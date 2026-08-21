Flávio Bolsonaro propuso reducir a 14 años la mayoría de edad penal para delitos de violación, torturas y asesinatos en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de Brasil, gesticula durante un acto en el que se anunció a Alfredo Gaspar como su compañero de fórmula para la vicepresidencia, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

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El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor para las presidenciales de octubre en Brasil, propuso el jueves reducir la mayoría de edad penal a 14 años para delitos graves. El aspirante del Partido Liberal (PL) expresó en una transmisión en directo: “Quiero la edad penal en 14 años para los delitos atroces”.

Durante el evento, realizado tras una jornada de campaña en São Paulo, el legislador abordó temas económicos y de seguridad, transmitiendo su mensaje por su canal de YouTube. Citó un caso reciente difundido por CNN Brasil sobre cinco adolescentes detenidos por la presunta violación de dos jóvenes de 14 años en una escuela de Recife. “¿Ustedes creen que un maleante de estos de 14 años no sabe lo que está haciendo? Claro que lo sabe y rara vez permanece más de tres años preso”, afirmó Bolsonaro, acompañado por el ex secretario de Seguridad de São Paulo y candidato al Senado Guilherme Derrite.

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La propuesta va más allá del plan de gobierno presentado por Flávio ante la Justicia Electoral, donde se compromete a reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y a aplicar sanciones penales a mayores de 14 años que cometan delitos graves, como violación, tráfico de drogas, tortura y asesinato.

Actualmente, la mayoría de edad penal en Brasil está fijada en 18 años. Los menores entre 12 y 17 años que cometen infracciones son juzgados por tribunales especiales bajo el Estatuto del Niño y el Adolescente, que contempla diversas “medidas socioeducativas” en vez de penas de cárcel, incluida la privación de libertad en centros juveniles hasta los 21 años.

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La seguridad figura como eje principal de la campaña de Flávio Bolsonaro, quien también propuso penas más severas para el robo de celulares, la construcción de más cárceles y la castración química para pederastas. Según el último sondeo de la firma Quaest, el senador mantiene un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la proyección para una posible segunda vuelta electoral.

Integrantes de la Policía Civil de Río de Janeiro custodian a una persona detenida en la "Operación Contención", en la favela de Santa Marta, en Río de Janeiro (Brasil) (EFE/ Antonio Lacerda)

Bolsonaro realizó su primera visita a São Paulo, el mayor colegio electoral de Brasil, como parte de su campaña tras el acto inicial en la playa de Copacabana. En el mercado popular del barrio de São Miguel, un grupo de simpatizantes vestidos con camisetas de la selección brasileña aguardó desde temprano su llegada junto al alcalde Ricardo Nunes.

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En medio de un fuerte calor, vecinos de la periferia aprovecharon la ocasión para expresar demandas y protestas. En este distrito, donde en las elecciones de 2022 Luiz Inácio Lula da Silva superó a Bolsonaro, manifestantes desplegaron una bandera con el mensaje: “Bolsonaro, Nunes: no los queremos en nuestras comunidades”.

Mientras tanto, del otro lado del cordón policial, los seguidores del legislador repartieron folletos y ondearon banderas, esperando la llegada del candidato, quien vestía una camisa blanca sobre un chaleco antibalas, prenda que utiliza desde que fue confirmado como sucesor de su padre en diciembre.

La seguridad privada habilitó el acceso de Flávio a su primera parada: el Almacén Solidario, un programa municipal que ofrece alimentos a precios reducidos para familias de bajos recursos. El candidato expresó su interés en replicar esta iniciativa a nivel nacional y aprovechó para criticar la gestión del presidente Lula. “Primero tenemos que arreglar el desastre que ha causado Lula. Gasta demasiado, sube los impuestos y se mete con la población para recaudar más”, declaró ante los medios.

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El senador y candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro se dirige a sus seguidores durante una visita al Mercado Municipal de São Miguel Paulista, en el marco de la campaña electoral en São Paulo, Brasil, el 20 de agosto de 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Bolsonaro conversó con comerciantes, consultó precios y realizó pagos utilizando Pix, el sistema de pagos electrónicos de Brasil. Entre los asistentes, una mujer expresó: “Te quiero dar un abrazo, es como si estuviese abrazando a tu padre”. Miguel, un joven de 14 años, celebró tras lograr una fotografía con el candidato. Katiane Araújo Santos, enfermera de 44 años, acudió junto a su hija de once al evento y señaló: “Si quieren considerarme bolsonarista, no reniego, porque es una persona en la que veo valores familiares, que es algo que quiero transmitirle a ella”.

(Con información de EFE)