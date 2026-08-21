Los 10 errores más comunes en el gimnasio y cómo evitarlos, según especialistas

Las reglas de convivencia en el gimnasio buscan ordenar el uso de equipos, cuidar la higiene y reducir conflictos entre usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las pautas de comportamiento en los gimnasios se basan en principios fundamentales de convivencia, higiene y uso eficiente de los recursos disponibles. Estas reglas buscan garantizar que todos los usuarios tengan acceso adecuado a los equipos y disfruten de un ambiente ordenado y respetuoso, minimizando posibles conflictos y facilitando la integración, especialmente de quienes son nuevos en el entorno.

Un análisis realizado por The Guardian señala que, además de evitar conductas prohibidas, es clave respetar el tiempo, los implementos y el espacio compartido. Mathew Forzaglia destaca la importancia de cuidar los recursos y considerar a los demás en el gimnasio. También recomienda aseo personal, limpieza del entorno, control de ruidos, uso responsable del teléfono móvil, puntualidad y trato cordial.

PUBLICIDAD

Qué conductas generan más conflictos en el gimnasio

Especialistas citados por The Guardian señalan como falta dejar mancuernas, discos o barras fuera de lugar, ya que obliga a otros a despejar el área y puede ser riesgoso, especialmente con cargas elevadas. Amanda Katz, entrenadora personal en Nueva York, advirtió que esto afecta a quienes no pueden mover esos pesos.

La higiene es igual de importante: expertos indicaron que limpiar el banco o la máquina tras usarlos es una norma básica y reduce molestias. Mathew Forzaglia dijo a The Guardian que nadie quiere recostarse sobre sudor ajeno y que limpiar lleva solo unos segundos.

PUBLICIDAD

Los especialistas recomiendan evitar el acaparamiento de equipos, moderar el ruido innecesario y limitar el uso del teléfono en las máquinas para garantizar una convivencia adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocupar varios equipos simultáneamente también genera conflicto. The Guardian menciona que las rutinas en circuito requieren varias máquinas o pesas y esto suele alterar la dinámica del gimnasio. Laura Girard, entrenadora certificada y fundadora de The Energy Academy, afirmó que acaparar equipos dificulta el entrenamiento de otros, sobre todo en horarios pico.

Entre las quejas más repetidas están las de comportamiento sonoro: reproducir música sin auriculares, hablar en altavoz, gritar antes de cada serie o exagerar expresiones vocales. Girard explicó que sumar esas interrupciones afecta la experiencia colectiva en un entorno ya exigente.

PUBLICIDAD

Sobre el teléfono móvil, se señala que descansar entre series es parte del entrenamiento, pero no debe equivaler a permanecer mucho tiempo en una máquina revisando mensajes o redes sociales. Forzaglia afirmó a The Guardian que, si una llamada no puede esperar, lo correcto es salir del área de ejercicios.

La interacción entre usuarios requiere límites. Katz opinó que dar consejos no solicitados rara vez es apropiado, salvo ante peligro inmediato, pues una rutina puede deberse a una lesión, a indicaciones profesionales o a un plan específico. Girard agregó que nadie debería asumir que conoce mejor que el usuario sus metas o método de entrenamiento.

PUBLICIDAD

10 consejos para entrenar sin incomodar a otros

En el gimnasio es clave respetar el tiempo, los implementos y el espacio compartido para favorecer un entorno compartido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ordenar el material después de usarlo. Volver a colocar discos, barras y mancuernas en su sitio libera el espacio y reduce riesgos para otros usuarios. Limpiar las superficies de contacto. Bancos, colchonetas y máquinas deben quedar en condiciones para la siguiente persona, sobre todo después de ejercicios de alta exigencia. Usar solo el equipo que se necesita en ese momento. Si una rutina requiere varias estaciones al mismo tiempo, conviene ajustarla para no bloquear el acceso ajeno. Mantener un nivel de ruido moderado. Auriculares, conversaciones breves y control del volumen ayudan a preservar un entorno compartido. Evitar ocupar una máquina mientras se mira el teléfono. El descanso entre series es habitual, pero el tiempo muerto prolongado limita el uso del equipamiento. Llegar a horario a las clases grupales. Entrar 15 o 20 minutos tarde puede interrumpir la dinámica del grupo y dejar fuera la parte inicial de seguridad o técnica. Preguntar con respeto si se necesita ayuda o si se quiere alternar un aparato. Los entrenadores citados por The Guardian indicaron que la comunicación directa suele resolver esperas y malentendidos. Tomar pausas entre series sin sentirse fuera de lugar. El descanso también forma parte del entrenamiento de fuerza y de sesiones de alta intensidad, según los especialistas consultados. Usar el equipamiento aunque haya poca experiencia. Girard remarcó que una persona tiene derecho a ocupar un rack o una barra aunque trabaje con cargas bajas o solo con el peso de la barra. Grabar la rutina si es necesario, pero sin exponer a terceros. Registrar una rutina para revisar la técnica o seguir el progreso se considera aceptable, siempre que no se filme de manera deliberada a otras personas y que se respete un pedido para mover la cámara o recortar la toma.