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Cómo los algoritmos de las redes sociales pueden reforzar rasgos narcisistas, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Huddersfield desarrollaron un modelo teórico para estudiar la relación entre personalidad, autoimagen y entornos digitales. El trabajo abre preguntas sobre el modo en que las recomendaciones personalizadas pueden influir en ciertos patrones de conducta

Un hombre de traje oscuro se mira en un espejo con marco dorado. Su reflejo muestra su rostro sonriente y, al fondo, dos figuras borrosas.
Investigadores de la Universidad de Huddersfield proponen que los algoritmos de redes sociales amplifican rasgos narcisistas mediante ciclos de retroalimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El narcisismo suele asociarse con una preocupación desmedida por uno mismo, la búsqueda de reconocimiento y una valoración elevada de las propias capacidades. El Diccionario de Psicología de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) lo define como un amor excesivo por uno mismo o egocentrismo. Estas características pueden aparecer en distintos grados y no implican necesariamente la existencia de un trastorno clínico.

Investigadoras de la Universidad de Huddersfield proponen que los algoritmos de redes sociales podrían amplificar rasgos narcisistas en usuarios que ya los presentan, a través de un ciclo de retroalimentación que refuerza de manera progresiva los patrones de comportamiento existentes.

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El modelo teórico, denominado Amplificación Algorítmica de Rasgos (ATA, por sus siglas en inglés), fue desarrollado por la Red de Investigación en Ciberpsicología de esa casa de estudios y se encuentra actualmente bajo revisión editorial.

La propuesta parte de una observación: los sistemas de recomendación de plataformas como Instagram, TikTok, YouTube o Facebook no son canales neutrales de información. Están optimizados para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios y lo logran sirviendo contenido que genera las respuestas más intensas y sostenidas.

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Infografía con un cerebro digital, iconos de redes sociales, diagrama de cinco etapas del ciclo algorítmico y recuadros sobre implicaciones clínicas y regulatorias.
Un modelo teórico de la Universidad de Huddersfield muestra cómo los algoritmos de redes sociales amplifican rasgos narcisistas en usuarios a través de un ciclo de cinco etapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para personas con rasgos narcisistas elevados, ese contenido tiende a ser aquel que valida su autoimagen y refuerza sus esquemas psicológicos. Según se detalla en el preprint (una versión preliminar de un trabajo científico que aún no fue revisada por pares), las consecuencias de este proceso podrían extenderse más allá de lo informativo hacia la expresión conductual y psicológica de la personalidad.

La investigación fue llevada a cabo por la Dra. Calli Tzani y la Profesora Maria Ioannou, codirectoras de la Red de Investigación en Ciberpsicología de la Universidad de Huddersfield. El modelo integra perspectivas de la psicología de la personalidad, la ciberpsicología, los estudios sobre algoritmos, la teoría clínica y la psicología del desarrollo para examinar cómo los entornos digitales pueden influir en la expresión de rasgos de personalidad.

El ciclo de cinco etapas

La ATA propone un proceso cíclico de cinco fases. En la primera, usuarios con rasgos narcisistas subclínicos —es decir, que no alcanzan un diagnóstico clínico pero superan los niveles promedio— tienden a interactuar preferentemente con contenido que resuena con su estructura de personalidad.

Para el narcisismo grandioso, ese contenido gira en torno al estatus, la excepcionalidad y el dominio; en el narcisismo vulnerable, predomina el contenido que valida el sentido de victimización o agravio único.

Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra una red social; alrededor, varias publicaciones de la misma mujer con flechas circulares.
El modelo ATA sostiene que el contenido que maximiza el tiempo de permanencia en redes sociales puede validar la autoimagen de usuarios con narcisismo subclínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda etapa, los algoritmos capturan esa interacción —reproducciones extendidas, “me gusta”, guardados, comentarios— y la interpretan como una señal de preferencia. En la tercera etapa sucede que el entorno digital del usuario es curado por el sistema para orientarlo a ese tipo de material, utilizando lo que los investigadores llaman “algoritmo eco”.

La analogía remite al personaje mitológico de Eco, quien solo podía repetir las palabras del otro sin ofrecer respuesta propia ni corrección. Según detalla el trabajo, “el algoritmo de recomendación opera sin capacidad evaluativa independiente. No puede valorar si el contenido que sirve promueve el bienestar o el crecimiento del usuario. Solo puede reflejar los patrones de interacción del usuario en forma amplificada”.

