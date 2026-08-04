Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La impactante oferta de un gigante de Italia por Nahuel Molina: el histórico club de la Premier League que también lo quiere

El conjunto italiano ofreció un dineral por el defensor argentino, pero el Atlético de Madrid exige más. La otra alternativa para el campeón del mundo

Nahuel Molina es seguido por la Roma de Italia y el Everton de la Premier League (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Nahuel Molina es seguido por la Roma de Italia y el Everton de la Premier League (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Guardar

La Roma presentó una oferta formal de aproximadamente 19,4 millones de dólares (17 millones de euros), incluidos bonus por objetivos, para incorporar al lateral derecho Nahuel Molina, del Atlético de Madrid, en una operación que el entrenador Gian Piero Gasperini impulsó de forma expresa para reforzar el sector derecho de su defensa. La propuesta supera los 17,1 millones de dólares (15 millones de euros) que el club español pretende por el defensor argentino, aunque desde Madrid advierten que la cifra aún no satisface plenamente las expectativas ni del club ni del propio jugador.

Sin embargo, el Atlético no descarta desprenderse del lateral. Molina tiene contrato hasta junio de 2027 y, con apenas una temporada por delante antes de ingresar en su último año de vínculo, la dirigencia colchonera evalúa este mercado como la ventana ideal para vender y evitar una futura depreciación de su valor. El jugador se encuentra actualmente de vacaciones y tiene previsto reincorporarse al plantel de Diego Simeone el próximo lunes 10.

PUBLICIDAD

El interés de la Roma no es el único. De acuerdo con AS, el Everton de Inglaterra también tiene al argentino en agenda, y los representantes del jugador ya mantuvieron conversaciones con el Atlético sobre una posible salida. La preferencia del futbolista sería regresar a Italia, aunque desde su entorno le advirtieron que el mercado italiano difícilmente podría igualar su salario actual. La Premier League, en cambio, ofrece condiciones económicas más atractivas.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Llegada de Argentina
Nahuel Molina es una pieza fija en la Scaloneta (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Molina llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2022 procedente del Udinese, club en el que disputó 68 partidos con 10 goles y 10 asistencias en dos temporadas y se ganó un lugar entre los mejores laterales de la Serie A. Antes había surgido en Boca Juniors y acumuló experiencia a préstamo en Defensa y Justicia y Rosario Central. Fue precisamente ese paso por el fútbol italiano el que captó la atención de Simeone.

PUBLICIDAD

En sus cuatro temporadas como rojiblanco, el defensor de 28 años disputó 181 partidos oficiales, anotó 9 goles y repartió 17 asistencias. Su regularidad le permitió mantenerse como titular frecuente bajo las órdenes del Cholo y sostener su lugar en la selección argentina, con la que fue campeón del mundo en Qatar 2022 y llegó a la final del Mundial 2026. Pese a ese historial, el diario español Marca señaló que la propuesta de la Roma aún está lejos de convencer a ambas partes, y que el Atlético no siente una necesidad imperiosa de acelerar la venta de un jugador por el que abonó 22,8 millones de dólares (20 millones de euros) hace cuatro años.

El rol de Molina dentro del esquema de Simeone se fue reduciendo en la última temporada, donde Marcos Llorente —reciente campeón del mundo con España— se consolidó como el lateral derecho indiscutible. El Atlético también cuenta con Pubill como alternativa en esa posición, lo que reduce la urgencia de retener al argentino. Aun así, Molina brilló con algunos de los mejores goles de la Liga en esa campaña, entre ellos uno ante el Real Madrid en el Bernabéu.

De cerrarse el traspaso, el defensor regresaría a la Serie A con una camiseta que ya conoce el fútbol sudamericano. En la Roma compartiría plantel con tres compatriotas: Paulo Dybala, con quien fue campeón del mundo en Qatar; Matías Soulé; y el recién incorporado Santiago Castro. El equipo de Gasperini, en su segunda temporada al frente del club, afrontará la próxima campaña con la Champions League, la Serie A y la Coppa Italia en el horizonte.

