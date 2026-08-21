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Marilú Marini sorprendió a Mario Pergolini al revelar cómo mantiene la magia con su esposo luego de 40 años

Durante una charla distendida, la actriz describió cómo atraviesa el paso del tiempo en su vínculo amoroso y dejó una frase que sorprendió al conductor

Marilú Marini sorprendió a Mario Pergolini al revelar cómo mantiene la magia con su pareja luego de 40 años
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Más allá de su trayectoria artística, y su vida en Francia, este jueves, Marilú Marini sorprendió al revelar cómo mantiene la magia con su esposo después de más de 40 años de relación. La artista impactó a Mario Pergolini al hablar sobre la vida en pareja, el paso del tiempo y la intimidad compartida.

La conversación en el programa Otro Día Perdido (Eltrece) se centró en la continuidad de una relación extensa y en los cambios que atraviesa una pareja a lo largo de las décadas. Pergolini planteó que no todos los años se viven del mismo modo y que cada etapa presenta un paisaje distinto para ambos. Marini coincidió con esa mirada y señaló que la experiencia varía con el tiempo.

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Al referirse a su caso, Marilú Marini sostuvo que, pese a los años, conserva un elemento que considera central en la relación. “Siempre él me provoca curiosidad y ganas”, dijo la actriz, al explicar qué rasgo se mantiene vigente después de cuatro décadas de vida en común.

En ese tramo del diálogo, Mario Pergolini introdujo una pregunta en tono distendido sobre la respuesta de su pareja en la intimidad. La actriz respondió con humor y dejó una de las frases más comentadas del intercambio. “Yo te diría que es muy respondón”, afirmó entre risas.

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Marilú Marini reveló cómo sostiene la pareja con su esposo después de más de 40 años de relación
Marilú Marini reveló cómo sostiene la pareja con su esposo después de más de 40 años de relación

El conductor conectó ese testimonio con otra entrevista reciente y contrastó el planteo de parejas más jóvenes con el relato de Marini. A partir de esa comparación, resumió la situación con una expresión coloquial que la actriz celebró de inmediato. “Todavía le sacamos viruta al piso”, dijo Pergolini, como síntesis de la vitalidad que describía su invitada.

La actriz retomó esa imagen y remarcó su entusiasmo. “Adoro, adoro. De viruta al piso me gusta”, respondió, en una intervención que reforzó el tono relajado del intercambio y la naturalidad con la que abordó una relación de largo recorrido.

El diálogo también dejó una definición previa de Marilú Marini sobre la construcción cotidiana de un vínculo duradero. “Más de cuarenta años es un trabajo cotidiano”, señaló al comienzo, antes de desarrollar que el tiempo modifica la dinámica de la pareja, aunque no necesariamente apaga el interés.

En otro tramo de la charla, la artista recordó cómo atravesó una juventud marcada por una crianza rígida y contó que llevó una vida secreta para poder avanzar en su formación artística sin el consentimiento de su familia.

mario pergolini
Marilú Marini afirmó que la curiosidad y las ganas siguen vigentes en su matrimonio después de cuatro décadas de vida en común

Durante la entrevista, relató que esa doble vida comenzó cuando todavía era muy joven. “Justamente por esa curiosidad yo tenía en mi familia una vida secreta desde muy joven. Una vida secreta y una doble vida porque iba a la universidad a estudiar”, explicó.

Marini precisó que cursaba Sociología y, al mismo tiempo, asistía al estudio de danza de María Fux, una decisión que mantenía oculta en su casa. “Estudiaba sociología e iba al estudio de danza de María Fuchs a estudiar danza. Pero eso mi familia no lo sabía. Lo pude ocultar porque soy una gran mentirosa”, dijo con ironía.

A partir de esa confesión, Mario Pergolini intervino con humor: “Ok, cada vez me caés mejor”. La actriz continuó con su relato y señaló que, cuando su entorno descubrió la situación, la reacción fue muy dura. “Cuando se enteraron, dramas terribles, dramas, dramas”, resumió.

Más adelante, Marini intentó contextualizar esa resistencia familiar y sostuvo que sus padres actuaban desde el temor. “Pienso que ellos estaban preocupados por mí y tenía mucho miedo de lo que me pudiera suceder en este oficio que es el oficio del espectáculo y el oficio de las tablas”, expresó.

También contó que ese conflicto incluyó episodios de fuerte tensión dentro del ámbito familiar, aunque con el tiempo lograron recomponer el vínculo. “Me aporreaban porque me querían, pero finalmente pude llegar a un entendimiento con mi padre y con mi madre y con mi familia, que aceptaron. No sé, me vieron instalada”, afirmó.

En ese mismo tramo de la charla, la actriz agregó que ese proceso no fue lineal y que hubo momentos especialmente difíciles. “A veces tenés situaciones próximas que son bastante adversas. Yo tuve aporreamientos y con tomadas de cuello, no llegando al estrangulamiento, pero fuertes, con mi familia, pero finalmente llegamos a un acuerdo y una forma de entendimiento”, concluyó.

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