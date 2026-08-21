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Entrenamiento de fuerza: cuáles son los objetivos alcanzables en cada etapa de la vida

Organismos de referencia coinciden en que el trabajo muscular regular aporta beneficios para la salud y la autonomía, con prioridades que cambian a lo largo de los años

Dos mujeres en un gimnasio. Una mujer levanta mancuernas en un banco inclinado, otra la asiste. Barras y discos de pesas. Ilustración estilo acuarela.
El entrenamiento de fuerza se consolida como un componente básico de salud en todas las edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entrenar la fuerza no responde a una cifra universal ni a una meta fija para todas las personas.

La cantidad de peso que cada persona puede levantar cambia con la edad, estado de salud, experiencia y objetivo del entrenamiento, según explica un artículo de Women’s Health apoyado en especialistas en fisiología del ejercicio, entrenamiento y rehabilitación.

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Ilustración de personas de distintas edades ejercitándose, junto a texto sobre metas y beneficios del entrenamiento de fuerza por etapas de la vida, y logo Infobae.
Las guías internacionales recomiendan reforzar músculos al menos dos días por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen las guías de salud sobre el trabajo de fuerza

Las recomendaciones internacionales coinciden en que el entrenamiento de fuerza forma parte de una rutina básica de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los adultos deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor al menos dos días por semana.

Para los adultos mayores, la OMS añade ejercicios multicomponente con énfasis en fuerza y equilibrio tres o más días por semana para ayudar a prevenir caídas.

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En la misma línea, las Physical Activity Guidelines for Americans de Estados Unidos recomiendan trabajo muscular dos veces por semana como complemento de la actividad aeróbica. De acuerdo con un reporte de Women’s Health, esa orientación sirve como piso de referencia, aunque no fija una carga concreta de peso para toda la población.

Hombre con barba y camiseta gris realiza subidas al banco con mancuernas. Se observan equipos de gimnasio, pared de ladrillos y espejo.
En adultos mayores, fuerza y equilibrio se combinan para reducir el riesgo de caídas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no existe un peso ideal igual para todos

Uno de los puntos centrales del artículo citado consiste en desarmar una idea muy repetida en redes sociales: que toda persona debería poder hacer peso muerto con el doble de su peso corporal o sentadilla con una vez y media ese valor.

El medio señaló que esas marcas surgieron hace décadas como hitos de rendimiento para levantadores varones con experiencia, no como estándar general para mujeres ni para personas que solo entrenan por salud.

Una mujer de cabello canoso y camiseta morada realiza una sentadilla profunda con una pesa rusa negra. Al fondo, estantes de pesas y ventanas grandes.
No existe un peso ideal universal, la meta depende de edad, técnica, salud e historial deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura médica y las guías internacionales respaldan una mirada más amplia. La capacidad de ganar fuerza depende de factores como:

  • El historial de entrenamiento
  • La calidad técnica
  • La movilidad
  • La recuperación
  • La presencia de lesiones previas
  • La masa muscular
  • La coordinación neuromuscular

La OMS no establece un número de kilos que deba alcanzarse a determinada edad. Tampoco lo hace la evidencia revisada por la Harvard T.H. Chan School of Public Health, que se concentra en la relación entre entrenamiento de resistencia y salud a largo plazo, no en marcas de rendimiento.

Hombre vestido de azul y gris se inclina sosteniendo mancuernas mientras levanta una pierna en un gimnasio con equipos, suelo de goma y ventanas.
Los hitos populares de redes surgieron como referencias de rendimiento, no como estándar para la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué beneficios de salud están mejor documentados

La evidencia más sólida se vincula con la prevención y la funcionalidad. La Harvard T.H. Chan School of Public Health informó en 2026 que entre 90 y 120 minutos semanales de entrenamiento de fuerza. Se asociaron con un 13% menos de riesgo de muerte prematura, 19% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y 27% menos de riesgo de muerte por enfermedades neurológicas.

Esa información coincide con revisiones previas recogidas por Harvard Health. Vincularon el entrenamiento de fuerza con una reducción del riesgo de muerte prematura y con beneficios sobre enfermedades crónicas. En adultos mayores, la pérdida progresiva de masa muscular asociada a la edad, conocida como sarcopenia, vuelve más relevante el trabajo de resistencia por su vínculo con la movilidad, autonomía y prevención de caídas.

Una mujer sobre un banco inclinado en un gimnasio levanta dos pesas. Al fondo se ven otras personas y máquinas de ejercicio cerca de las ventanas.
La ganancia de fuerza está condicionada por movilidad, recuperación, coordinación y lesiones previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambian las metas según la etapa de la vida

El artículo ordena los objetivos por décadas y propone un criterio funcional antes que numérico.

20 años

En los 20 años, la prioridad pasa por aprender patrones básicos de movimiento, como sentadillas, empujes, tracciones y bisagras de cadera, además de construir hábitos de entrenamiento.

30 años

En los 30, el foco se desplaza hacia la constancia, aun cuando el trabajo, la crianza u otras demandas reducen el tiempo disponible.

Hombre con camiseta gris y pantalón negro, sentado en máquina de lat pulldown, sujeta la barra, en gimnasio con equipamiento y espejos.
Entre 90 y 120 minutos semanales de fuerza se asocian con menor mortalidad, según Harvard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

40 y 50 años

En los 40 y 50, la nota pone el acento en conservar o mejorar la fuerza en ejercicios clave y en sostener la masa muscular en una etapa que puede incluir cambios hormonales y, en muchas mujeres, la transición de la menopausia.

Instituciones internacionales subrayan que la actividad física regular sigue ofreciendo beneficios en todas las edades, sin plantear que exista un punto de corte a partir del cual ya no valga la pena empezar.

60 años

Desde los 60 años en adelante, el parámetro principal pasa a ser la capacidad funcional. Entre los objetivos que menciona Women’s Health aparecen acciones concretas de la vida diaria como: levantarse de una silla sin usar las manos, subir escaleras, cargar compras, incorporarse del piso y mantener el equilibrio.

La propia OMS recomienda en esta etapa ejercicios que combinen fuerza, equilibrio y capacidad funcional para reducir el riesgo de caídas.

Mujer de 30 años acostada en un banco, sosteniendo una barra con discos de peso arriba de su pecho en un gimnasio con equipo deportivo.
La técnica marca la diferencia cuando se busca progresar sin lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué señales sirven para ajustar la carga

El texto también ofrece una guía práctica para elegir el peso inicial sin recurrir a fórmulas rígidas. La referencia propuesta consiste en comenzar con una carga moderada y evaluar si las últimas repeticiones resultan exigentes sin pérdida de técnica.

Si el movimiento se completa con facilidad absoluta, la carga puede resultar baja. Si aparece dolor, impulso corporal, recorte del recorrido o deterioro de la forma, el peso puede resultar excesivo.

Varias personas entrenan en un gimnasio con máquinas de pesas, cintas de correr y bicicletas estáticas. Se ve un gran ventilador de techo y ventanas grandes.
La fuerza se integra a la salud pública por su vínculo con movilidad e independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los indicadores de progreso, la nota incluye:

  • Hacer más repeticiones con la misma carga
  • Mejorar el rango de movimiento
  • Ganar control técnico
  • Sentir menor dificultad ante una rutina que antes exigía más

Más que perseguir un número fijo en la barra, la evidencia disponible ubica al entrenamiento de fuerza como una herramienta de salud pública vinculada con la longevidad, movilidad y independencia funcional a lo largo de toda la vida.

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