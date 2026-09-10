Deportes

Santa Fe se prepara para recibir a más de 4 mil atletas en los Juegos Suramericanos 2026

Del 12 al 26 de septiembre, la Argentina será anfitriona de una competencia continental con 43 deportes, 60 disciplinas y delegaciones de 15 países

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Más de 4 mil atletas de 15 países participarán de los Juegos Suramericanos 2026 (Santa Fe)
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El deporte internacional volverá a tener un punto de encuentro en la Argentina con una competencia que reunirá a representantes de distintos países de la región. Durante dos semanas, tres ciudades santafesinas serán protagonistas de una agenda que combinará alto nivel deportivo, participación internacional e infraestructura.

La cuenta regresiva para los 13º Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzó. Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4 mil atletas de 15 países, con un programa compuesto por 43 deportes y 60 disciplinas.

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Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela estarán representados en esta edición. Las delegaciones competirán por las medallas en escenarios distribuidos entre las tres ciudades anfitrionas.

Una competencia con alcance continental

Los Juegos Suramericanos son un evento multideportivo que reúne a atletas de los países que integran el movimiento deportivo suramericano. En esta edición, Santa Fe será sede por primera vez de una cita de esta magnitud con tres ciudades como anfitrionas.

Además, la programación ofrecerá una amplia variedad de disciplinas. Atletismo, natación, fútbol, voleibol, ciclismo, vela, pelota vasca, tiro deportivo, escalada, pádel y eSports forman parte de una agenda que permitirá acercar diferentes expresiones del deporte al público.

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Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las tres ciudades sede de la competencia internacional (Santa Fe)

A su vez, Santa Fe 2026 tendrá una relevancia especial para los deportistas que proyectan su carrera hacia el próximo gran encuentro continental. Veintiséis disciplinas otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027, por lo que las actuaciones tendrán una importancia que irá más allá del resultado obtenido en esta edición.

Los sistemas de clasificación dependerán de cada especialidad. En atletismo, por ejemplo, los ganadores de las pruebas individuales conseguirán la clasificación directa para Lima 2027, mientras que otras disciplinas tendrán criterios propios para definir las plazas.

Tres ciudades para una misma celebración deportiva

La distribución de las competencias permitirá que Santa Fe, Rosario y Rafaela compartan el protagonismo durante los 15 días del evento. Cada ciudad dispondrá de escenarios preparados para recibir a las delegaciones y al público.

En Rosario se destacan el Invencible Centro Acuático, el Invencible Rosario y el Invencible Arena, además de clubes y otros espacios deportivos que formarán parte del programa oficial.

Por otra parte, en Santa Fe, el Invencible Santa Fe y el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, ubicado en Recreo, serán algunos de los escenarios destinados a las competencias. También se utilizarán diferentes instalaciones de la capital provincial.

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Las nuevas instalaciones deportivas formarán parte del legado que dejará el evento (Santa Fe)

Rafaela, en tanto, contará con el Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo, junto con otros espacios que permitirán desarrollar distintas disciplinas del calendario.

Un legado que continuará después del evento

Más allá de las jornadas de competencia, los Juegos dejarán una transformación vinculada con la infraestructura deportiva y habitacional. La provincia lleva adelante una inversión superior a 90 millones de dólares en obras relacionadas con el evento.

De ese monto, 75 millones de dólares corresponden a financiamiento externo otorgado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), mientras que el resto contempla aportes del Tesoro provincial.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción de villas deportivas en las tres ciudades sede. Estos espacios estarán destinados al alojamiento de atletas y delegaciones durante la competencia y, posteriormente, pasarán a formar parte del patrimonio urbano y habitacional de Santa Fe.

El objetivo apunta a que las instalaciones continúen con actividad una vez finalizado el certamen. Clubes, federaciones, instituciones y deportistas podrán utilizar parte de esta infraestructura para extender el impacto de una cita que tendrá presencia internacional durante septiembre.

Así, Santa Fe 2026 se presenta como una oportunidad para acercar el deporte de alto nivel a distintas comunidades, reunir a delegaciones de 15 países y proyectar nuevas experiencias competitivas.

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