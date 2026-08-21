Fue al programa de Darío Barassi con su esposa, piropeó a la productora y provocó el enojo de todos: "Sos un desubicado"

El conductor reaccionó cuando Luis elogió las virtudes de la productora, pese a que en el estudio estaba su esposa e hija

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Entre llamativas reacciones e insólitas revelaciones, el programa de Darío Barassi se transformó en el escenario de todo tipo de situaciones. En ese sentido, en las últimas horas el conductor vivió un incómodo momento cuando un participante de Ahora Caigo (Eltrece) piropeó a la productora Luli Latorre frente a su esposa y su hija.

Todo comenzó cuando el actor saludó a un competidor llamado Luis, de 54 años. Según relató el jugador, había asistido junto a su esposa, con quien lleva casado 35 años, y con una de sus dos hijas. En ese marco, el hombre también reveló que tiene dos nietos y luego le expresó al conductor que en la tribuna había varios regalos para él y la producción.

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Como cada vez que sucede esta dinámica, la productora Luli Latorre fue quien se acercó a buscarlos. La familia mostró las focaccia que preparan en su negocio familiar, entusiasmando y tentando a Barassi. Fue entonces cuando, luego del intercambio, Luis lanzó un piropo para la compañera de Darío: “Luli es más linda que en la tele”.

Impactado por lo que acababa de oír, y sabiendo que la familia del participante estaba en la tribuna, Barassi decidió no dejárselo pasar. Así, el presentador lanzó: “Sos un viejo paj.... Delante de tu mujer y de tu hija”. Visiblemente incómodo con la situación, el participante buscó justificarse: “Me gusta apreciar lo que es lindo”. Enojado, Barassi cerró: “No estoy de acuerdo con lo que está pasando. Sos un desubicado”. Por su parte, cuando el comunicador le preguntó qué opinaba, la esposa del jugador solo subrayó: “Yo ya te dije, después de 35 años ya es un amigo”.

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Darío Barassi vivió un momento incómodo en Ahora Caigo cuando un participante piropeó a la productora Luli Latorre frente a su esposa y su hija

Días atrás, Darío Barassi volvió a protagonizar un momento tan insólito como incómodo en Ahora Caigo, cuando un participante hizo una inesperada confesión al aire sobre su pasado amoroso. La situación se volvió todavía más tensa porque, en plena grabación, su esposa estaba presente en la tribuna.

Todo comenzó cuando el conductor presentó el siguiente desafío del programa, llamado “Entre dos”, y aprovechó para hacer una broma. “¿Alguna vez estuviste entre dos?”, le preguntó a Gustavo, uno de los participantes. Lejos de esquivar el comentario, el hombre respondió: “Sí, pero hace mucho tiempo atrás”.

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Sorprendido por la respuesta, Barassi reaccionó de inmediato. “Bien, Gustavo, pero no. Mirá para acá: cuando yo pregunto si alguna vez estuviste entre dos, se responde que no. ¿Pero entre dos personas reales?”, retrucó entre risas.

El conductor se sorprendió al conocer el pasado del participante y le pidió absolutamente todos los detalles

Al notar que el participante no daba demasiadas precisiones, el conductor redobló la apuesta y lo presionó para que siguiera contando. “Ahora ya te metiste, abrí, Gustavo. Che, la mujer se tapa la boca... ¿una de esas dos era ella?”, preguntó, al advertir la reacción de la esposa desde la tribuna.

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Sin ocultar su sorpresa, la mujer lanzó: “Me acabo de enterar. Yo no sabía que estuvo entre dos”. Lejos de dejar pasar el tema, Barassi insistió con humor para sacar más detalles. “Tenemos todo el tiempo del mundo porque no jugaste un cho... A ver, contame: ¿eran dos novias? ¿Andabas a dos puntas?”, disparó con suma sorpresa.

Incómodo, Gustavo evitó profundizar demasiado en aquellos vínculos, aunque terminó admitiendo que en ese momento salía con dos chicas al mismo tiempo. “Pero era estudiante, fue hace muchísimo. Ya prescribió”, se defendió. Luego, entre risas, el competidor cerró con una llamativa reflexión: “Mucho quilombo tener dos”.

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Tras escuchar la explicación, Barassi puso punto final al intercambio con su carismático estilo habitual. “Está bien, está permitido. Qué cosa, mucho quilombo. Ah, tener dos... te entendí que con cada una había mucha fiesta. ‘Entre dos’ es el juego”, remató entre risas.