Las negociaciones entre la Roma y el representante de Molina avanzan en paralelo a las conversaciones con el Atlético, y en las próximas horas se espera que ambas partes busquen acercar posiciones para destrabar una operación que el club italiano considera prioritaria antes del cierre del mercado europeo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNahuel MolinaAC RomaPremier LeagueEvertonSerie ACalcioSelección ArgentinaAtlético de MadridDiego Simeone

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Buenos Aires Challenger se prepara para una nueva edición: fecha, sede y todo lo que hay que saber

La undécima edición del tradicional torneo se jugará en septiembre, la semana siguiente a la serie de la Copa Davis

El Buenos Aires Challenger se prepara para una nueva edición: fecha, sede y todo lo que hay que saber

Ganó cuatro títulos en la Fórmula 1 y se retiró para ser granjero: “Me fascina”

El alemán Sebastian Vettel fue premiado por su trabajo por el medio ambiente. Vive en una región rural de Suiza y creó una plataforma que busca concientizar sobre el cuidado del planeta

Ganó cuatro títulos en la Fórmula 1 y se retiró para ser granjero: “Me fascina”

Fue bicampeón con Boca Juniors, disputó dos mundiales con Uruguay y anunció su retiro del fútbol a los 37 años: el emotivo video

El delantero que se ganó el reconocimiento de los hinchas xeneizes por un gol a River en el Monumental comunicó su decisión de manera interna a compañeros y cuerpo técnico de Nacional de Montevideo, el club donde se formó y donde eligió dar el último paso de su extensa trayectoria profesional

Fue bicampeón con Boca Juniors, disputó dos mundiales con Uruguay y anunció su retiro del fútbol a los 37 años: el emotivo video

El video de Lionel Messi en las calles de Miami que se hizo viral: “Es una personita más”

El mejor jugador del mundo fue captado caminando sin el acoso de sus seguidores y respondió al saludo de un fanático que lo encontró: “¿Todo bien, hermano?"

El video de Lionel Messi en las calles de Miami que se hizo viral: “Es una personita más”

Un jugador del San Pablo atropelló y mató a un hombre en Brasil: el video del accidente

Nicolás, de 19 años, manejaba el vehículo que impactó contra Paulo Rodrigues, de 84 años, quien perdió la vida en la región de Barueri. El defensor quedó procesado: lo acusan de correr una picada

Un jugador del San Pablo atropelló y mató a un hombre en Brasil: el video del accidente

MALDITOS NERDS

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Starsand Island confirma su versión 1.0 para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Switch 2

Refactor Games despide al 85 % tras lanzar ‘FIFA World Cup: Launch Edition’ en Netflix

La serie de ‘God of War’ cambiaría de actores para adaptar el salto temporal de ‘Ragnarök’

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ muestra sus modos y 20 luchadores en el tráiler de lanzamiento

ENTRETENIMIENTO

Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

George R.R. Martin, autor de ‘Game Of Thrones’, revela que enfrentó un año de pérdidas y depresión: “Puede que lo peor esté por venir”

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Linda Blair asegura que la redada en su casa fue “algo positivo” para los animales: “Hay más luz sobre el bienestar animal”

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

INFOBAE AMÉRICA

Crece la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil: Washington revocó la visa de la embajadora de Lula da Silva

Crece la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil: Washington revocó la visa de la embajadora de Lula da Silva

En Panamá amplían red pública de atención a los pacientes con enfermedad renal crónica

Copa Airlines abrirá una nueva ruta entre Panamá y la Isla de Margarita en Venezuela

Honduras confirma un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses

Oficialismo impulsa paquete de reformas que busca cambiar la elección de magistrados, reorganizar el Poder Judicial y ampliar la extradición en Costa Rica