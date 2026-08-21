Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

Djokovic explicó por qué no se vacunó contra el Covid

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La figura de Novak Djokovic volvió al centro del debate internacional tras el estreno del documental “Novak Djokovic: The Wolf in Winter”, donde el tenista serbio aborda uno de los episodios más controvertidos de su carrera: su deportación de Australia en 2022 por el conflicto sobre la vacunación contra el COVID-19. El material, dirigido por Jason Hehir y estrenado en Prime Video, profundiza en las motivaciones, presiones y convicciones que han marcado al actual número cinco del mundo.

En el documental, que narra la vida y el presente de uno de los máximos ganadores de Grand Slam de la historia, el propio Djokovic rememora la decisión de las autoridades australianas de revocarle la visa previo al Abierto de Australia. “Nunca dije que estoy en contra de la vacuna ni a favor de la vacuna”, aseguró Nole en el documental, según recogió The Guardian. “El movimiento anti-vacunas afirmó que soy su héroe. Nunca me asocié con ningún movimiento anti-vacunas, pro-vacunas o lo que sea. Estoy a favor de la libertad de elegir qué vas a hacer con la integridad de tu cuerpo”.

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El caso se convirtió en un símbolo de la tensión global sobre las medidas sanitarias y la autonomía personal. El gobierno australiano fundamentó su decisión en que un diagnóstico reciente de COVID-19 no justificaba la exención a la normativa que exigía estar vacunado para ingresar al país. Djokovic recordó: “Me perdí Grand Slams y torneos. No jugué en Estados Unidos durante un par de años porque no estaba vacunado. Está bien. Pero en Australia sí me lo permitieron. No soy el científico, no soy el que establece las reglas. No soy quien debe debatir eso. Defendí lo que creo. Defiendo la protección de mi integridad y lo que considero mejor para mi cuerpo, y eso es todo”, expone el tenista en la producción.

Novak Djokovic rememoró lo acontecido en Australia en 2022 cuando fue deportado (REUTERS/Loren Elliott)

En otro fragmento, al ser consultado directamente sobre por qué optó por no vacunarse, sentenció: “Porque no sentía que lo necesitara. ¿Por qué? ¿Por qué debería vacunarme? Ya sabes, estoy sano. Soy deportista. Ya tuve COVID-19. Tengo protección. No soy una amenaza para nadie. ¿Por qué debería vacunarme? Es mi libertad de elegir; ese derecho fundamental que tienes como ser humano en este planeta, la libertad de elegir, se le ha quitado a mucha gente en este planeta".

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La postura del serbio acaparó la atención mediática global y generó reacciones diversas. El director Jason Hehir explicó a The Guardian que decidió retratar a Djokovic en este momento de su carrera por el interés que despierta su carácter polémico y el desafío de equilibrar la exigencia del alto rendimiento con la vida familiar: “No tenía un interés específico en Djokovic como tenista, pero sabía que tenía reputación como figura polémica. Cuanto más investigué, más sentí que era una oportunidad de retratar a un personaje complejo”, detalló el cineasta.

El documental también se adentra en el trasfondo personal de Djokovic, incluyendo su infancia en una Serbia marcada por la guerra y los bombardeos de la OTAN en 1999. En uno de los momentos más íntimos, Nole relató cómo, siendo niño, tropezó en la calle durante la noche, sin lograr atraer la atención de su familia mientras huían a refugiarse. “Una de esas primeras noches de bombardeos, nuestro edificio no tenía refugio, así que tuvimos que ir a otro edificio. Corríamos hacia ese otro edificio. Es una escena aterradora porque eran las 2, las 3 de la madrugada. Estaba oscuro. Veías a la gente corriendo de un lado a otro presa del pánico. No sabían adónde ir, intentaban salvar sus vidas. Tropecé y me caí. Vi a mi familia corriendo a unos 40 o 50 pies delante de mí e intenté gritar: ‘Ayúdenme, ayúdenme’. No me escucharon. Siguieron corriendo. Me di la vuelta, miré hacia nuestro edificio y vi un avión lanzando dos bombas sobre un hospital cercano”, rememoró.

