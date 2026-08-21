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Incidentes con la Policía de Brasil tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores: hay 5 argentinos detenidos

Nueve simpatizantes, cuatro de Corinthians y cinco del conjunto rosarino, fueron aprehendidos y quedaron a disposición del juzgado que funciona dentro del estadio. Hubo cruces e insultos entre ambas hinchadas tras el cierre del partido

Nueve simpatizantes, cuatro de Corinthians y cinco del conjunto rosarino, fueron aprehendidos y quedaron a disposición del juzgado que funciona dentro del estadio. Hubo cruces e insultos entre ambas hinchadas tras el cierre del partido (Video: clubes_del_interior)
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La clasificación de Corinthians a la Copa Libertadores 2026 tras haber dejado afuera a Rosario Central este jueves por la noche, terminó con graves incidentes en el estadio Neo Química Arena de San Pablo.

La derrota de 1-0 con un gol a los 34 minutos del segundo tiempo, que marcó Breno Bidon, opacó el pase del conjunto dirigido por Jorge Almirón a cuartos de final. Sin embargo la amargura no quedó ahí. El operativo de seguridad que mantuvo separados a los dos grupos durante el partido, no logró sostenerlo hacia el final cuando se desataron los disturbios.

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El video que encabeza esta nota muestra a la Policía Militar de San Pablo actuando contra varios individuos que respondían con insulto e incluso agresiones a las autoridades. Se ve cómo el resto de la gente intenta salir del lugar escapando hacia la salida mientras eran perseguidos por los efectivos.

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Cinco simpatizantes argentinos junto a cuatro hinchas locales fueron trasladados a dependencias judiciales dentro del estadio, según informó el portal Ge.globo. El medio brasileño detalló que hubo provocaciones por parte de la hinchada local cuando pasaron cerca del sector asignado a los hinchas de Rosario Central, que todavía aguardaban la autorización para abandonar el estadio. En ese contexto, se registraron cruces verbales y un aumento de la tensión entre ambos grupos, hasta que la situación derivó en incidentes.

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De acuerdo con el reporte los agentes trasladaron a los aprehendidos al Jecrim, el Juizado Especial Criminal que funciona dentro del estadio. El organismo judicial actúa en el momento en casos vinculados con hechos ocurridos en espectáculos deportivos.

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La caída del equipo rosarino

El equipo dirigido por Jorge Almirón desperdició una superioridad numérica de más de 30 minutos y pagó caro cada oportunidad desaprovechada.

El primer tiempo fue parejo. La figura del Canalla en ese tramo fue el arquero Jeremías Ledesma, quien evitó el 1-0 con una estirada sobre un remate de Kaio César que tenía destino de red a los 13 minutos. Ángel Di María y la velocidad de Jáminton Campaz y Enzo Copetti generaron algunas salidas de contragolpe, pero sin peligro concreto.

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - Corinthians v Rosario Central - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - August 20, 2026 Rosario Central's Angel Di Maria REUTERS/Jean Carniel
Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - Corinthians v Rosario Central - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - August 20, 2026 Rosario Central's Angel Di Maria REUTERS/Jean Carniel

El partido cambió a los 12 minutos del complemento, cuando el árbitro venezolano Alexis Herrera expulsó al volante brasileño Raniele tras revisar en el VAR una plancha sobre la rodilla de Copetti. El Timão quedó con diez hombres y Central no supo aprovecharlo. Rosario Central generó situaciones de media distancia y córners ejecutados por Di María, pero la defensa local se replegó con orden. La chance más clara llegó cuando Copetti ganó la espalda de los centrales y remató dentro del área, pero el balón se elevó por encima del travesaño.

A diez minutos del final, el técnico de Corinthians, Fernando Diniz, introdujo a Memphis Depay, quien ejecutó un tiro libre desde la izquierda. Emanuel Coronel había cometido la falta previa en una zona innecesaria del campo, y Bidon apareció para convertir al primer palo y sentenciar la serie.

Portero de uniforme naranja y guantes negros en césped. Otros futbolistas con camisetas blancas y uno con camiseta azul. Árbitro. Público y banderas al fondo. Confeti en el suelo
El portero Hugo Souza camina en el campo de juego durante el partido de su equipo, Corinthians, contra Rosario Central. (Reuters)

Con la eliminación consumada, el futuro de Almirón al frente del club quedó en la incertidumbre, en medio de cuestionamientos del público en el Gigante de Arroyito. Corinthians, por su parte, enfrentará a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final, en lo que será el primer cruce entre equipos argentinos en esa instancia del torneo.

El partido de ida, disputado el 13 de agosto en Rosario estuvo atravesado por una grave denuncia fuera del campo. El arquero de Corinthians, Hugo Souza, acusó a una parte de la hinchada local de haberlo insultado con términos racistas durante todo el encuentro, incluso desde el calentamiento previo.

El guardameta solicitó la intervención del árbitro uruguayo Andrés Matonte a los 21 minutos del segundo tiempo, lo que derivó en una breve detención del juego y en la activación del protocolo antirracista. El Sport Club Corinthians Paulista emitió un comunicado oficial en el que repudió el episodio y exigió a la CONMEBOL la identificación y sanción de los responsables. Souza aclaró que los futbolistas del Canalla no tuvieron ninguna responsabilidad en lo ocurrido: “Los jugadores incluso me pidieron perdón por la actitud de la afición”, señaló.

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