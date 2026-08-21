Se conocieron nuevos detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Esta es mi vida y vos no la podés seguir”

Ángel de Brito reveló en LAM que la separación de La Joaqui y Luck Ra se definió durante un viaje a Madrid (Video: LAM, América TV)

Guardar

Ángel de Brito sacudió el debate sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra con una versión que va mucho más allá de la que los propios artistas habían dado a conocer. En LAM (América TV), el conductor contó que el vínculo se rompió durante un viaje a Madrid y que la información proviene de un integrante de la familia de la cantante. Lo que empezó como una invitación romántica terminó, según este relato, con La Joaqui sola en un aeropuerto extranjero, llamando a su familia para contarles lo que había pasado.

La historia arranca con Luck Ra de gira por Europa. El cantante, que estaba trabajando en el continente, le pidió a su entonces pareja que viajara para hacerle compañía. La Joaqui aceptó y, de acuerdo con lo que De Brito relató en el programa, llegó al viaje con una expectativa puntual: creyó que él podía pedirle casamiento.

PUBLICIDAD

El desenlace fue otro. Al bajar del avión en Madrid, no había nadie esperándola. Luck Ra no fue a buscarla al aeropuerto. Ella tomó un taxi hasta el lugar donde se encontraba su pareja y lo esperó aproximadamente dos horas.

Luck Ra invitó a La Joaqui a Europa mientras estaba de gira, pero no fue a buscarla al aeropuerto de Madrid

Cuando Luck Ra llegó, lo hizo acompañado por sus amigos. Lo que siguió fueron cuatro días de fiestas, con el cantante, según describió De Brito, “desayunando con vodka”. La Joaqui le preguntó para qué la había invitado a viajar hasta España. La respuesta, que el conductor relató en LAM, fue contundente: “Él le respondió que la llamó para que ella lo siguiera en esa fiesta. Que le gustaba esa vida y que ella no se la podía dar”. Y lo hizo por WhatsApp, un detalle que De Brito subrayó en el programa: “Se lo dice por WhatsApp, es peor”.

PUBLICIDAD

Ante esa situación, La Joaqui no se quedó. Partió hacia el aeropuerto y desde allí llamó a su familia para contarles lo ocurrido. El destino que eligió para procesar el golpe fue Costa Rica, adonde viajó junto a sus seres queridos. Hasta ese momento, la historia permanecía en el ámbito privado. Pero el silencio no duró.

Según lo que De Brito reveló en LAM, cuando Luck Ra se enteró de que La Joaqui podía hacer público lo sucedido, reaccionó de una manera que el propio conductor calificó como llamativa. “Un día se destapó todo y él se asustó porque ella lo quería contar”, dijo el conductor. La respuesta del cantante fue llamarla de noche, en un tono que el periodista describió como amenazante, para pedirle que no dijera nada. “La llamó una noche medio enojado, amenazándola, diciéndole que no se le ocurra contar nada a nadie”, relató.

PUBLICIDAD

Tras lo ocurrido en España, La Joaqui se fue al aeropuerto, llamó a su familia y luego viajó a Costa Rica con sus seres queridos

El episodio no terminó ahí. También se conoció en el programa que Luck Ra habría contactado a La Joaqui para reclamarle que dos colegas lo habían cancelado, y que él la responsabilizaba a ella por esa situación.

La versión que circuló en LAM choca de frente con el comunicado que ambos artistas habían publicado al confirmar su separación. En ese texto, La Joaqui había salido en defensa de Luck Ra y pedido que cesaran las especulaciones. “Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, había escrito. Y había agregado que la ruptura no respondía a una falta de amor ni a conflictos entre ellos, sino a “deseos de futuro y etapas distintas”. También había pedido “piedad mediática” para atravesar el duelo.

PUBLICIDAD

Ángel De Brito fue claro sobre el origen de su información: un miembro de la familia de La Joaqui le contó lo sucedido, aunque no precisó de quién se trata. Esa fuente es la que sostiene toda la versión que el conductor llevó al programa. Ni La Joaqui ni Luck Ra se pronunciaron públicamente sobre estos nuevos detalles al momento de la emisión.