Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Miguel Romano confirmó el mito sobre el pelo de Susana Giménez que mostró la serie Moria: “Teníamos una colección de albinas”

El histórico coiffeur habló con Teleshow y destapó un secreto de décadas sobre las pelucas que hacía para la diva. También contó que la locación de la reveladora escena es la misma donde funcionó su peluquería real. Eso sí, según aclaró, “ellas nunca vieron a las albinas”

Moria (Griselda Siciliani) y Susana (Leticia Brédice) hablan sobre las albinas que se usaban para las pelucas de Giménez en la peluquería de Miguel Romano
Guardar

Miguel Romano, el histórico peluquero de Moria Casán y Susana Giménez, entre otras divas, le confirmó en exclusiva a Teleshow lo que durante años circuló como rumor en el ambiente del espectáculo argentino: personas albinas se acercaban a su peluquería a vender su cabello para que se fabricaran las pelucas de Susana Giménez. La revelación llega en el marco del éxito de Moria, la bioserie de Netflix que ya acumula 1,6 millones de visualizaciones en su primera semana y lidera el Top 10 global de series en idioma no inglés.

La escena que disparó el tema es una de las más comentadas de la producción. En ella, Griselda Siciliani —quien interpreta a Moria Casán en su etapa de mayor esplendor— comparte un momento en la peluquería con Leticia Brédice, que da vida a Susana Giménez en los años 90. Mientras las dos divas charlan sobre medicina ortomolecular, ratings y los años compartidos, dos albinas pasan frente a ellas. Moria rompe en risas y le dice a Susana: “Las albinas. Sos una hija de puta. No, y las rapás. Me muero”.

PUBLICIDAD

Moria y Susana la captura
Para el encuentro de Moria y Susana en la maison de Miguel Romano se usó la verdadera peluquería que fue del famoso coiffeur

El Cóndor Romano, que durante décadas atendió a ambas figuras en el segundo piso de su Maison —local que la serie usó como locación real—, aclaró a Teleshow que la escena tal como aparece en pantalla no ocurrió así. “Ellas no las vieron a las albinas”, precisó. Pero enseguida confirmó la base real de la historia: “Venían, sí venían a vender el pelo blanco para Susana, sí, sí, sí. El pelo blanco es muy difícil conseguirlo”.

La demanda de cabello albino respondía a una necesidad concreta del negocio de las pelucas. Romano explicó a Teleshow que el pelo crece apenas un centímetro por mes, lo que implica que para confeccionar una peluca o extensiones de largo considerable había que esperar años. “Para hacer una peluca para ella, había que esperar diez años que le crezca el pelo”, detalló. Esa escasez convertía el cabello albino en un material de altísima demanda y difícil acceso.

PUBLICIDAD

Susana Giménez, con cabello rubio largo, gafas de sol rectangulares y top verde con brillos, posa con Miguel Romano, quien la mira sonriente y toca su cabello
Susana Giménez y su peluquero de siempre, Miguel Romano

Con el tiempo, la peluquería se convirtió en un punto de encuentro conocido entre quienes tenían ese tipo de cabello. Romano describió a Teleshow cómo se fue dando ese fenómeno: “Parecía que teníamos una colección de albinas, porque en una época venían solas, los traían los padres. Después vino un hombre. Pelo largo, albinos. Vinieron un montón”. Ya no era necesario buscarlos: “Aparecían. Venían y se ofrecían, sí. Ya sabían ellos, ya sabían”, confirmó Romano.

El peluquero, que actualmente se recupera de una fractura de peroné, sigue vinculado a Moria Casán hasta hoy. Según precisó Paola Romano a Teleshow, su padre se encarga de confeccionar las pelucas de La One, que están hechas con pelo natural castaño oscuro sin teñir. “Un pelo muy lindo, muy bueno. No está castigado, no está florecido”, describió Miguel Romano sobre el material que utiliza. En cuanto al mito que circula sobre si la artista tiene o no cabello propio, el peluquero fue directo: “Tiene pelo, tiene su pelo. Se abulta un poco más con algunas extensiones, pero tiene un pelo lindo, tiene un pelo bueno”.

