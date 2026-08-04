El vapeo probablemente está transformando el futuro del cáncer en Estados Unidos, según un estudio

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JUEVES, 30 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los cigarrillos electrónicos podrían estar transformando el futuro del cáncer en Estados Unidos, al ofrecer a las personas una opción menos tóxica que fumar, según un nuevo estudio.

Los fumadores están cambiando cada vez más al vapeo y a otras formas de consumo de nicotina, según informaron los investigadores el 27 de julio en la revista JNCI Cancer Spectrum.

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Además, se quedan con sus vapeadores, en lugar de cambiar de cigarrillos de tabaco, según los investigadores.

"Nuestros resultados muestran que el uso exclusivo de cigarrillos está siendo reemplazado por el uso exclusivo de otros productos combustibles, principalmente los cigarrillos electrónicos, especialmente entre los adultos jóvenes", dijo el investigador principal Kenneth Michael Cummings en un comunicado de prensa.

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"A medida que el consumo de cigarrillos sigue disminuyendo, es importante entender qué lo está sustituyendo", dijo Cummings. "Si los adultos jóvenes siguen alejándose del tabaco combustible, deberíamos estar viendo sustancialmente menos cánceres relacionados con el tabaquismo dentro de varias décadas." Es profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad Médica de Carolina del Sur.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de una encuesta federal de salud recopilada entre 2015 y 2023.

"Elegimos 2015 como punto de partida porque fue cuando los cigarrillos electrónicos empezaron a ganar popularidad", explicó Cummings.

Los resultados mostraron que el consumo de cigarrillos de tabaco disminuyó en casi todos los grupos de edad, con los descensos más pronunciados entre los adultos jóvenes de 18 a 34 años.

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Al mismo tiempo, el uso exclusivo de otros productos de nicotina aumentó, impulsado principalmente por los cigarrillos electrónicos, según los investigadores.

El uso dual --fumar y usar cigarrillos electrónicos-- era sorprendentemente poco común, reportado solo por el 2% o el 3% de los adultos, según los investigadores.

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"Se espera que, a medida que el consumo de cigarrillos disminuya, será porque más personas usan tanto cigarrillos como cigarrillos electrónicos", dijo Cummings. "En cambio, el uso dual se mantuvo notablemente estable mientras que el uso exclusivo de cigarrillos electrónicos aumentó."

Sin embargo, los adultos de 55 años o más tienden a seguir fumando, con una menor adopción de vapeo, según los investigadores.

"La luz roja, o mensaje para llevarme a casa, es que estamos fallando a las personas mayores que fuman cigarrillos", dijo Cummings. "Son personas con décadas de tabaco a sus espaldas, y no cambian tanto a productos de tabaco no combustibles de menor riesgo como los adultos jóvenes. Son el grupo que obtiene los beneficios inmediatos para la salud de la eliminación del tabaco fumado."

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El equipo también desarrolló un índice de reducción de daños poblacional que comparaba el tabaquismo con el uso de otras formas de tabaco, incluidos los vapeadores.

Si la proporción del índice aumenta, sugiere que más personas están sustituyendo el tabaquismo por otras opciones que podrían exponerles a menos sustancias químicas cancerígenas, según los investigadores.

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"Si cree, como sugiere cada vez más la evidencia científica, que los productos de nicotina no combustibles exponen a las personas a sustancialmente menos sustancias químicas cancerígenas que el tabaco combustible, entonces este índice nos da una forma de medir si esa sustitución está ocurriendo a nivel poblacional", dijo Cummings.

El índice reveló que el vapeo era más común que cualquier tipo de tabaco entre adultos jóvenes de 18 a 24 años.

Cummings recalcó que ningún producto de nicotina es completamente seguro: la opción más saludable es no usar nunca ningún tipo de tabaco, o dejar de usarlo por completo.

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Pero dado que fumar es responsable de casi un tercio de las muertes por cáncer y del 90% de las muertes por cáncer de pulmón , Cummings sostiene que el reciente cambio en el abandono de los cigarrillos cambiará la futura carga del cáncer en el país.

Sin embargo, advierte que el impacto completo no será visible hasta dentro de décadas.

El estudio fue financiado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No recibió financiación de la industria del vapeo.

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Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre vapear frente a fumar.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Médica de Carolina del Sur, 27 de julio de 2026