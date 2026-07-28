Jornada financiera: las oscilaciones de Wall Street y la caída del petróleo condicionaron a los activos argentinos

La tendencia oscilante de Wall Street atentó contra la recuperación de activos domésticos.

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Los índices de Wall Street volvieron a cerrar dispares este martes, en una operatoria condicionada por la presentación de balances corporativos y la nueva baja en los precios del petróleo, en mínimo de dos semanas.

El índice Dow Jones de Industriales avanzó 1%, el panel tecnológico Nasdaq cedió 0,2% y el promedio S&P 500 ganó 0,2 por ciento. La cotización del crudo descontó cerca de 5 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resignó un 1,5% en pesos, en los 3.256.362 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,2% en promedio. El riesgo país de JP Morgan subió un entero para la Argentina, en los 441 puntos, luego de marcar 450 puntos básicos por la mañana, el nivel más alto desde el 10 de junio último.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Nueva York imperaron las bajas. Del lado ganador destacó la recuperación de Globant (+7,7%), mientras que entre las bajas lideraron Vista Energy (-3,4%) y Transportadora Gas del Sur (-2,9%).

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“En el mercado local, la plaza financiera acusó el golpe del sesgo vendedor emergente. A pesar del explícito respaldo otorgado por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante su visita al país, la renta fija cayó con fuerza elevando al riesgo país hasta tocar su nivel más alto en siete semanas”, resumió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Los precios del petróleo ampliaron sus pérdidas, para alcanzar sus niveles más bajos desde el 13 de julio ante las cautelosas esperanzas de que se resuelva el conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras los operadores seguían evaluando los acontecimientos en Oriente Medio.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte -de referencia internacional- bajaron un 5%, a USD 83,91 el barril para entregar en septiembre, mientras que el crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) cedió un 4,2%, a USD 79,16 el barril.

En el exterior, “la combinación de tasas de interés que parece que se mantendrán elevadas por más tiempo y la absorción de impactos en los balances corporativos obliga a los operadores a rotar hacia sectores defensivos y compañías con flujos de caja predecibles”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

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“Para los próximos días, la clave no estará únicamente en el tono del comunicado de la Fed, sino en la capacidad de las Big Tech para sostener sus guías de beneficio; si los reportes trimestrales logran validar la demanda real, la zona de sobreventa actual servirá como un piso táctico para retomar la tendencia de fondo.”, agregó Torres.

El BCRA no compró divisas

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 528,834 millones, el dólar mayorista avanzó un peso, a 1.498 pesos, un movimiento marginal que igualmente sirvió para marcar un nuevo récord nominal.

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“Tras registrar las primeras operaciones con sesgo alcista y alcanzar un máximo intradiario de $1.502, logró estabilizarse y regresar a la zona de apertura, donde operó durante gran parte de la jornada. Recién sobre el final, una mayor oferta logró imponerse y permitió una leve corrección“, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambio.

El Banco Central no efectuó compras en la plaza de contado por primera vez desde el 2 de enero. Las reservas internacionales brutas restaron USD 234 millones, a USD 48.931 millones, con la incidencia de una caída de 1,3% en la cotización del oro, USD 4.028,50 la onza.

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“Hoy hubo compras fuertes del sector de energía y el BCRA no compró. En lo que va de julio el promedio de compras diaria es USD 116 millones por día versus USD 97 millones diarios en lo que va del año”, recordaron a Infobae fuentes de la entidad monetaria.

El analista Salvador Di Stefano subrayó que el “primer día del año que el BCRA no compró es toda una señal. Si compraba el dólar terminaba en $1.500, pero terminó en $1.498. Evidentemente el Banco Central se siente cómodo con el dólar en estos niveles”. Y completó: “el Banco Central no quiere un dólar más arriba; cuidado: se aleja la liquidación de exportaciones del campo”.

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Para Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, “la moderación observada en las compras de divisas del Banco Central durante las últimas semanas no modifica el diagnóstico de fondo. Se trata de una desaceleración circunstancial que, aun así, mantiene a julio camino de convertirse en el tercer mes con mayor acumulación de reservas del año”.

El dólar mayorista gana 16 pesos o 1,1% en julio, una tasa que debería ser inferior a la inflación del período. En 2026 sube 43 pesos o 3 por ciento.

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El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.841,16, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 343,16 pesos o 22,9% de ese umbral de flotación.

El dólar al público se mantuvo estable a $1.520 para la venta en el Banco Nación por tercer día seguido, también un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,82 para la venta y $1.470,15 para la compra.

Asimismo, la cotización blue avanzó otros diez pesos o 0,6% este martes, a $1.570 para la venta, un nuevo récord nominal para este segmento. El dólar informal acumula un incremento de 55 pesos o 3,6% en lo que va de julio.

En el mercado de dólar futuro hubo un importante monto negociado equivalente a USD 2.050,7 millones, con alzas reducidas pero generalizadas. La posición para julio, que expira este viernes, subió tres pesos o 0,2%, a $1.499, mientras que el contrato para el cierre de agosto quedó a $1.524 (+0,1%).