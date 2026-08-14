Más allá del dolor lumbar: cuáles son los beneficios de entrenar la espalda

Un metaanálisis observó menos dolor y discapacidad tras ejercicios de resistencia; los mejores resultados se vieron con planes estructurados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Fortalecer la espalda dejó de ocupar un lugar exclusivo en el deporte y empezó a consolidarse como una práctica asociada a la salud cotidiana. Un artículo publicado en la revista especializada en salud Verywell Health señaló que entrenar los músculos de la espalda puede mejorar la postura, facilitar movimientos habituales y reducir el riesgo de lesiones y dolor.

La publicación ubicó a esta zona del cuerpo en el centro de tareas frecuentes como levantar objetos, girar el tronco, inclinarse o sostener una alineación corporal estable durante largas jornadas. Esa función, muchas veces subestimada fuera del entrenamiento específico, cuenta además con respaldo de estudios científicos sobre dolor lumbar, postura y capacidad funcional.

PUBLICIDAD

Una musculatura clave para sostén y movimiento

Una infografía detalla los beneficios del entrenamiento de espalda para la salud, la postura y la reducción del dolor lumbar, con apoyo de estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espalda cumple un papel central en la estabilidad del cuerpo y en una amplia variedad de movimientos. Los músculos posteriores del torso intervienen en la extensión del tronco, la tracción de los brazos, el control de los hombros y el sostén de la columna.

Ese trabajo mecánico explica por qué su fortalecimiento aparece tanto en rutinas generales como en esquemas de rehabilitación. Una espalda con mayor fuerza puede contribuir a una postura más alineada y a una mejor distribución de las cargas que recibe el cuerpo en la vida diaria.

PUBLICIDAD

La nota también remarcó que ese beneficio no se limita a la apariencia corporal. Acciones simples como cargar bolsas, mover cajas, alcanzar objetos altos o permanecer sentado durante varias horas exigen coordinación entre la espalda, el abdomen y la cintura escapular. Cuando esa estructura pierde fuerza, aumentan las compensaciones y las molestias.

A eso se suma un punto de prevención. El reporte indicó que una musculatura dorsal activa puede ayudar a proteger la columna frente a sobrecargas, distensiones y dolores asociados a movimientos repetidos o a esfuerzos mal ejecutados.

PUBLICIDAD

La evidencia reciente refuerza el vínculo con el dolor lumbar

Al comparar intervenciones, una revisión de ensayos aleatorizados halló beneficios más consistentes en trabajos planificados, en lugar de rutinas breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación científica más actual sumó datos en la misma dirección. Un metaanálisis publicado en la revista científica Disability and Rehabilitation revisó diez ensayos aleatorizados con 434 participantes y encontró que el entrenamiento de fuerza redujo la intensidad del dolor y la discapacidad en personas con dolor lumbar crónico inespecífico. También registró mejoras en calidad de vida, con un nivel de evidencia moderado.

Ese análisis señaló además que los programas progresivos y estructurados, sostenidos durante al menos doce semanas, mostraron resultados más consistentes. El dato refuerza la idea de que los efectos no dependen de intervenciones aisladas, sino de continuidad y planificación.

PUBLICIDAD

Otra revisión científica comparó ejercicios de fuerza con carga externa frente a ejercicios sin carga en adultos con dolor lumbar crónico inespecífico. El trabajo reunió trece ensayos con 778 participantes y detectó una reducción pequeña pero significativa del dolor en seguimientos de más de siete semanas, además de mejoras en la resistencia muscular de la espalda.

Los autores plantearon que la carga no explica por sí sola todos los resultados y que la adherencia, el contexto terapéutico y la dosificación del ejercicio también condicionan la respuesta. Esa observación ubica al entrenamiento de espalda dentro de una estrategia más amplia, adaptada a cada persona.

PUBLICIDAD

Cómo se incorpora a una rutina general

Una revisión comparó rutinas con peso externo frente a movimientos sin carga y encontró menos molestias en seguimientos de más de siete semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo incluyó ejercicios orientados a desarrollar la espalda dentro de un programa equilibrado. Entre los movimientos más habituales para esta zona figuran remos, aperturas posteriores, jalones con banda, extensiones y variantes de bisagra de cadera.

La lógica de esos ejercicios no apunta solo al desarrollo muscular. También busca mejorar la estabilidad del tronco, el control postural y la mecánica de hombros y cadera. Por eso, muchos planes combinan trabajos de tracción horizontal y vertical con ejercicios para la zona media del cuerpo.

PUBLICIDAD

La evidencia reciente sugiere que el factor más relevante no pasa por una rutina aislada ni por un único método. El efecto aparece con mayor claridad cuando existe progresión, regularidad y adaptación a la condición física de cada persona.

En quienes arrastran dolor previo, limitaciones funcionales o escasa experiencia, la recomendación habitual consiste en iniciar el trabajo con evaluación profesional. La selección de cargas, repeticiones y frecuencia necesita responder al estado físico, los antecedentes clínicos y el objetivo del plan.

PUBLICIDAD

Con ese marco, el entrenamiento de la espalda empieza a consolidarse como una herramienta de salud y no solo de rendimiento. La publicación lo presentó como un recurso para mejorar la postura y facilitar los movimientos cotidianos.