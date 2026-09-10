Sociedad

Un niño de 5 años fue atacado por un dogo en La Pampa

La madre del menor denunció que el hecho ocurrió en calle 31 entre 40 y 42 de la localidad de General Pico. El niño recibió atención médica y su madre realizó una exposición policial

Un niño de 5 años fue atacado por un perro dogo argentino en una calle del barrio Ranqueles y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.
Un niño de 5 años fue atacado por un perro dogo argentino en una calle del barrio Ranqueles y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.
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La circulación por una calle del barrio Ranqueles, de General Pico, provincia de La Pampa, terminó en una escena de alta preocupación para una familia de esta ciudad. Un niño de 5 años fue atacado por un perro dogo argentino y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, según denunció públicamente su madre, Daiana Flores, quien además advirtió que el episodio pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.

El hecho, de acuerdo con el relato difundido por la mujer en redes sociales, ocurrió en la zona de calle 31 entre 40 y 42, donde el menor fue mordido por el animal. Después del ataque, el chico tuvo que recibir atención médica y su madre decidió hacer la correspondiente presentación judicial.

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Según lo informado por el portal La Arena, la denuncia tomó estado público luego de que Flores compartiera imágenes de las lesiones sufridas por su hijo y expusiera su preocupación por la presencia de perros de gran porte sueltos en la vía pública. En su publicación, también planteó que la ropa que llevaba puesto el niño no evitó que el animal le provocara heridas.

Según explicó Daiana Flores, el niño tenía puesto un buzo y una campera de algodón al momento del ataque. Aun con esas prendas, señaló, el perro alcanzó a lastimarlo en distintas partes del cuerpo, como quedó reflejado en las fotos que acompañaron su descargo público.

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Mi nene llevaba puesto un buzo y una campera de algodón y, aun así, el perro logró lastimarlo. Sinceramente, siento que la sacó barata”, expresó la mujer en redes sociales al dar a conocer lo ocurrido. La frase resume el nivel de alarma con el que la familia atravesó la situación después de la agresión.

Un perro dogo argentino blanco corre en el aire sobre el césped de un parque, dejando un rastro de tierra.
El ataque ocurrió en la zona de calle 31 entre 40 y 42, donde el menor fue mordido por el animal, según denunció su madre, Daiana Flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes difundidas por la madre muestran marcas de mordeduras en el cuerpo del menor. Aunque no se informaron oficialmente más detalles sobre la evolución clínica del chico, sí quedó asentado que debió ser asistido en una guardia médica tras el episodio.

Ese paso formal de la denuncia en la Policía fue acompañado por otra acción: el aviso a los propietarios del animal. “Si ese perro lo agarraba del cuello me lo podía matar”, advirtió.

Lamentablemente, este no es el primer caso de estas características que se registra. De hecho, la semana pasada, un perro pitbull mató a un niño de 2 años en Alta Gracia, provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00, de acuerdo con la información difundida por ElDoce.tv. Según los primeros datos del caso, el menor estaba junto a su madre, una joven de 19 años, cuando fue atacado por el animal dentro de la vivienda. La agresión se produjo cuando la mujer se disponía a bañarlo.

El perro pertenecía a un hombre que se encontraba en la casa. Tras el ataque, el niño sufrió heridas graves y fue llevado de inmediato al centro de salud de Alta Gracia, donde murió alrededor de las 18:00 pese a las maniobras realizadas por el personal médico.

Después del episodio, efectivos policiales capturaron al animal para evitar nuevos riesgos. Por el caso quedó detenido el dueño del perro, un hombre de 30 años, y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el fiscal Diego Fernández, que deberá establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes.

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