Moria Casán, Miguel Romano y su hija Paola Romano
Moria Casán, Miguel Romano y su hija Paola Romano

La Maisón de Romano fue el único espacio de la serie filmado en una locación auténtica vinculada a la historia real de Moria Casán. Fue la propia artista, que era habitué del local, a punto tal que Romano recuerda que siempre interactuaba con las clientas y alguna vez hasta se puso a atender la caja, quien puso en contacto al equipo de Netflix con la familia Romano. Galo, asistente personal de Casán, se comunicó con Paola Romano, hija del peluquero, para solicitar el permiso, que fue formalizado con la firma de documentos. El equipo de producción ocupó el local durante un día completo y rodó varias escenas, aunque no todas quedaron en el corte final. Cecilia Roth, quien interpreta a Moria en su etapa de mayor madurez, también estuvo presente durante esa jornada de filmación.

Moria, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, se estrenó el 14 de agosto de 2026 —dos días antes de que La One cumpliera 80 años— y se convirtió en la producción más vista de Netflix en Argentina y Uruguay desde su debut. La serie distribuye ocho décadas de vida y carrera de Ana María Casanova —nombre real de Moria Casán— en ocho episodios, con cinco intérpretes que la encarnan en distintas etapas: Helena Tuñón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la propia Moria, que actúa como narradora de su historia.

Temas Relacionados

Moria CasánSusana GiménezSerie MoriaNetflixMiguel RomanoAlbinas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Turco García explicó por qué dejó plantada a Mariela Prieto en el altar de Gran Hermano: “No sé qué va a pasar”

Tras la polémica que generó su ausencia, el exfutbolista admitió que la relación atraviesa un momento delicado desde antes del reality

El Turco García explicó por qué dejó plantada a Mariela Prieto en el altar de Gran Hermano: “No sé qué va a pasar”

L-Gante contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff a tres años de su tenso cruce en PH Podemos Hablar

En su regreso al programa, el cantante recordó la emisión en la que se había mostrado molesto por algunas preguntas y contó cómo quedó hoy su relación con el conductor

L-Gante contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff a tres años de su tenso cruce en PH Podemos Hablar

Tras la separación, el mejor amigo de Sofía Gala habló del romance con Fito Páez: “Ella está enamorada de otro”

Juan Pablo Mirabelli opinó sobre el vínculo entre la actriz y el músico y desmintió que los celos hayan provocado una crisis

Tras la separación, el mejor amigo de Sofía Gala habló del romance con Fito Páez: “Ella está enamorada de otro”

Jorge Porcel Jr. analiza demandar a la serie de Moria Casán: “Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre”

La biopic de la diva sumó una nueva polémica. El hijo del capocómico contó en La mañana con Moria su intención de demandar a Netflix

Jorge Porcel Jr. analiza demandar a la serie de Moria Casán: “Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre”

Sofía Clerici confirmó que está embarazada: "Voy a ser mamá soltera"

La modelo compartió un video en sus redes sociales, donde anunció que espera un hijo y contó que tomó la decisión de transitar esta etapa por su cuenta

Sofía Clerici confirmó que está embarazada: "Voy a ser mamá soltera"

AMÉRICA

Por qué lloramos sin saber la razón: seis conferencias filosóficas que tomaron en serio las preguntas de los niños

Por qué lloramos sin saber la razón: seis conferencias filosóficas que tomaron en serio las preguntas de los niños

La performance conquista la Bienal de Venecia, aunque pocos países pueden afrontar el gasto

A 30 años de prisión es condenado en Panamá un piloto por el femicidio de su expareja

La historia del hombre que construyó el imperio de Augusto y fue borrado de la historia de Roma

Cámaras, drones y perros robot: las claves del centro de vigilancia de China en Nicaragua

MALDITOS NERDS

Nightdive fecha ‘SiN: Reloaded’ para el 24 de septiembre en PC y consolas

Nightdive fecha ‘SiN: Reloaded’ para el 24 de septiembre en PC y consolas

One More Level termina Valor Mortis y confirma su lanzamiento para el 13 de octubre

Game Science detalla las primeras habilidades de Black Myth: Zhong Kui

FromSoftware lleva el estilo soulslike al PvPvE con ‘The Duskbloods’ en Switch 2

‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

DEPORTES

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista a los 40 años: los conmovedores últimos posteos

El Rosario Central de Di María perdió 1-0 con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Libertadores