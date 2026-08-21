Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Los 10 errores más comunes en el gimnasio y cómo evitarlos, según especialistas

Entrenadores certificados señalaron que la mayoría de los conflictos en estos espacios no provienen de mala intención, sino de hábitos que muchos usuarios repiten sin advertir el impacto que tienen en los demás

Un hombre de torso musculoso levanta una mancuerna sentado en un banco de gimnasio, con una mujer usando una máquina de poleas en el fondo.
Las reglas de convivencia en el gimnasio buscan ordenar el uso de equipos, cuidar la higiene y reducir conflictos entre usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las pautas de comportamiento en los gimnasios se basan en principios fundamentales de convivencia, higiene y uso eficiente de los recursos disponibles. Estas reglas buscan garantizar que todos los usuarios tengan acceso adecuado a los equipos y disfruten de un ambiente ordenado y respetuoso, minimizando posibles conflictos y facilitando la integración, especialmente de quienes son nuevos en el entorno.

Un análisis realizado por The Guardian señala que, además de evitar conductas prohibidas, es clave respetar el tiempo, los implementos y el espacio compartido. Mathew Forzaglia destaca la importancia de cuidar los recursos y considerar a los demás en el gimnasio. También recomienda aseo personal, limpieza del entorno, control de ruidos, uso responsable del teléfono móvil, puntualidad y trato cordial.

PUBLICIDAD

Qué conductas generan más conflictos en el gimnasio

Especialistas citados por The Guardian señalan como falta dejar mancuernas, discos o barras fuera de lugar, ya que obliga a otros a despejar el área y puede ser riesgoso, especialmente con cargas elevadas. Amanda Katz, entrenadora personal en Nueva York, advirtió que esto afecta a quienes no pueden mover esos pesos.

La higiene es igual de importante: expertos indicaron que limpiar el banco o la máquina tras usarlos es una norma básica y reduce molestias. Mathew Forzaglia dijo a The Guardian que nadie quiere recostarse sobre sudor ajeno y que limpiar lleva solo unos segundos.

PUBLICIDAD

Un hombre de 30 años realiza press de banca inclinado con barra y pesas en un gimnasio. Se observan otras máquinas de ejercicio y personas en el fondo.
Los especialistas recomiendan evitar el acaparamiento de equipos, moderar el ruido innecesario y limitar el uso del teléfono en las máquinas para garantizar una convivencia adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocupar varios equipos simultáneamente también genera conflicto. The Guardian menciona que las rutinas en circuito requieren varias máquinas o pesas y esto suele alterar la dinámica del gimnasio. Laura Girard, entrenadora certificada y fundadora de The Energy Academy, afirmó que acaparar equipos dificulta el entrenamiento de otros, sobre todo en horarios pico.

Entre las quejas más repetidas están las de comportamiento sonoro: reproducir música sin auriculares, hablar en altavoz, gritar antes de cada serie o exagerar expresiones vocales. Girard explicó que sumar esas interrupciones afecta la experiencia colectiva en un entorno ya exigente.

Sobre el teléfono móvil, se señala que descansar entre series es parte del entrenamiento, pero no debe equivaler a permanecer mucho tiempo en una máquina revisando mensajes o redes sociales. Forzaglia afirmó a The Guardian que, si una llamada no puede esperar, lo correcto es salir del área de ejercicios.

La interacción entre usuarios requiere límites. Katz opinó que dar consejos no solicitados rara vez es apropiado, salvo ante peligro inmediato, pues una rutina puede deberse a una lesión, a indicaciones profesionales o a un plan específico. Girard agregó que nadie debería asumir que conoce mejor que el usuario sus metas o método de entrenamiento.

