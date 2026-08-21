Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

El rider de BMX advirtió sobre el desfinanciamiento del deporte argentino: cobra menos que un atleta chileno con podio panamericano y dijo estar “desilusionado” con el gobierno que votó

El rider de BMX advirtió sobre el desfinanciamiento del deporte argentino: cobra menos que un atleta chileno con podio panamericano y dijo estar “desilusionado” con el gobierno que votó
Guardar

José “Maligno” Torres, campeón olímpico de BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París 2024 y titular de la única medalla dorada obtenida por Argentina en esa edición, cuestionó públicamente el recorte del financiamiento estatal al deporte de alto rendimiento y aseguró estar “desilusionado” con la gestión del presidente Javier Milei. El deportista, radicado en Córdoba, realizó sus declaraciones en entrevistas con Canal 10 de Córdoba y el multimedio universitario SRT.

Torres reveló que, pese a ser el máximo exponente del deporte argentino en el último ciclo olímpico, percibe una beca estatal de 1.000.000 de pesos mensuales —equivalente a aproximadamente 1.000 dólares—, monto que calificó como el techo del sistema de becas nacional. La cifra contrasta con lo que reciben atletas de países vecinos: “Un deportista con podio en Juegos Panamericanos en Chile está cobrando cerca de 1.500 o 2.000 dólares. Hablamos de un podio panamericano, ni siquiera un oro, que es casi el doble de lo que cobro yo siendo campeón olímpico”, señaló. Respecto a Brasil, indicó que el respaldo económico se ubica “fuera de rango” en comparación.

PUBLICIDAD

El rider apuntó directamente contra el rol del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) bajo la actual administración. “El Gobierno actual bajó un poco el apoyo, literalmente. El ENARD se financia con privados pero también con el Estado, y hoy no se está apoyando”, afirmó. Torres también mencionó al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con quien dijo no haber podido conversar: “Con Scioli no tuvimos la posibilidad de conversar y decirle que estoy desilusionado de lo que yo esperaba”.

El argentino Jose Torres durante la final de BMX estilo libre en La Concorde en París, Francia. EFE/EPA/YOAN VALAT
El argentino Jose Torres durante la final de BMX estilo libre en La Concorde en París, Francia. EFE/EPA/YOAN VALAT

El campeón olímpico fue explícito sobre su posición política y las consecuencias que eso le generó. “Yo lo voté, es una lástima porque ahora mucha gente me va a atacar por esto, pero uno siempre vota por esa esperanza de que las cosas cambien”, reconoció ante Canal 10 de Córdoba. Torres había sido recibido por Milei en la Casa Rosada tras su consagración en París, una imagen que, según admitió en declaraciones anteriores, terminó asociándolo con el Gobierno pese a que esa no era su intención. En aquel momento ya había planteado la necesidad de mejorar las condiciones para el BMX en el país, aunque sin obtener respuesta concreta.

PUBLICIDAD

El deportista subrayó que puede sostener su carrera gracias al acompañamiento de patrocinadores privados que lo respaldan desde antes de la obtención de la medalla olímpica, pero advirtió que esa situación es una excepción. “Hoy es muy complicado vivir del deporte. La gran mayoría debe tener un trabajo paralelo”, sostuvo. En esa línea, aclaró que su reclamo no está orientado a su caso personal: “No hablo por mí, porque dentro de todo me puedo proteger con los patrocinadores; hablo por los otros atletas que vienen creciendo y se les va a hacer muy cuesta arriba”.

Además del financiamiento, Torres volvió a señalar el déficit de infraestructura para el BMX en Argentina. Según explicó, el país cuenta con una sola rampa homologada para competencias internacionales, ubicada en Córdoba, donde entrena habitualmente la selección nacional. “Estaría bueno que empiecen a apoyar y hacer otros parques más alrededor de Argentina para que no estén todos en diferentes lugares y podamos sacar atletas de todos lados”, planteó.

Torres se consagró campeón olímpico el 31 de julio de 2024 con un registro de 94,82 puntos en la primera pasada de la final de BMX Freestyle en París. El podio lo completaron el británico Kieran Reilly (93,91 puntos) y el francés Anthony Jeanjean (93,76 puntos). En la actualidad, el rider de 31 años enfoca su preparación en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Temas Relacionados

Maligno TorresBMX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

El argentino cayó ante el francés en sets corridos y cerró una semana histórica, en la que consiguió el triunfo más importante de su carrera ante Novak Djokovic y se metió por primera vez entre los ocho mejores de un Masters 1000

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Nino, el emblemático arquero que defendió los tres palos de Argentinos Juniors en distintas etapas, pasó por Boca y alcanzó la gloria con la Academia, recibió el último adiós por parte de los clubes donde dejó su huella

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista a los 40 años: los conmovedores últimos posteos

Dwayne Quamina, conocido como “King Q”, falleció apenas seis días después de participar en el evento Lenda Murray Atlanta Pro

Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista a los 40 años: los conmovedores últimos posteos

El Rosario Central de Di María perdió 1-0 con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Libertadores

Tras el empate 0-0 en la ida, el conjunto argentino cayó en Brasil por el tanto de Breno Bidon. El Timao enfrentará a Estudiantes de La Plata en los cuartos

El Rosario Central de Di María perdió 1-0 con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Libertadores

El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

La bolsa total ascenderá a USD 108 millones, un 20% más que en la edición anterior, con récord para los jugadores que pierdan en primera ronda

El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

MALDITOS NERDS

Nightdive fecha ‘SiN: Reloaded’ para el 24 de septiembre en PC y consolas

Nightdive fecha ‘SiN: Reloaded’ para el 24 de septiembre en PC y consolas

One More Level termina Valor Mortis y confirma su lanzamiento para el 13 de octubre

Game Science detalla las primeras habilidades de Black Myth: Zhong Kui

FromSoftware lleva el estilo soulslike al PvPvE con ‘The Duskbloods’ en Switch 2

‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

ENTRETENIMIENTO

Nick Jonas revela que audicionó para ‘Frozen’ y cuenta cómo perdió el papel

Nick Jonas revela que audicionó para ‘Frozen’ y cuenta cómo perdió el papel

Dave Bautista será Kratos en la esperada serie de live-action de ‘God of War’

Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, revela que sintió vergüenza al crear su cuenta de OnlyFans: “Dan por hecho que soy rica”

Brian Hickerson habla por primera vez tras la muerte de Hayden Panettiere

Jaafar Jackson adelanta la historia que podría llegar en la secuela de ‘Michael’

INFOBAE AMÉRICA

Por qué lloramos sin saber la razón: seis conferencias filosóficas que tomaron en serio las preguntas de los niños

Por qué lloramos sin saber la razón: seis conferencias filosóficas que tomaron en serio las preguntas de los niños

La performance conquista la Bienal de Venecia, aunque pocos países pueden afrontar el gasto

A 30 años de prisión es condenado en Panamá un piloto por el femicidio de su expareja

La historia del hombre que construyó el imperio de Augusto y fue borrado de la historia de Roma

Cámaras, drones y perros robot: las claves del centro de vigilancia de China en Nicaragua