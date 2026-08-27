Mañana, tarde o noche: cuándo conviene entrenar fuerza para favorecer el crecimiento muscular

El momento del día influye en el entrenamiento de fuerza porque cambian la temperatura corporal, la activación neuromuscular y la disponibilidad de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento de fuerza ganó espacio en las rutinas de bienestar por su impacto sobre la masa muscular, la capacidad funcional, la salud ósea y el metabolismo. También se lo vincula con una mejor respuesta física en la vida cotidiana, desde cargar peso hasta sostener la estabilidad y la coordinación con el paso del tiempo. En ese marco, la pregunta por la frecuencia, la intensidad y la recuperación suele ocupar el centro de la escena.

A esa lista se suma otra variable que despierta interés: el momento del día en que se realiza el ejercicio. No se trata solo de una cuestión de agenda. Distintas investigaciones y especialistas coinciden en que el cuerpo no responde igual a la mañana, a la tarde o a la noche, porque el rendimiento muscular, la temperatura corporal, la activación del sistema nervioso y la disponibilidad de energía cambian a lo largo de la jornada.

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De acuerdo con Verywell Health, esa variación puede influir en objetivos concretos como la fuerza máxima, la potencia, la constancia de la rutina e incluso el descanso nocturno. El punto central, de todos modos, no pasa por encontrar una hora universal, sino por entender qué favorece cada franja y cómo se ajusta a las necesidades de cada persona.

Cuál es el mejor horario para entrenar fuerza y qué favorece cada momento del día

Existe una tendencia clara: la fuerza y la potencia máximas suelen ser mayores al final de la tarde y al comienzo de la noche que en las primeras horas de la mañana. Según RikkiLynn Shields, fisioterapeuta para Health, ese mejor rendimiento en una sesión puntual se asocia con factores fisiológicos como una mayor temperatura corporal, una activación neuromuscular más alta y una mayor disponibilidad de energía acumulada durante el día.

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Mañana

El entrenamiento de fuerza por la mañana favorece la constancia de la rutina y la formación de hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar temprano puede ofrecer ventajas para quienes necesitan estructura y previsibilidad. Según Northwestern Medicine, suelen asociarse con una mayor constancia, en parte porque reducen la posibilidad de que el trabajo, los compromisos sociales o el cansancio del día interfieran con el entrenamiento. Esa regularidad puede resultar decisiva en planes de fuerza sostenidos en el tiempo.

Un estudio agregó que también se relaciona con la formación de hábitos saludables, mejoras en el estado de ánimo y mejor descanso nocturno. No obstante, ese horario puede presentar limitaciones para el entrenamiento de fuerza exigente: al despertar, la temperatura corporal es más baja, puede haber más rigidez muscular y algunas personas disponen de menos energía si todavía no comieron o si entrenan con el tiempo justo.

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Men’s Health retomó ese punto a partir de las observaciones de Lauren Mangainello, nutricionista y entrenadora personal certificada, quien afirmó que entrenar con pesas sin suficiente energía puede afectar el rendimiento de la sesión. Esa limitación no invalida el horario matutino, pero sí sugiere que puede requerir más preparación previa, como un calentamiento más progresivo y una mejor organización de la alimentación.

Tarde

La franja entre las 16 y las 18 aparece como el horario más favorable para el entrenamiento de fuerza, el levantamiento de pesas y las sesiones intensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparece como la franja más favorable para alcanzar picos de rendimiento físico. Verywell Health indicó que muchas investigaciones ubican el momento óptimo entre las 16 y las 18, cuando la temperatura corporal es más alta. Ese aumento favorece la contracción muscular y puede traducirse en más fuerza, mejor coordinación y mayor potencia.

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La médica deportiva Vehniah Tjong, para Northwestern Medicine, señaló que la tarde y el anochecer suelen ser momentos productivos para el entrenamiento de fuerza, el levantamiento de pesas y las sesiones de alta intensidad. La especialista explicó que en ese tramo del día también suelen alcanzar niveles altos la función pulmonar y la cinética de captación de oxígeno, una medida que refiere a la rapidez con que corazón, pulmones y músculos responden a la demanda del ejercicio.

Noche

Puede conservar parte de los beneficios del tramo final de la tarde, sobre todo en términos de rendimiento, pero introduce una variable sensible: el sueño. Según Shields, para Health, no parece perjudicar la calidad del descanso si no se realiza demasiado cerca de la hora de acostarse. Incluso señaló que el ejercicio por la tarde o por la noche puede favorecer el sueño profundo en ciertos casos.

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El entrenamiento de fuerza por la noche puede sostener el rendimiento, pero requiere margen antes de dormir para no afectar el sueño y la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa posibilidad convive con advertencias. Northwestern Medicine, a través de Tjong, indicó que pueden elevar la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal hasta un punto que dificulte la relajación. Men’s Health citó a Mangainello, quien sostuvo que entrenar tarde puede alterar el ritmo circadiano y complicar el inicio del sueño, un factor relevante porque la recuperación forma parte del proceso de desarrollo muscular.

Si la noche es la única ventana disponible, conviene evitar las sesiones intensas justo antes de acostarse. Northwestern Medicine recomendó dejar un margen de al menos dos o tres horas antes de dormir, mientras que Health planteó un intervalo de una a dos horas. En esa franja, las opciones moderadas o de menor activación podrían interferir menos con el descanso.

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Recomendaciones para el entrenamiento de fuerza

En cuanto al entrenamiento, la constancia es clave. Health señaló que, cuando una persona entrena siempre a la misma hora, el cuerpo puede adaptarse para rendir mejor en ese horario. Esa adaptación involucra al sistema nervioso y a los músculos, y ayuda a que la diferencia entre mañana y tarde se reduzca en el tiempo.

La constancia, la nutrición, la recuperación y la sobrecarga progresiva pesan más que encontrar un horario perfecto para el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda pauta tiene que ver con elegir el horario que mejor encaje con la rutina diaria. Sin embargo, los resultados no dependen solo del reloj, sino también de la posibilidad real de sostener cuatro pilares: entrenamiento constante, nutrición, recuperación y estímulo adecuado. Si una persona rinde mejor por la tarde, pero nunca logra cumplir con ese horario, el supuesto beneficio fisiológico pierde valor práctico.

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También aparece una recomendación transversal sobre el calentamiento y la preparación. Tjong indicó que por la mañana conviene comenzar con movimientos dinámicos y una entrada en calor gradual por la menor temperatura corporal. A su vez, la médica sugirió que la tarde puede ser un buen momento para aumentar la intensidad en trabajos de fuerza o intervalos exigentes, siempre que el horario esté protegido de interrupciones.

Otra pauta importante es observar cómo responde el cuerpo. Los niveles de energía, el sueño, la recuperación y las obligaciones diarias pueden modificar la conveniencia de cada franja. Health añadió que el entrenamiento debe apoyarse en la regularidad y en la sobrecarga progresiva, es decir, en un aumento planificado de la exigencia, más que en una búsqueda aislada del horario perfecto.

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