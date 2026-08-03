Pochoclos salados o mix de frutos secos: cuál conviene para evitar picos de glucosa, según nutricionistas

Los pochoclos resultan la opción preferida para mantener estable el azúcar en sangre frente al trail mix, según nutricionistas especializados en diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir bien lo que se come entre comidas puede marcar una diferencia real en los niveles de glucosa en sangre. Dos opciones populares, el mix de frutos secos y los pochoclos, parecen igualmente saludables a primera vista, pero los especialistas consultados por EatingWell tienen una preferencia unánime: los segundos ganan.

Las razones van más allá de las calorías o los ingredientes. Tienen que ver con la calidad de los carbohidratos, la velocidad a la que se digieren y la cantidad que se puede consumir sin generar un pico de glucosa.

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Ambos son portátiles, crujientes y fáciles de llevar al trabajo o a cualquier parte. Pero cuando se trata de control glucémico, no todos los snacks actúan igual dentro del cuerpo.

El mix de frutos secos: nutritivo, pero difícil de controlar

En su forma más básica, el mix de frutos secos combina frutas deshidratadas y frutos secos, como lo indica su nombre. Una porción de apenas un cuarto de taza —del tamaño aproximado de una pelota de golf— aporta alrededor de 18 gramos de carbohidratos, de los cuales 13 corresponden a azúcar. Esa concentración puede traducirse en una entrada rápida de glucosa al torrente sanguíneo.

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A eso se suma otro problema: la variabilidad. “Tanto el contenido de azúcar como de carbohidratos puede variar mucho según los ingredientes utilizados”, advirtió Toby Smithson, especialista en nutrición y bienestar de la Asociación Americana de Diabetes (AAD), en declaraciones a EatingWell. Versiones que incluyen chips de chocolate, pretzels, cereales o mini malvaviscos pueden disparar aún más esos valores.

Los frutos secos del trail mix aportan proteínas y grasas, pero ese efecto no compensa la carga de azúcar que puede tener el snack (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos aportan proteínas y grasas —cerca de 4 y 9 gramos por porción, respectivamente— que ralentizan la digestión y amortiguan en parte el pico glucémico. Pero según los expertos, ese efecto moderador no alcanza para compensar la carga de azúcares simples que el trail mix puede contener.

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Los pochoclos: más volumen, menos impacto glucémico

Los pochoclos son, según los nutricionistas, una opción sorprendentemente eficaz para quienes cuidan sus niveles de azúcar. La propia AAD las incluye entre sus snacks recomendados en su versión de maíz reventado al aire.

Kara Burnstine, dietista registrada y educadora en diabetes certificada, explicó a EatingWell que “los pochoclos ofrecen una curva de glucosa predecible y manejable, lo que las convierte en una opción ideal para el consumo diario, el control del peso o la sensibilidad a la insulina”.

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Tres tazas de pochoclos contienen aproximadamente 19 gramos de carbohidratos —una cantidad similar al trail mix—, pero prácticamente sin azúcar.

Además, son una fuente de fibra: cerca de 4 gramos por porción. “Los pochoclos son un grano entero que aporta fibra, lo que ayuda a ralentizar la digestión y favorece una respuesta más estable del azúcar en sangre”, señaló Deepa Deshmukh, nutricionista y especialista en diabetes, en el mismo informe de EatingWell.

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El tipo de grasa con que se preparan también influye: aceites saludables como el de oliva, canola o palta retardan la absorción de carbohidratos y aplanan el pico glucémico inicial.

Vale aclarar que los pochoclos (en su versión salada) no contienen glucosa agregada ni azúcar, pero el maíz en sí mismo está compuesto por carbohidratos complejos (almidón) que el cuerpo transforma en glucosa durante la digestión.

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Por qué los pochoclos llevan ventaja

Los pochoclos al aire aportan una cantidad similar de carbohidratos que el trail mix, pero casi no contienen azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los argumentos más concretos tiene que ver con las porciones. Por una cantidad equivalente de carbohidratos, se pueden comer 12 veces más pochoclos que mix de frutos secos. “Puede ser nutritivo, pero es muy denso en calorías y fácil de comer en exceso”, señaló Deshmukh a EatingWell, y sus azúcares pueden acumularse sin que el consumidor lo note.

Los pochoclos también tienen la ventaja del tiempo. Comer despacio se asocia con un mejor manejo glucémico, y la investigación disponible sugiere que las personas que ingieren sus alimentos con rapidez tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina. Una porción de 3 tazas de pochoclos, por su volumen y textura, obliga a comer más lento y llena el estómago de forma progresiva.

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EatingWell también recogió una advertencia de Burnstine sobre el mecanismo detrás de los picos: “Como los pochoclos no tienen los azúcares simples concentrados de las frutas deshidratadas, el cuerpo no necesita liberar una gran ola de insulina de golpe para limpiar la glucosa de la sangre”.

Consejos para elegir snacks amigables con la glucosa

Los especialistas consultados por EatingWell ofrecieron algunas pautas prácticas para quienes buscan controlar su glucosa entre comidas. La primera es combinar carbohidratos con proteínas o grasas saludables: queso con fruta, guacamole con chips integrales o manzana con mantequilla de maní son opciones que amortiguan el impacto glucémico. La segunda es priorizar carbohidratos ricos en fibra, como garbanzos tostados, edamame o vegetales con hummus.

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Para elegir snacks amigables con la glucosa, los especialistas recomiendan combinar carbohidratos con proteínas o grasas saludables, priorizar fibra y revisar el etiquetado nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burnstine recomendó también optar por alimentos con alto contenido de agua —frutas enteras, sopas, vegetales frescos— que generan sensación de saciedad sin una carga concentrada de carbohidratos.

Por último, revisar el etiquetado nutricional sigue siendo una herramienta clave: carbohidratos totales, azúcares añadidos, fibra, proteína y grasas son los datos que permiten comparar opciones con criterio.