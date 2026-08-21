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Lula da Silva tendrá un 27% más de tiempo de propaganda electoral que Bolsonaro hasta la primera vuelta presidencial

La diferencia en los tiempos de promoción partidaria responde principalmente a la representación partidaria en la Cámara de Diputados y a las alianzas electorales

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contará con cinco minutos y 31 segundos diarios de propaganda electoral gratuita en radio y televisión durante la campaña para las elecciones de octubre, según anunció el jueves el Tribunal Superior Electoral (TSE). Esta cifra supone un 27,3% más que los cuatro minutos y veinte segundos asignados a su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro.

La distribución de tiempos, determinada por el TSE, favorece a los candidatos con mayor apoyo partidario. Lula, que busca la reelección y un cuarto mandato no consecutivo, se benefició de ser el único postulante respaldado por una coalición de partidos y no solo por la formación que lo nominó. El líder progresista lidera las encuestas de intención de voto sobre Bolsonaro para una eventual segunda vuelta, aunque algunos sondeos señalan empate técnico.

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El horario electoral gratuito comenzará el 28 de agosto y finalizará el 1 de octubre, tres días antes de la primera vuelta presidencial. Cada jornada incluirá dos bloques de propaganda en radio y dos en televisión, con una duración de 12 minutos y 30 segundos cada uno.

El tribunal asignó a la coalición ‘Brasil Pronto para Mais’, encabezada por Lula y el Partido de los Trabajadores (PT), con apoyo de seis partidos de izquierda, un total de cinco minutos y 31 segundos. Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) y sin alianzas con grandes partidos de centro-derecha, tendrá cuatro minutos y 20 segundos.

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Otros candidatos, como Ronaldo Caiado (PSD), dispondrán de dos minutos y dos segundos diarios, y Augusto Cury (Avante) contará con 35 segundos. Nueve aspirantes quedaron fuera del horario gratuito por no cumplir los requisitos de representación parlamentaria o votación.

El senador y candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, el 18 de agosto de 2026 (REUTERS/Washington Alves)
El senador y candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, el 18 de agosto de 2026 (REUTERS/Washington Alves)

La diferencia en los tiempos de propaganda responde principalmente a la representación partidaria en la Cámara de Diputados y a las alianzas electorales. En un país de más de 200 millones de habitantes y con una superficie que supera los 8,5 millones de kilómetros cuadrados, la propaganda en radio y televisión continúa siendo clave para la divulgación de propuestas, sobre todo en un escenario de marcada polarización entre Lula y Bolsonaro, que concentran el electorado fiel y buscan captar a los votantes indecisos.

Respecto a las propuestas, el presidente de Brasil reiteró el miércoles la importancia de la defensa de la soberanía nacional durante un acto en un centro militar dedicado al desarrollo del primer submarino de propulsión nuclear del país. El mandatario subrayó que la construcción de la nave, actualmente en marcha en instalaciones de la Marina en el estado de São Paulo, constituye una “prioridad”.

“No tenemos soberanía nacional por el hecho de hacer discursos (...); tenemos que estar preparados para que (otros países) sepan que tenemos la fuerza de decir ‘no’”, afirmó Lula. El presidente agregó que, dada la extensión territorial de Brasil, el país no puede permanecer “con la cabeza agachada” de manera indefinida.

Lula se comprometió a garantizar los recursos necesarios para “terminar de una vez por todas” el submarino, cuya finalización fue postergada por falta de presupuesto y ahora está prevista para 2038.

Lula aseguró que no permitirá que ninguna potencia extranjera se apropie de los minerales de Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
Lula aseguró que no permitirá que ninguna potencia extranjera se apropie de los minerales de Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Estas declaraciones refuerzan el mensaje sobre soberanía que el presidente mantiene en el contexto electoral, mientras crecen los roces con el gobierno estadounidense de Donald Trump. Durante el lanzamiento de su campaña, Lula aseguró que no permitirá que ninguna potencia extranjera se apropie de los minerales críticos de Brasil y que estos serían procesados en el país para beneficio de la población.

El jefe de Estado fue crítico de la política intervencionista de Trump, particularmente en Venezuela, y lo acusó de considerarse “emperador del mundo”. Además, el Ejecutivo brasileño denunció acciones recientes de Estados Unidos, como la revocación del visado de la embajadora en Washington, considerándolas intentos de interferencia en las elecciones para favorecer a Flávio Bolsonaro, principal adversario de Lula.

(Con información de EFE)

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