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Jelena Djokovic, esposa de Nole, explicó cómo es la parte menos conocida del tenista (REUTERS/Toby Melville)

Su esposa, Jelena Djokovic, lo describe en el documental como alguien movido por una combinación de “genio, enojo, juego y emociones no expresadas que se remontan a su infancia”. Para ella, el tenis ha funcionado como un refugio seguro: “Ese es el lugar donde encuentra amor”.

Su pareja, en otro momento del documental, ahondó en cómo es Novak ante las derrotas y el vínculo con su hija Tara. “Cuando pierde, se cuestiona toda su identidad. Entra en ese modo evasivo de: ‘Déjame en paz. Cierra la puerta y ya’. Y Tara, cuando él quiere aislarse, no se lo permite”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Está tan enamorado de ella que ella tiene un acceso que nadie más tiene, y así lo vuelve a acercar a nosotros. Esa es la niña de papá. Está viviendo la infancia que nunca tuvo a través de nuestros hijos”.

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La resistencia frente a la adversidad aparece como uno de los hilos conductores tanto de la carrera como de la vida del deportista. Djokovic introduce al público el concepto serbio de “inat”, una fuerza de obstinación que surge cuando otros dudan o se oponen: “Cuando la gente duda de ti, cuando todos están básicamente contra ti, es cuando usas ese inat, esa fuerza de terquedad para demostrar que todos están equivocados. Ese inat está bastante extendido en la mentalidad del pueblo serbio”, explica el deportista en el documental, según The Guardian.

La cinta también aborda la relación del serbio con el público y su posición en la historia del tenis. Aunque Andre Agassi lo califica en el documental como “el mejor de todos los tiempos”, el afecto que despierta Djokovic siempre ha sido más complejo que el de contemporáneos como Roger Federer y Rafael Nadal. El propio tenista reflexiona ante las cámaras: “Sé que mucha gente ya me está retirando, desde hace años. ¿Por qué querrían retirarme cuando sigo jugando y compitiendo al máximo nivel? Todavía estoy entre los cinco, los diez mejores del mundo. ¿Por qué hablaría de retiro cuando sigo demostrándome que puedo ganar?”, sostuvo Djokovic.

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Novak Djokovic viene de caer ante el argentino Thiago Tirante en Cincinnati(Crédito obligatorio: Aaron Doster-Imagn Images)

El documental muestra que la duda externa funciona como un motor para el tenista, quien a los 39 años sigue entre los mejores del circuito. La reciente eliminación en la primera ronda del Abierto de Cincinnati no parece haber disminuido su confianza. Djokovic había regresado a la competencia después de Wimbledon y fue derrotado por el argentino Thiago Agustín Tirante, número 50 del ranking.

Con 24 títulos de Grand Slam y 428 semanas en la cima del ranking ATP, Novak Djokovic mantiene su vigencia en el tenis mundial. “Físicamente, puedo recuperarme. Mentalmente, no, no puedo recuperarme. Mentalmente, estoy en una etapa en la que casi estoy perdiendo la cabeza. Lógicamente, uno pensaría que al envejecer, al tener más experiencia, sabrías cómo lidiar mental y emocionalmente con el estrés y la presión, pero tal vez el cuerpo ya no te hace tanto caso. En mi caso, es al revés. El cerebro está... bueno, es como si ya no pudiera más”, confesó el serbio.

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“El cerebro está, es como si ya no pudiera más, con los días de entrenamiento, los medios de comunicación y las expectativas. Se trata sobre todo de mis propias expectativas. La gente piensa: ‘Ah, ya sabes, has logrado tantas cosas grandiosas, y ahora deberías disfrutar’. No puedo disfrutar. Si tengo que competir, si tengo que subirme al escenario más importante, eso supone un peso enorme para mí. No se trata solo de ese partido. Se trata de mi reputación. Se trata de todo. Hay días en los que siento que soy el mejor. Hay días en los que dudo de mí mismo, mucho. Es como si me preguntara si puedo mantener el nivel de los mejores”, añadió.

Para cerrar el tema, expresó: “Pero no puedo dedicarme al 100 % al tenis. Ya no es mi vida. Necesito ser el esposo, el papá. Necesito ser todas esas otras cosas. Esa es la lucha. ¿Hasta cuándo debo seguir con esto? ¿Por qué, por qué nos estoy haciendo pasar esto a mí y a mi familia una y otra vez?“.

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