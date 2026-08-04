Jet lag social: qué es y cómo puede afectar al metabolismo, la mente y el microbioma

La desalineación crónica entre el ritmo biológico y el horario social eleva el riesgo de alteraciones metabólicas, cardiovasculares y del estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lo que durante décadas se trató como un problema de hábitos —dormir poco, levantarse con dificultad, rendir menos los lunes— tiene hoy el respaldo de una línea de investigación que lo clasifica como factor de riesgo clínico independiente.

El mecanismo por el que el horario social daña la biología humana fue descrito con precisión molecular en 2017, cuando los investigadores Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por identificar los genes que regulan el reloj circadiano: secuencias que se activan y desactivan en ciclos de aproximadamente 24 horas dentro de prácticamente todas las células del organismo, no solo en el cerebro.

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Cómo funciona el reloj y por qué se rompe

El mecanismo central de ese reloj involucra el núcleo supraquiasmático, una estructura del hipotálamo que recibe información lumínica directamente de los ojos y coordina desde ahí los principales ritmos fisiológicos: cuándo sube el cortisol, la hormona vinculada al estado de alerta; cuándo comienza a secretarse melatonina, la señal química que induce el sueño; y cuándo oscilan la temperatura corporal y la presión arterial. Los genes que sostienen ese ciclo, el más estudiado de los cuales es period, no responden a decisiones conscientes ni a exigencias externas.

Lo que sí puede desestabilizarlos fue formulado por el investigador suizo Alexander Borbély en la década de 1980, en un modelo que sigue siendo referencia en la cronobiología actual. Borbély describió dos sistemas que regulan el sueño de manera combinada: la presión de sueño, que se acumula cuanto más tiempo lleva una persona despierta, y el ritmo circadiano, que abre y cierra ventanas de alerta con relativa independencia de las horas dormidas.

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Existen cronotipos matutinos, vespertinos e intermedios, que explican la diversidad en los patrones de actividad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ambos sistemas funcionan en sincronía, el organismo descansa bien y rinde de manera sostenida. Cuando están desalineados, el cuerpo no responde con más rendimiento: responde con más cortisol, peor regulación del apetito, alteraciones del estado de ánimo y, con el tiempo, un desgaste acumulativo que la literatura especializada denomina carga alostática, el costo fisiológico de la adaptación sostenida al estrés.

La brecha entre el reloj biológico y el calendario laboral

El cronobiólogo alemán Till Roenneberg documentó que el horario en el que el cuerpo humano funciona de manera óptima varía considerablemente entre individuos, y que esa variación tiene base biológica.

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A esa diferencia la denominó cronotipo. Hay personas genuinamente matutinas, con su pico de rendimiento cognitivo temprano en el día. Hay personas vespertinas, cuyo reloj interno está corrido varias horas. La mayoría se distribuye en algún punto del espectro intermedio, y ninguno de esos perfiles es una elección.

El problema surge cuando el horario social —el trabajo, el colegio, las reuniones de las ocho de la mañana— no coincide con el horario biológico de una persona. A esa brecha, Roenneberg la denominó jet lag social, y la definición técnica que recogen investigadores de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos la cuantifica con precisión: es la diferencia entre el punto medio del sueño en días laborales y el punto medio del sueño en días libres, bajo la hipótesis de que las personas tienden a vivir más según su reloj biológico cuando no tienen obligaciones externas. Es, en términos concretos, como cruzar husos horarios sin haber tomado nunca un avión, todos los días de la vida laboral.

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El ritmo circadiano está determinado por un reloj biológico en cada célula, regulado por la genética y la exposición a la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que la evidencia clínica acumuló en tres décadas

Que ese desfase tiene consecuencias documentadas no es una hipótesis reciente: es el resultado de 30 años de estudios convergentes. Un análisis publicado en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism encontró que el jet lag social se asocia con niveles más bajos de colesterol HDL (el llamado colesterol “bueno”), triglicéridos más altos, mayor resistencia a la insulina y mayor acumulación de tejido graso. Esas asociaciones se mantuvieron incluso tras controlar variables como calidad del sueño, depresión y hábitos de salud.

La desalineación entre el reloj biológico y el horario social representa un factor de riesgo adicional e independiente para la obesidad, la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Un artículo publicado en PubMed Central sintetizó la evidencia acumulada: los cronotipos tardíos tienen 2,5 veces más probabilidades de reportar su salud general como deficiente, un riesgo de diabetes tipo 2 un 2,5 veces mayor y un incremento del 30% en el riesgo de síndrome metabólico por cada hora adicional de desalineación en días libres.

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En el plano cardiovascular, esos mismos perfiles registran un 20% más de riesgo, con un aumento adicional del 30% por cada hora extra. La evidencia sobre salud mental apunta en la misma dirección y con magnitudes similares. Un metaanálisis publicado en el International Journal of Depression and Anxiety, que revisó estudios sobre duración del sueño, cronotipo y riesgo de depresión, encontró que dos o más horas de jet lag social se asocian con un 58% más de probabilidad de desarrollar un cuadro depresivo.

El cronotipo vespertino mostró una odds ratio de 2,09 frente al matutino: una persona con ese perfil biológico tiene más del doble de probabilidades de desarrollar depresión que una persona de cronotipo matutino, aun sin considerar otros factores de riesgo.

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Desde el Nobel de 2017 sobre los relojes circadianos hasta estudios publicados en 2026, la evidencia acumulada convirtió un fenómeno cotidiano en uno de los factores de riesgo independientes más extendidos en las sociedades industrializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que la investigación reciente sumó al cuadro

Si los estudios anteriores establecieron el vínculo entre el jet lag social y los sistemas cardiovascular, metabólico y psiquiátrico, la investigación de 2025 y 2026 identificó dos mecanismos nuevos que amplían considerablemente el cuadro.

Una revisión publicada en Medicina identificó al microbioma intestinal como un mediador clave entre la desalineación circadiana y el daño metabólico. La evidencia muestra que el jet lag social reduce la abundancia de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta —compuestos que regulan la glucosa, la inflamación y la integridad de la pared intestinal—, entre ellas Faecalibacterium prausnitzii, una de las más estudiadas por su rol protector.

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En paralelo, aumenta la permeabilidad intestinal y eleva marcadores de inflamación sistémica como la interleucina-6. Esos cambios se registraron con independencia del índice de masa corporal y de la dieta habitual del sujeto, lo que refuerza la hipótesis de que el microbioma funciona como un eslabón propio en la cadena del daño circadiano.

Un estudio publicado en abril de 2026 en la revista Sleep extendió esa evidencia al cerebro en desarrollo. El equipo de Matthew Risner y Catherine Stamoulis encontró que el jet lag social en adolescentes se asocia con alteraciones estructurales en circuitos cerebrales vinculados a la cognición, la regulación emocional y el procesamiento de recompensas. Las regiones afectadas son las mismas que cumplen un papel central en el rendimiento académico y en la estabilidad del estado de ánimo, y las alteraciones se observaron con niveles de desalineación que, en muchos casos, no superan las dos horas de diferencia entre el horario de sueño escolar y el biológico.

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