La cuarta etapa es la que el modelo considera clínicamente más relevante: la constricción de la experiencia correctiva. Este concepto, proveniente de la teoría psicoanalítica, se refiere al encuentro relacional o ambiental que contradice un esquema desadaptativo y ofrece evidencia de que existe otra forma posible de experimentarse a uno mismo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ciclo de cinco etapas describe cómo los algoritmos interpretan reproducciones, “me gusta”, guardados y comentarios como señales de preferencia del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto del narcisismo, esas experiencias son consideradas motores fundamentales del cambio terapéutico. Un entorno de contenido progresivamente alejado de perspectivas desafiantes reduciría la frecuencia de esos encuentros en la vida digital de la persona —sin eliminarlos del todo, pero estrechando sistemáticamente la exposición a ellos a lo largo del tiempo.

La quinta etapa cierra el ciclo: la intensificación de la expresión del rasgo genera señales algorítmicas más fuertes, que producen un espejo digital más comprensivo, que a su vez alimenta la siguiente iteración. El trabajo señala que este carácter recursivo distingue a la ATA de un modelo de refuerzo simple: la salida de cada ciclo se convierte en la entrada del siguiente.

Implicaciones para la clínica y la regulación

El modelo plantea interrogantes para la práctica clínica. Los tratamientos psicoterapéuticos del narcisismo —psicodinámicos, de esquemas o basados en la mentalización— dependen de crear condiciones donde la estructura narcisista del self pueda ser identificada y cuestionada con seguridad gradual. Un paciente que usa redes sociales varias horas al día podría recibir refuerzo ambiental continuo de los esquemas que la terapia aborda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación distingue entre narcisismo grandioso, asociado al estatus y el dominio, y narcisismo vulnerable, vinculado a la victimización y el agravio único (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Clínicos que atienden pacientes narcisistas podrían beneficiarse de incorporar atención al uso de redes sociales, tanto en cantidad como en contenido. ¿Cómo es el entorno digital curado algorítmicamente del paciente? ¿Qué esquemas de sí mismo refuerza? ¿A qué experiencias correctivas restringe el acceso?”, señala el estudio. Las respuestas carecen de herramientas clínicas estandarizadas; su desarrollo integra la agenda de investigación.

A nivel poblacional, la ATA no es la única causa de tendencias en rasgos narcisistas. Los investigadores la consideran un mecanismo entre varios —cultura del influencer, la presión por construir una marca personal, la precariedad social y los cambios en las prácticas de crianza— que pueden operar de forma conjunta.

La contribución del modelo es identificar al algoritmo de recomendación como variable ambiental precisa, susceptible de intervención regulatoria y de diseño.

Una mujer en la consulta de un psicólogo. (Freepik)
Las autoras señalan que la práctica clínica del narcisismo debería incorporar el uso de redes sociales y el análisis del contenido curado algorítmicamente (Freepik)

Las implicaciones para políticas públicas incluyen marcos regulatorios para que los sistemas de recomendación demuestren que sus objetivos no dañan el bienestar psicológico, la introducción obligatoria de señales de diversidad de contenido en la curación algorítmica y el desarrollo de arquitecturas de recomendación orientadas al bienestar como alternativas a la maximización del engagement.

El estudio indica que la Ley de Seguridad en Línea de 2023 del Reino Unido y la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea muestran atención legislativa temprana a los efectos psicológicos del diseño de plataformas.

Un marco aún en construcción

La ATA es, por su propia definición, un constructo teórico que requiere validación empírica. El programa de investigación propuesto por Tzani e Ioannou contempla cuatro estudios: uno de validación transversal a gran escala; un estudio longitudinal de al menos doce meses de seguimiento; un experimento de disrupción del entorno algorítmico con asignación aleatoria; y un ensayo clínico que examine si la evaluación e intervención sobre el entorno digital mejora los resultados del tratamiento del narcisismo frente al tratamiento habitual.

El comunicado institucional de la universidad señaló que la red tiene un historial consolidado de colaboraciones nacionales e internacionales, y que las investigadoras buscan colaboradores de psicología, ciencias de la computación, estudios de medios y práctica clínica para avanzar en la validación del modelo.

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