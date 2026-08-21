Miguel Romano confirmó el mito sobre el pelo de Susana Giménez que mostró la serie Moria: “Teníamos una colección de albinas”

Moria (Griselda Siciliani) y Susana (Leticia Brédice) hablan sobre las albinas que se usaban para las pelucas de Giménez en la peluquería de Miguel Romano

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Miguel Romano, el histórico peluquero de Moria Casán y Susana Giménez, entre otras divas, le confirmó en exclusiva a Teleshow lo que durante años circuló como rumor en el ambiente del espectáculo argentino: personas albinas se acercaban a su peluquería a vender su cabello para que se fabricaran las pelucas de Susana Giménez. La revelación llega en el marco del éxito de Moria, la bioserie de Netflix que ya acumula 1,6 millones de visualizaciones en su primera semana y lidera el Top 10 global de series en idioma no inglés.

La escena que disparó el tema es una de las más comentadas de la producción. En ella, Griselda Siciliani —quien interpreta a Moria Casán en su etapa de mayor esplendor— comparte un momento en la peluquería con Leticia Brédice, que da vida a Susana Giménez en los años 90. Mientras las dos divas charlan sobre medicina ortomolecular, ratings y los años compartidos, dos albinas pasan frente a ellas. Moria rompe en risas y le dice a Susana: “Las albinas. Sos una hija de puta. No, y las rapás. Me muero”.

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Para el encuentro de Moria y Susana en la maison de Miguel Romano se usó la verdadera peluquería que fue del famoso coiffeur

El Cóndor Romano, que durante décadas atendió a ambas figuras en el segundo piso de su Maison —local que la serie usó como locación real—, aclaró a Teleshow que la escena tal como aparece en pantalla no ocurrió así. “Ellas no las vieron a las albinas”, precisó. Pero enseguida confirmó la base real de la historia: “Venían, sí venían a vender el pelo blanco para Susana, sí, sí, sí. El pelo blanco es muy difícil conseguirlo”.

La demanda de cabello albino respondía a una necesidad concreta del negocio de las pelucas. Romano explicó a Teleshow que el pelo crece apenas un centímetro por mes, lo que implica que para confeccionar una peluca o extensiones de largo considerable había que esperar años. “Para hacer una peluca para ella, había que esperar diez años que le crezca el pelo”, detalló. Esa escasez convertía el cabello albino en un material de altísima demanda y difícil acceso.

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Susana Giménez y su peluquero de siempre, Miguel Romano

Con el tiempo, la peluquería se convirtió en un punto de encuentro conocido entre quienes tenían ese tipo de cabello. Romano describió a Teleshow cómo se fue dando ese fenómeno: “Parecía que teníamos una colección de albinas, porque en una época venían solas, los traían los padres. Después vino un hombre. Pelo largo, albinos. Vinieron un montón”. Ya no era necesario buscarlos: “Aparecían. Venían y se ofrecían, sí. Ya sabían ellos, ya sabían”, confirmó Romano.

El peluquero, que actualmente se recupera de una fractura de peroné, sigue vinculado a Moria Casán hasta hoy. Según precisó Paola Romano a Teleshow, su padre se encarga de confeccionar las pelucas de La One, que están hechas con pelo natural castaño oscuro sin teñir. “Un pelo muy lindo, muy bueno. No está castigado, no está florecido”, describió Miguel Romano sobre el material que utiliza. En cuanto al mito que circula sobre si la artista tiene o no cabello propio, el peluquero fue directo: “Tiene pelo, tiene su pelo. Se abulta un poco más con algunas extensiones, pero tiene un pelo lindo, tiene un pelo bueno”.

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Moria Casán, Miguel Romano y su hija Paola Romano

La Maisón de Romano fue el único espacio de la serie filmado en una locación auténtica vinculada a la historia real de Moria Casán. Fue la propia artista, que era habitué del local, a punto tal que Romano recuerda que siempre interactuaba con las clientas y alguna vez hasta se puso a atender la caja, quien puso en contacto al equipo de Netflix con la familia Romano. Galo, asistente personal de Casán, se comunicó con Paola Romano, hija del peluquero, para solicitar el permiso, que fue formalizado con la firma de documentos. El equipo de producción ocupó el local durante un día completo y rodó varias escenas, aunque no todas quedaron en el corte final. Cecilia Roth, quien interpreta a Moria en su etapa de mayor madurez, también estuvo presente durante esa jornada de filmación.

Moria, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, se estrenó el 14 de agosto de 2026 —dos días antes de que La One cumpliera 80 años— y se convirtió en la producción más vista de Netflix en Argentina y Uruguay desde su debut. La serie distribuye ocho décadas de vida y carrera de Ana María Casanova —nombre real de Moria Casán— en ocho episodios, con cinco intérpretes que la encarnan en distintas etapas: Helena Tuñón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la propia Moria, que actúa como narradora de su historia.

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