Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Elton John pasó de ser un simple hincha en su adolescencia a convertirse en dirigente clave del club con respaldo financiero y presencia en la conducción (Watford)

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Durante su adolescencia, Elton John siguió al Watford desde la tribuna. Años después, se convirtió en una pieza central de la conducción del club, aportó millones de libras, atravesó descensos y ascensos, y construyó una alianza decisiva con el histórico Graham Taylor.

Según FourFourTwo y el periodista Oli Phillips, Reginald Dwight ya era hincha de Watford a fines de los años 1950, cuando la institución ocupaba un lugar menor dentro del fútbol inglés. Con el paso del tiempo, y ya instalado como figura de la música británica, volvió al club con la intención de integrar la dirigencia y sumar apoyo económico para su crecimiento.

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En agosto de 1973, se reunió con el presidente Jim Bonser y su representante Vic Lewis para ser vicepresidente. El cargo exigía una cuota anual de 50 libras y acceso a sectores exclusivos de Vicarage Road, pero Elton John aclaró que no le interesaban los privilegios. “Yo pago. Estoy aquí para ayudar, no para aprovecharme”, afirmó.

De hincha a dirigente en un club en crisis

Elton se incorporó al Watford durante una etapa difícil. Poco antes, el club había descendido a la Fourth Division, la cuarta categoría inglesa. Tras un recital benéfico en el estadio en 1974, el músico fue elegido miembro del directorio, aunque el deterioro institucional continuó y la gestión de Bonser quedó bajo presión de los hinchas.

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Para mayo de 1976, Elton John compró la participación de Bonser y asumió el control del club. FourFourTwo indicó que este hecho coincidió con su declaración pública de bisexualidad ante la prensa nacional. En un partido en Rochdale, parte del público local entonó cánticos homofóbicos, en uno de sus primeros episodios como dirigente.

Sostuvo su vínculo con la entidad y afirmó que su presencia no era un impulso pasajero vinculado al espectáculo. Según consignó el propio medio, ocupó varios cargos durante décadas, alternando etapas de salida y regreso: dos veces presidente, tres veces director y dos veces presidente vitalicio.

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Su respaldo económico resultó determinante. Destinó más de 4 millones de libras esterlinas a mejoras en el estadio, préstamos, mantenimiento de la estructura deportiva, incorporaciones, salarios y una donación de 750.000 libras obtenidas a través de un concierto en Vicarage Road.

Elton John y los frutos de su desarrollo ayudaron a que Watford lograra ascensos hasta la élite del fútbol inglés, jugara la final de la FA Cup y la Copa de la UEFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sociedad con Graham Taylor y la transformación deportiva

El gran punto de inflexión llegó en 1977, con la contratación de Graham Taylor. Según FourFourTwo, Elton John había pensado previamente en Bobby Moore, una opción que generaba reparos en parte del directorio, que prefería otro perfil. Finalmente, Don Revie recomendó a Taylor como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del país.

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Taylor aceptó tras escuchar, en la casa de Elton John, un proyecto que excedía el objetivo de salir de la cuarta división. La ambición del dirigente quedó sintetizada en una de las citas más recordadas del artículo: “Dijo que quería llevar al Watford de Cuarta División a competiciones europeas”. El técnico también recordó que, cuando preguntó cuánto creía que costaría ese plan, el músico respondió que alrededor de un millón de libras. Los balances del club mostrarían después una deuda con él de 1,2 millones de libras.

La apuesta dio resultados. Watford dejó atrás la Fourth Division en 1978 y, en apenas cinco años, llegó hasta la élite del fútbol inglés. En la temporada 1982/83 fue subcampeón de la First Division, solo por detrás de Liverpool, una campaña impensada para un club que jugaba en categorías inferiores.

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La progresión incluyó otros hitos. El club disputó la final de la FA Cup en 1984 y jugó torneos europeos a través de la Copa de la UEFA, con partidos en Kaiserslautern, Sofía y Praga. Aquella etapa consolidó una de las transformaciones más profundas del fútbol inglés de ese tiempo.

El compromiso de Elton John no quedó limitado a la inversión. El entonces director ejecutivo Eddie Plumley recordó en declaraciones recogidas por FourFourTwo que el dirigente llamaba antes de casi todos los partidos como local, sin importar el país o el huso horario en el que se encontrara. “No importaba dónde estuviera ni en qué huso horario se encontrara, él llamaba antes de un partido”. Después del encuentro, volvía a comunicarse para hablar del rendimiento del equipo, las jugadas y el resto de la jornada.

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La contratación de Graham Taylor en 1977 inició la transformación deportiva de Watford con un proyecto que apuntó de la Fourth Division a las competiciones europeas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inversiones, conflictos y legado en Vicarage Road

La gestión de Elton John en Watford tuvo conflicto con el consejo local, que bloqueó proyectos de modernización del estadio. Buscaba el primer recinto solo con asientos en el país desde la posguerra. Tras la disputa, el club apeló al Ministerio de Medio Ambiente y ganó.

La etapa consolidó a Watford como “club familiar”. Elton John participaba en actividades con socios jóvenes, entregaba regalos en fechas especiales y organizaba reuniones de pretemporada en su casa de Old Windsor. El estadio fue citado en el Parlamento como ejemplo de entorno familiar sin hooliganismo.

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No faltaron, sin embargo, las tensiones internas. Hubo cuestionamientos por decisiones unilaterales, por la elección de entrenadores y por la presión mediática en torno a su vida privada. En 1986, después de invertir 2 millones de libras en una tribuna, Elton John vendió el club a Jack Petchey por una libra, luego de haber aportado préstamos cercanos a los 4 millones.

Pero el vínculo nunca se rompió del todo. Volvió más tarde como director, volvió a alejarse y regresó en 1997 como presidente de un grupo que repuso a Graham Taylor como entrenador. Llegaron entonces dos ascensos consecutivos, una temporada en la Premier League y una nueva salida en medio de la crisis provocada por la caída de ITV Digital.

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Desde la creación del nuevo formato (Premier League) en 1992, Watford estuvo presente en ocho temporadas, siendo la del 2021/22 su última participación. Incluso, contó con cinco jugadores argentinos que vistieron los colores rojo y amarillo durante ese tiempo: Roberto Pereyra, Mauro Zárate, Ignacio Pussetto y Martín Payero.

Actualmente, Las Avispas se encuentran disputando una nueva temporada del Championship en busca del tan ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.