10 consejos para entrenar sin incomodar a otros

Un hombre musculoso sin camiseta sentado en un banco de gimnasio. Varios hombres y mujeres de espaldas con pesas y barras de ejercicio.
En el gimnasio es clave respetar el tiempo, los implementos y el espacio compartido para favorecer un entorno compartido (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Ordenar el material después de usarlo. Volver a colocar discos, barras y mancuernas en su sitio libera el espacio y reduce riesgos para otros usuarios.
  2. Limpiar las superficies de contacto. Bancos, colchonetas y máquinas deben quedar en condiciones para la siguiente persona, sobre todo después de ejercicios de alta exigencia.
  3. Usar solo el equipo que se necesita en ese momento. Si una rutina requiere varias estaciones al mismo tiempo, conviene ajustarla para no bloquear el acceso ajeno.
  4. Mantener un nivel de ruido moderado. Auriculares, conversaciones breves y control del volumen ayudan a preservar un entorno compartido.
  5. Evitar ocupar una máquina mientras se mira el teléfono. El descanso entre series es habitual, pero el tiempo muerto prolongado limita el uso del equipamiento.
  6. Llegar a horario a las clases grupales. Entrar 15 o 20 minutos tarde puede interrumpir la dinámica del grupo y dejar fuera la parte inicial de seguridad o técnica.
  7. Preguntar con respeto si se necesita ayuda o si se quiere alternar un aparato. Los entrenadores citados por The Guardian indicaron que la comunicación directa suele resolver esperas y malentendidos.
  8. Tomar pausas entre series sin sentirse fuera de lugar. El descanso también forma parte del entrenamiento de fuerza y de sesiones de alta intensidad, según los especialistas consultados.
  9. Usar el equipamiento aunque haya poca experiencia. Girard remarcó que una persona tiene derecho a ocupar un rack o una barra aunque trabaje con cargas bajas o solo con el peso de la barra.
  10. Grabar la rutina si es necesario, pero sin exponer a terceros. Registrar una rutina para revisar la técnica o seguir el progreso se considera aceptable, siempre que no se filme de manera deliberada a otras personas y que se respete un pedido para mover la cámara o recortar la toma.

Temas Relacionados

GimnasioEntrenamiento de fuerzaHigieneNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

8 entrenamientos con pesas rusas para fortalecer los principales grupos musculares y elevar el rendimiento físico

Un informe de Men’s Health recopiló distintas propuestas que combinan movimientos dinámicos, trabajo isométrico y secuencias encadenadas, con alternativas adaptables a diferentes objetivos y niveles de exigencia

8 entrenamientos con pesas rusas para fortalecer los principales grupos musculares y elevar el rendimiento físico

10 plantas de interior que pueden mejorar el aire en la casa y reducir los contaminantes

Estudios especializados evaluaron qué variedades actúan sobre los compuestos que circulan en espacios cerrados. Cuáles son, qué dice la ciencia sobre cada una y qué condiciones favorecen ese efecto

10 plantas de interior que pueden mejorar el aire en la casa y reducir los contaminantes

Cómo lograr una lasaña gourmet: seis ideas para innovar en la cocina

Existen versiones que incorporan ingredientes frescos, contrastes de texturas y nuevas capas de sabor. Aquí, propuestas para experimentar y sorprender en cada comida

Cómo lograr una lasaña gourmet: seis ideas para innovar en la cocina

Nicolás Keenan, el Primer Caballero fashion: claves de su look tras la viral broma a Rob Jetten

El jugador de Los Leones y pareja del primer ministro de Países Bajos construyó una identidad visual que va más allá del deporte, marcada por la combinación de básicos atemporales y guiños contemporáneos que lo posicionan como una figura influyente en la moda

Nicolás Keenan, el Primer Caballero fashion: claves de su look tras la viral broma a Rob Jetten

Diabetes en las escuelas: cómo detectar casos y acompañar a los alumnos

Más de 4.300 estudiantes y casi 2.900 docentes ya participaron en talleres sobre diabetes tipo 1, con foco en la detección de síntomas, el acompañamiento en las aulas y la respuesta ante emergencias

Diabetes en las escuelas: cómo detectar casos y acompañar a los alumnos

DEPORTES

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Incidentes con la Policía de Brasil tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores: hay 5 argentinos detenidos

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

TELESHOW

Miguel Romano confirmó el mito sobre el pelo de Susana Giménez que mostró la serie Moria: “Teníamos una colección de albinas”

Miguel Romano confirmó el mito sobre el pelo de Susana Giménez que mostró la serie Moria: “Teníamos una colección de albinas”

Se conocieron nuevos detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Esta es mi vida y vos no la podés seguir”

Marilú Marini sorprendió a Mario Pergolini al revelar cómo mantiene la magia con su esposo luego de 40 años

Fue al programa de Darío Barassi con su esposa, piropeó a la productora y provocó el enojo de todos: "Sos un desubicado"

La emotiva despedida de Fede Bal a su mascota Kike: “Era un perro especial”

INFOBAE AMÉRICA

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Por qué Taiwán y el Mar de China Meridional son importantes para Estados Unidos y el mundo

Lula da Silva tendrá un 27% más de tiempo de propaganda electoral que Bolsonaro hasta la primera vuelta presidencial

Flávio Bolsonaro propuso reducir a 14 años la mayoría de edad penal para delitos de violación, torturas y asesinatos en Brasil

La única central nuclear búlgara de Kozloduy reducirá su potencial por el bajo nivel del río Danubio