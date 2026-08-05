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Yoga para el dolor menstrual: 6 posturas respaldadas por expertos para aliviar los síntomas

Mejorar la circulación, relajar los músculos del suelo pélvico y calmar el sistema nervioso son algunos de los beneficios que esta práctica ofrece durante el ciclo

Postura Yoga - Postura del Niño
Una rutina breve y constante, guiada por el nivel de dolor, prioriza el descanso y la regulación del sistema nervioso durante la menstruación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Practicar yoga durante la menstruación puede aliviar los calambres, el dolor lumbar y la hinchazón, según dos especialistas consultadas. Lejos del consejo habitual de acurrucarse y esperar a que el dolor pase, Pinky Shah, experta en yoga aéreo, y Anvita Dixit, instructora de yoga, recomiendan una práctica suave y adaptada que actúa sobre el cuerpo y el sistema nervioso.

La evidencia científica respalda este enfoque: un metaanálisis publicado en PubMed que examinó cuatro ensayos controlados con 230 participantes concluyó que el yoga es una intervención eficaz para aliviar el dolor menstrual en mujeres con dismenorrea primaria, con un efecto estadísticamente significativo (p = 0,031).

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Infografía sobre yoga para dolor menstrual: mujer meditando, 230 participantes, secciones de beneficios, evidencia y bienestar, cuatro poses de yoga, pautas. Fuente Infobae.
El yoga suave ayuda a aliviar calambres, dolor lumbar e hinchazón durante el ciclo menstrual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El yoga es una ciencia holística”, explicó Dixit en declaraciones recogidas por Vogue. La disciplina actúa de forma simultánea sobre el cuerpo, mente, emociones y espíritu, y puede aliviar desde los calambres y fatiga hasta la irritabilidad, gases y trastornos del sueño.

Shah, por su parte, señaló que mejorar la circulación sanguínea a través de los estiramientos suaves “puede aliviar los calambres menstruales, reducir el dolor lumbar y la hinchazón”.

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1. Postura del niño

Mujer en ropa negra en postura del niño sobre esterilla de yoga en muelle de madera. Un lago y montañas verdes se extienden al fondo bajo el sol.
Balasana favorece una pausa restaurativa que relaja la zona lumbar y acompaña el dolor con respiración sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura del niño —conocida en sánscrito como Balasana— es el punto de partida recomendado por Dixit, quien la califica como “la mejor postura restaurativa”. Se realiza con las rodillas en el suelo, el torso inclinado hacia adelante y los brazos extendidos o a los costados del cuerpo.

Se aconseja colocar una almohada bajo las rodillas para relajar la zona lumbar, y sostener la atención en la respiración durante toda la postura para potenciar sus beneficios.

2. Postura de la diosa reclinada

Una mujer reposa boca arriba sobre una colchoneta de yoga con cojines bajo las rodillas y la cabeza, rodeada de plantas y libros junto a una ventana.
Supta Baddha Konasana abre caderas y muslos internos, reduce la tensión pélvica y profundiza la relajación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una almohada larga bajo la parte superior del cuerpo, esta postura —denominada Supta Baddha Konasana en sánscrito— abre las caderas y los muslos internos, zonas donde la tensión tiende a acumularse durante la menstruación. Las expertas coinciden en que “proporciona una relajación profunda, reduce la tensión pélvica y favorece el bienestar general”.

La Journal of Alternative and Complementary Medicine publicó un análisis de múltiples ensayos clínicos que encontró que las personas que practicaron yoga registraron una reducción notable en la intensidad del dolor menstrual frente a quienes no lo hicieron.

3. Postura del gato-vaca

Una mujer con top deportivo turquesa y shorts negros realiza la postura Gato-Vaca sobre una colchoneta gris en una habitación con piso de madera y plantas.
Marjaryasana-Bitilasana moviliza la columna con fluidez, masajea el abdomen y contribuye a disminuir gases y distensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta postura —Marjaryasana-Bitilasana en sánscrito— activa la columna vertebral con un movimiento fluido que también masajea los órganos abdominales.

Según Dixit, “relaja los músculos de la zona lumbar, al tiempo que elimina los gases y la hinchazón gracias a su suave estiramiento abdominal”. El movimiento, sincronizado con la respiración, se repite entre 5 y 10 rondas.

4. Torsión supina

Postura yoga
Supta Matsyendrasana libera la espalda con una torsión suave y descarga el suelo pélvico con respiraciones prolongadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llevar una rodilla al pecho y cruzarla hacia el lado opuesto del cuerpo mientras los hombros permanecen apoyados en el suelo, esta postura —denominada Supta Matsyendrasana— libera la tensión de toda la espalda.

“Se masajean suavemente los músculos del suelo pélvico, describió Dixit y recomendó permanecer en ella unas cuantas respiraciones más de lo habitual antes de continuar.

5. Piernas en la pared

Postura Yoga
Viparita Karani estimula la circulación en el suelo pélvico y alivia la pesadez en las piernas con una inversión moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta inversión suave, conocida en sánscrito como Viparita Karani, estimula la circulación sanguínea en el suelo pélvico y alivia la sensación de pesadez en las piernas. Favorece la circulación sanguínea en el suelo pélvico.

Shah propone una variante con las piernas apoyadas en una silla para quienes encuentren la versión contra la pared demasiado exigente, con efectos equivalentes y sin necesidad de realizar una inversión completa.

6. Postura del camello

Imagen de una persona haciendo la postura del camello. (Imagen creada por IA)
Ustrasana aporta una flexión hacia atrás de bajo impacto que estira el abdomen y puede disminuir molestias dorsales . (Imagen creada por IA)

La secuencia cierra con una flexión hacia atrás suave que, Ustrasana en sánscrito, según Dixit en declaraciones a Vogue, “relaja el útero y alivia los calambres y la hinchazón”. Se trata de un estiramiento de bajo impacto con beneficios directos sobre el dolor de espalda y la zona abdominal.

Ambas expertas también destacan el rol del pranayama —el control consciente de la respiración— como la parte más subestimada de la práctica.

Mujer sentada con piernas cruzadas en colchoneta de yoga, ojos cerrados, manos sobre su abdomen, en una habitación con sofá y silla.
Evitar inversiones exigentes, torsiones intensas y yoga con calor reduce el riesgo de agravar el malestar en los días más dolorosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda la respiración abdominal para la oxigenación y el alivio de la fatiga, junto con el pranayama bhramari, que “calma todo el sistema nervioso, favorece un sueño reparador y tranquiliza la mente”. Shah sugiere comenzar con el anulom vilom, técnica de respiración alternando las fosas nasales en series de entre 5 y 7 rondas.

En los días de mayor dolor, ambas especialistas coinciden: se deben evitar las inversiones, torsiones enérgicas y yoga con calor, y en casos de dolor intenso, el descanso completo puede ser la mejor opción.

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