinco petroleros iraníes antes y después de una operación militar estadounidense. Las imágenes posteriores evidencian graves daños en las estructuras de los buques, que habrían sido destruidos durante la operación.

Mientras Estados Unidos mantiene la presión económica sobre Teherán, la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) votó el miércoles a favor de remitir el caso de Irán al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su “incumplimiento” nuclear.

La resolución fue aprobada por 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, según informó AFP, que tuvo acceso al documento. Rusia, China y Níger votaron en contra.

PUBLICIDAD

El representante de Irán ante el organismo nuclear de la ONU afirmó que la resolución fue aprobada bajo presión estadounidense y sostuvo que “carece de fundamento y no dará ningún resultado”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también afirmó que Irán se encuentra cerca del colapso. Durante una visita a tropas en el sur de Siria, donde Israel ocupa lo que denomina una “zona de seguridad”, declaró: “La tarea principal es derrocar al régimen terrorista de Irán. Estamos muy cerca de lograrlo”.

(Con información de AFP)