Crimen y Justicia
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“Hay muchas pruebas”: el ministro de Seguridad de Entre Ríos habló sobre la detención del comisario acusado de narco

Tras el arresto de Daniel Rosatelli, el ministro Roncaglia explicó que la investigación es “muy seria” y respaldó la actuación judicial. Además, garantizó que no habrá encubrimientos dentro de la fuerza provincial

El ministro de Seguridad de Entre Ríos aseguró que había pruebas concretas para ordenar la detención del ex subcomisarío
El ministro de Seguridad de Entre Ríos aseguró que había pruebas concretas para ordenar la detención del ex subcomisarío
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La detención del ex subcomisario Daniel Rosatelli en el marco de una investigación federal por el secuestro de casi 1.300 kilos de marihuana impactó de lleno en la Policía de Entre Ríos. Frente a esto, el ministro de Seguridad y Justicia entrerriano, Néstor Roncaglia, afirmó que “hay muchas pruebas, le puedo asegurar, pero no puedo dar detalle”.

La decisión de detener a Rosatelli fue dispuesta por el Juzgado Federal de Paraná, tras una pesquisa que el ministro calificó como “muy seria”. Previo a su arresto, el acusado se desempeñaba en el área jurídica de la Jefatura Departamental Paraná.

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Sin embargo, esta semana fue arrestado en uno de los cuatro allanamientos ordenados por la Justicia Federal. El procedimiento se desprende del operativo realizado el 13 de febrero en cercanías de San Gustavo, donde personal de la Policía Rural interceptó una Citroën Jumper que transportaba casi 1.300 kilos de marihuana.

“Tras una persecución, se desprenden de esta camioneta, se esconden tres personas en el medio del monte… y secuestra la Policía de Entre Ríos casi 1.300 kilos de marihuana”, relató Roncaglia. Desde entonces, el trabajo de los investigadores se centró en reconstruir cómo se organizó el traslado y en el historial de la camioneta.

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Hombre de mediana edad con camisa celeste y reloj de pulsera, apoyado en una pared de piedra. Una reja metálica y personas difusas al fondo
El comisario Daniel Rosatelli posa con una camisa azul y un reloj de pulsera, apoyado en una pared de piedra en un entorno de Entre Ríos

Fue así que se estableció que dos funcionarios policiales que patrullaban por un camino vecinal fueron los encargados de dar con el vehículo. Tras subrayar que fue la propia Policía quien detectó el ilícito, apuntó que no habrá encubrimientos: “Nadie va a tapar nada, ni un acto ilícito, no se va a tapar a ningún funcionario. Y lo demostramos a diario”.

Según explicó el ministro, “la camioneta no registraba pedido de secuestro por robo, aunque sí existía una denuncia por estafa”. Mientras avanzaba la causa, se detectó que el vehículo tenía una chapa patente correspondiente a otro rodado. “Así el juzgado profundiza la investigación en dirección a esta sospecha que hay sobre el comisario Rosatelli”, detalló Roncaglia.

Durante un diálogo con El Once, el titular de Seguridad sostuvo: “Por lo que me pudieron informar, él participa en la compra de la camioneta. Hay muchas pruebas, le puedo asegurar, pero no puedo dar detalle”. Además, remarcó que “no es una simple sospecha. Les puedo decir por experiencia que cuando un juez federal dispone la detención de una persona o de varias, como en este caso, es porque hay pruebas suficientes para ordenar esta medida”.

A raíz de esto, la Policía Federal Argentina tomó intervención en la parte de la investigación que involucraba a Rosatelli, con el objetivo de desplazar a la fuerza provincial. “Obedeciendo a la transparencia, a la imparcialidad”, sintetizó Roncaglia, quien explicó que el artículo 194 bis del Código Procesal exige apartar a la fuerza cuando uno de sus integrantes es investigado.

La Policía de Entre Ríos fue apartada de la investigación, luego de que la causa pasara al fuero federal
La Policía de Entre Ríos fue apartada de la investigación, luego de que la causa pasara al fuero federal

Hasta el momento, se realizaron cuatro allanamientos que tuvieron como blanco al domicilio particular y la oficina de Rosatelli, su estudio jurídico y una vivienda de Chajarí vinculada a un familiar. “La investigación la hizo la Policía de Entre Ríos. Toda esa información fue muy seria y muy profesional”, subrayó el ministro.

Además, entre los elementos probatorios, mencionó los registros audiovisuales. “En las cámaras, quedan registrados todos los movimientos de todo vehículo. Esa camioneta, antes de ser utilizada para el macrotráfico, está filmada, fotografiada moviéndose en nuestra ciudad de Paraná”, reveló.

Tras ser consultado sobre la posible implicancia de otros funcionarios, Roncaglia fue tajante: “El único funcionario policial hasta ahora es Rosatelli”. En línea con esto, negó cualquier represalia interna o armado de causa. “Acá no hay ningún armado de una causa contra Rosatelli. La policía no tuvo nada que ver, mi ministerio, yo no tuve nada que ver. Esto es la acción judicial de un juez federal, lisa y llanamente”, aseguró.

Por este motivo, recalcó el funcionamiento de los sistemas de control interno: “Tenemos una Dirección de Asuntos Internos que funciona muy bien, muy concreta en cuidar la disciplina de todo el personal policial y sobre todo, en la parte de Drogas peligrosas, porque es una actividad muy importante donde se manejan drogas, donde se maneja dinero”, describió. Y añadió que existe una Dirección de Control de la Integridad Profesional para recibir denuncias y realizar seguimientos internos.

Así, el ministro enfatizó la decisión del Gobierno provincial de no tolerar irregularidades: “Nadie está por sobre la ley, la Constitución está acá arriba y todos nos tenemos que someter a la ley”. Al pedir “tranquilidad a la sociedad”, sostuvo que el caso es puntual.

Finalmente, Roncaglia insistió: “Por más que vos integres la policía, si vos decidís delinquir, violar las leyes, nuestra Constitución, y bueno, vas a ir preso, no importa tu jerarquía. No importa, no importa qué tipo de actor seas”.

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