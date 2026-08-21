Una mujer resultó herida tras quedar en medio de un tiroteo entre grupos rivales en San Juan

Una mujer fue baleada durante un enfrentamiento entre bandas de un asentamiento de San Juan

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Una tarde de violencia inesperada sacudió el interior del asentamiento Pedro Echagüe, en la provincia de San Juan, este jueves, cuando un enfrentamiento armado entre dos bandos rivales culminó con una joven vecina herida.

El enfrentamiento armado tuvo lugar pasadas las 18 horas, cuando la tensión comenzó a escalar entre dos grupos de jóvenes rivales que viven en el mismo barrio. En cuestión de minutos, los gritos se convirtieron en tiros.

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Según la información a la que pudo acceder el medio local El Tiempo de San Juan, en medio de la balacera, la víctima, identificada como L. M., de 33 años, ajena a la pelea, se acercó a ver qué ocurría. En ese mmento, fue alcanzada por un proyectil en una de sus piernas al salir a la puerta de su vivienda. En principio, se cree que el arma era de tipo tumbera.

La respuesta de los agentes de la Unidad Operativa Richet Zapata fue inmediata. Tras recibir el aviso, se presentaron en el lugar, controlaron la situación y salvaguardaron a la víctima. Los uniformados actuaron rápidamente para estabilizarla y coordinaron su traslado a la guardia del Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica. Las últimas informaciones señalaban que la herida no revestía gravedad, lo que llevó tranquilidad a sus familiares y vecinos.

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Durante el operativo desplegado tras los disparos, efectivos de la Comisaría 5ª y del destacamento local lograron detener a uno de los presuntos participantes de la gresca. Se trata de J. P., de 22 años, quien fue trasladado esposado y quedó alojado en los calabozos de la comisaría de Santa Lucía.

La investigación sobre el origen y la causa de la riña seguía en curso. Hasta el momento, no se conocen con claridad los motivos por los que comenzó el conflicto.

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La mujer herida fue atendida en el Hospital Guillermo Rawson y se encuentra fuera de peligro

Tiros, fuga marcha atrás y policías arrollados

Un operativo de la Policía de Neuquén en el barrio Valentina Sur de la capital provincial derivó en una escena de alta tensión durante la mañana del martes de esta semana, cuando varios móviles y motos de la fuerza intervinieron en la persecución de una camioneta 4x4. La impactante secuencia, que fue filmada por distintos testigos, incluyó disparos, maniobras imprudentes y hasta efectivos que fueron arrollados por el sospechoso en medio de su intento de fuga.

Luego de entre 30 y 40 minutos de tensión, cruzar semáforos en rojo y poner en riesgo a decenas de peatones y automovilistas, la inédita secuencia concluyó en un fuerte choque entre la camioneta, un patrullero y otro vehículo particular.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el increíble episodio comenzó cerca de las 11:00 en las inmediaciones de las calles Río Colorado y Chascomús, donde efectivos de la fuerza provincial fueron alertados de un conductor que realizaba maniobras temerarias en la vía pública.

Apenas se empezó a acercar uno de los patrulleros a su posición, el conductor de la Toyota Hilux blanca buscó alejarse y motivó la intervención inicial de la Policía Turística. Luego, se sumaron móviles de las comisarías 12 y 44, además de la División Motorizada (DEMOSE).

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