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Menopausia prematura vinculada a hipertensión

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LUNES, 3 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que entran en la menopausia a una edad más temprana tienen un mayor riesgo de hipertensión, según un nuevo estudio.

Los investigadores encontraron que casi el 23% de las mujeres con menopausia precoz y el 19% de las mujeres con menopausia temprana tenían hipertensión, en comparación con menos del 17% de las mujeres con menopausia normal, según los investigadores.

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En general, la menopausia prematura conllevaba un 12% más de riesgo de hipertensión en comparación con las mujeres que alcanzaban la menopausia después de los 45 años, según informaron recientemente investigadores en la revista Menopause.

Basándose en estos resultados, los investigadores recomendaron que los médicos traten la edad de la mujer en la menopausia como un factor de riesgo cardíaco distinto, especialmente si alcanzaba la menopausia antes de los 40 años.

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"Nuestro estudio confirma una asociación significativa entre la menopausia precoz (antes de los 40 años) y un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, con un máximo de riesgo entre los 25 y los 35 años", escribió el equipo de investigación liderado por el Dr. Vicente Arrarte. Es jefe de cardiología clínica en el Hospital Universitario Dr. Balmis de Alicante, España.

"Esta asociación persiste incluso después de ajustar por otros factores de riesgo cardiovascular conocidos, lo que pone de manifiesto la importancia de considerar la edad en la menopausia como un factor de riesgo cardiovascular al evaluar la salud de la mujer", concluyó el equipo.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 108.000 mujeres que participaron en el UK Biobank, un gran proyecto de investigación en salud en el Reino Unido. Las mujeres se inscriviron entre 2006 y 2010, y se registraron hasta finales de 2023.

Durante el periodo de seguimiento, alrededor del 17% de las mujeres en general fueron diagnosticadas con hipertensión, aumentando su riesgo de forma constante a medida que su edad en la menopausia disminuía.

El hecho de que el riesgo alcance su pico entre la menopausia a los 25 y 35 años sugiere que el riesgo para la salud cardíaca derivante de la menopausia precoz podría estar concentrado en un grupo de mujeres aún más joven de lo que se consideró anteriormente, según los investigadores.

Sin embargo, las mujeres que sufrieron menopausia precoz debido a la extirpación quirúrgica de sus ovarios no presentaron un riesgo igualmente aumentado de hipertensión, tras considerar otros factores de riesgo, según los resultados.

"Los resultados de este estudio ponen de manifiesto los posibles resultados adversos a largo plazo asociados a la menopausia prematura y, en particular, la necesidad de realizar cribados regulares para detectar factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión", dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, en un comunicado de prensa.

"El uso de la terapia hormonal también se recomienda rutinariamente en mujeres con menopausia prematura al menos hasta la edad natural de la menopausia, salvo que existan contraindicaciones", añadió Faubion, que no participó en el estudio.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la menopausia temprana y la menopausia prematura.

FUENTES: The Menopause Society, comunicado de prensa, 29 de julio de 2026; Menopausia, 28 de julio de 2026

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