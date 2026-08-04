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Los péptidos de colágeno muestran potencial para la salud ósea de las mujeres

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MARTES, 4 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El colágeno es conocido principalmente por sus beneficios para la belleza. Pero nuevas investigaciones muestran que también puede ayudar a sostener algo de lo que depende todo corredor: huesos fuertes.

"A menudo, asociamos correr con ser malo para nosotros, malo para nuestros huesos, porque los corredores tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones relacionadas con el estrés", dijo la líder del estudio, Jennifer Fields, profesora asistente de ciencias de la nutrición en la Universidad de Connecticut. "Pero muchas veces es simplemente porque te subalimentas y no le das a tu cuerpo suficientes calorías para soportar el entrenamiento, la recuperación y la adaptación."

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Los investigadores siguieron a 22 corredoras de larga distancia, de entre 18 y 35 años, a las que se les asignó aleatoriamente tomar 20 gramos de péptidos de colágeno o un placebo cada día durante cuatro semanas.

"A diferencia de la mayoría de las proteínas dietéticas, algunos de los dipéptidos y tripéptidos que componen los péptidos de colágeno pueden ser absorbidos intactos por nuestro intestino", dijo Fields en un comunicado de prensa.

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Las muestras de sangre recogidas antes y después del estudio mostraron que las mujeres que tomaban péptidos de colágeno presentaban marcadores más altos de formación ósea y niveles más bajos de inflamación, señales de que sus huesos se estaban reconstruyendo de forma más eficaz.

Esto es importante porque las corredoras de resistencia enfrentan un mayor riesgo de lesiones por estrés óseo y condiciones crónicas como la osteoporosis, especialmente si no consumen suficientes calorías para apoyar el entrenamiento y la recuperación.

Los autores afirmaron que apoyar la salud ósea desde temprano es fundamental porque alrededor del 90% de la masa ósea se construye a los 18 años.

"Si podemos dirigirnos a la población premenopáusica e identificar individuos que puedan estar en riesgo de respuestas óseas desadaptativas, entonces esperamos poder revertirlo y prevenir osteopenia y osteoporosis de inicio temprano", dijo Fields.

Se necesitarán estudios más grandes y extensos para determinar si los péptidos de colágeno pueden realmente reducir las lesiones óseas con el tiempo.

El estudio fue publicado en la revista Frontiers in Medicine

Más información

Runner's World habla más sobre la carrera y la salud ósea.

FUENTE: HealthDay TV, 4 de agosto de 2026

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