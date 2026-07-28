Tragedia en Jujuy: el auto donde viajaba una familia perdió el control, cayó 50 metros por un barranco y un niño murió

Un niño de 11 años murió en el accidente en Jujuy por un traumatismo encéfalo craneano severo

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Un accidente vial en la Cuesta de Lipán dejó la muerte de un niño de 11 años y cuatro integrantes de su familia con lesiones de consideración, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad sobre la Ruta Nacional 52, en la provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió este lunes pasadas las 19:00, a la altura del kilómetro 30 de esa ruta, en plena zona serrana. La familia —oriunda de Ezeiza, provincia de Buenos Aires— regresaba de una visita a las Salinas Grandes con destino a Purmamarca cuando el vehículo, un Renault Fluence, perdió el control en una curva pronunciada del descenso y se precipitó al vacío. Al llegar al fondo del barranco, el auto quedó completamente volcado y con daños materiales de magnitud.

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El operativo de emergencia se activó de una manera poco habitual. Fue otro turista que circulaba por la zona quien, al encontrar a uno de los menores heridos, lo trasladó por sus propios medios hasta la Seccional N° 57 de la Unidad Regional N° 3 para que recibiera atención médica urgente.

A partir de ese aviso, personal policial y del SAME se movilizó hasta el lugar del siniestro, de acuerdo con la información de medios locales como El Tribuno y Todo Jujuy.

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Al arribar, los equipos de emergencia confirmaron la gravedad del cuadro. El personal sanitario constató el fallecimiento del niño de 11 años, cuya causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo.

Los otros cuatro ocupantes del rodado —el conductor, su pareja y dos hijos más— fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde permanecen internados bajo observación médica a raíz de fracturas y lesiones de consideración.

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El conductor del vehículo, un hombre de 36 años domiciliado en Ezeiza, declaró ante los efectivos policiales que viajaba junto a su pareja y sus tres hijos menores de edad.

Según su testimonio, mientras el auto descendía por la Cuesta de Lipán sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos que le impidió controlar el rodado al llegar a una curva, momento en que el vehículo se fue directo al precipicio.

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Las pericias correspondientes aún están pendientes. Las autoridades mantienen abiertas las actuaciones de rigor para determinar con precisión las causas del accidente y establecer si existieron otros factores que hayan incidido en la tragedia.

Murieron un hombre y una menor de edad en un choque frontal en Córdoba

En Córdoba, un choque frontal sobre la Ruta Nacional 9 en Las Peñas dejó dos muertos, una niña de 4 años y el conductor de un Renault Duster

Un trágico accidente se registró en la provincia de Córdoba durante el mediodía del domingo pasado sobre la Ruta Nacional 9. El incidente involucró a una camioneta que chocó de frente contra otro vehículo y dejó dos muertos: un adulto y una niña menor de edad.

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Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, todo sucedió cerca de las 13 del domingo sobre el kilómetro 805, a la altura de Las Peñas, una pequeña localidad del departamento de Totoral, a poco más de cien kilómetros de la capital cordobesa.

Allí, por razones que aún son materia de investigación, una Nissan Frontier embistió de frente a un Renault Duster, lo que dejó dos fallecidos y cuatro personas con heridas de distinta consideración, todas derivadas al Hospital de San José de la Dormida.

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De acuerdo con la información confirmada por los servicios de emergencia, las dos víctimas fatales eran ocupantes del Renault Duster: el conductor del vehículo y una niña de 4 años que viajaba junto a él. Ambos murieron en el lugar del siniestro, sin posibilidad de recibir asistencia con vida.

Las otras cuatro personas afectadas por el choque sufrieron lesiones de diferente gravedad y fueron trasladadas al centro médico de San José de la Dormida, donde quedaron bajo atención del personal sanitario.

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Tras el impacto, efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia se desplegaron en el sector durante varias horas.