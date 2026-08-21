Atraparon a “El Rodri de la Gardel”, un menor de 13 años acusado de liderar una banda dedicada al robo de autos en Morón

El adolescente quedó a disposición de la Justicia de Menores luego de que encontraran en su poder las llaves de un vehículo robado (Infobae)

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Un adolescente de 13 años fue detenido por la Gendarmería Nacional en el Complejo Habitacional Martínez de Hoz, ubicado en el partido bonaerense de Morón, tras ser identificado como participante en el robo de un automóvil. Al momento de revisar sus pertenencias, los uniformados descubrieron que tenía en su poder las llaves de un auto sustraído.

Según la información oficial, la detención ocurrió cuando el personal del Escuadrón Seguridad Ciudadana “Oeste” patrullaba la zona y observó a dos personas que huyeron al notar la presencia de los uniformados. Tras una breve persecución, el menor fue alcanzado por los gendarmes.

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En ese momento, las autoridades revisaron sus pertenencias y fue así que hallaron una llave de encendido de vehículo. Al tomar contacto con la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1 de Morón y la Policía, se constató mediante el análisis de cámaras de seguridad y el testimonio de la víctima que el adolescente estaba involucrado en la sustracción del rodado.

La investigación reveló que el joven, conocido como “Rodri de la Gardel”, integraba una banda de al menos cuatro miembros, todos menores de edad, que cometían robos en distintas zonas del conurbano bonaerense. Según un investigador que participó en la detención, el prontuario del joven ya es “frondoso” pese a su corta edad.

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El menor llevaba puestas las mismas prendas que utilizó en los robos registrados por las cámaras de seguridad (Gendarmería Nacional)

En uno de los hechos registrados, la banda interceptó a un vecino que llegaba a su domicilio y lo emboscó mientras estacionaba su coche. De acuerdo con la información obtenida por Primer Plano Online, el hombre intentó refugiarse, pero fue alcanzado y derribado por los jóvenes, quienes le arrebataron las llaves y escaparon a bordo de un Fiat Idea.

Con el vehículo sustraído en El Palomar, los adolescentes se dirigieron a Caseros, donde robaron una Dodge Journey blanca. Sin embargo, este fue posteriormente abandonado en las inmediaciones del barrio Carlos Gardel de Morón. Fue en ese contexto que las autoridades lograron detener a “Rodri” cuando caminaba por la vía pública con un juego de llaves de auto cuya procedencia no pudo justificar.

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De hecho, uno de los detalles llamativos fue que el adolescente llevaba la misma vestimenta que en los videos de los robos, lo que facilitó su identificación. Además, fue vinculado a otros asaltos, como el de un Citroën C3 en la esquina de Juan de Garay y Cisneros, y dos Cronos a mano armada, vehículos que también fueron abandonados tras cada ataque.

Después de que se ordenara el arresto, el menor quedó a disposición del fiscal Fernando Sirni, titular del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín. Asimismo, informaron que fue imputado por robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haberse cometido en poblado y en banda.

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El menor quedó alojado en el Instituto de Menores de Pablo Nogués

Desde ese momento, el adolescente fue alojado en el Instituto de Menores de Pablo Nogués, donde se evaluarán los pasos a seguir. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando la participación de otros integrantes de la banda, que también serían menores y residentes en la zona.

Detuvieron a cuatro jóvenes tras un robo a una pareja en Colegiales

Cuatro jóvenes, de entre 17 y 19 años, fueron detenidos el sábado pasado poco después de las 4 de la madrugada, acusados de ingresar a robar en un departamento ubicado en la avenida Álvarez Thomas al 800, tras escalar por el balcón. Las víctimas, una pareja de nacionalidad colombiana, que dio aviso a las autoridades luego de ser sorprendidas por los intrusos, quienes las amenazaron con apropiarse de diversas pertenencias.

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Los cuatro jóvenes detenidos tras el asalto al departamento de la pareja colombiana

A raíz de esto, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo que permitió localizar a los sospechosos en la terraza de un edificio adyacente al inmueble asaltado, en el límite entre Colegiales y Chacarita. El cerrojo policial restringió las posibles rutas de escape y finalizó con la aprehensión de los cuatro jóvenes, quienes no ofrecieron resistencia.

La Justicia ordenó la detención de los involucrados y el secuestro de los objetos recuperados durante el procedimiento. Entre los bienes identificados se encontraban una consola de videojuegos y varios relojes, artículos denunciados como sustraídos por la pareja colombiana.

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De acuerdo con los registros judiciales, los menores tenían antecedentes: uno había sido imputado por robo de automóvil en febrero y el otro por robo a mano armada. En contraposición, los mayores no presentaban causas previas en el sistema judicial.