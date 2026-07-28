Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Tragedia en Jujuy: el auto donde viajaba una familia perdió el control, cayó 50 metros por un barranco y un niño murió

Eran oriundos de Ezeiza y volvían de vacaciones. El padre, la madre y otros dos hijos resultaron con heridas de gravedad

Un niño de 11 años murió en el accidente en Jujuy por un traumatismo encéfalo craneano severo
Un niño de 11 años murió en el accidente en Jujuy por un traumatismo encéfalo craneano severo
Guardar

Un accidente vial en la Cuesta de Lipán dejó la muerte de un niño de 11 años y cuatro integrantes de su familia con lesiones de consideración, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad sobre la Ruta Nacional 52, en la provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió este lunes pasadas las 19:00, a la altura del kilómetro 30 de esa ruta, en plena zona serrana. La familia —oriunda de Ezeiza, provincia de Buenos Aires— regresaba de una visita a las Salinas Grandes con destino a Purmamarca cuando el vehículo, un Renault Fluence, perdió el control en una curva pronunciada del descenso y se precipitó al vacío. Al llegar al fondo del barranco, el auto quedó completamente volcado y con daños materiales de magnitud.

PUBLICIDAD

El operativo de emergencia se activó de una manera poco habitual. Fue otro turista que circulaba por la zona quien, al encontrar a uno de los menores heridos, lo trasladó por sus propios medios hasta la Seccional N° 57 de la Unidad Regional N° 3 para que recibiera atención médica urgente.

A partir de ese aviso, personal policial y del SAME se movilizó hasta el lugar del siniestro, de acuerdo con la información de medios locales como El Tribuno y Todo Jujuy.

PUBLICIDAD

Al arribar, los equipos de emergencia confirmaron la gravedad del cuadro. El personal sanitario constató el fallecimiento del niño de 11 años, cuya causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo.

Los otros cuatro ocupantes del rodado —el conductor, su pareja y dos hijos más— fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde permanecen internados bajo observación médica a raíz de fracturas y lesiones de consideración.

El conductor del vehículo, un hombre de 36 años domiciliado en Ezeiza, declaró ante los efectivos policiales que viajaba junto a su pareja y sus tres hijos menores de edad.

Según su testimonio, mientras el auto descendía por la Cuesta de Lipán sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos que le impidió controlar el rodado al llegar a una curva, momento en que el vehículo se fue directo al precipicio.

Las pericias correspondientes aún están pendientes. Las autoridades mantienen abiertas las actuaciones de rigor para determinar con precisión las causas del accidente y establecer si existieron otros factores que hayan incidido en la tragedia.

Murieron un hombre y una menor de edad en un choque frontal en Córdoba

Choque Córdoba
En Córdoba, un choque frontal sobre la Ruta Nacional 9 en Las Peñas dejó dos muertos, una niña de 4 años y el conductor de un Renault Duster

Un trágico accidente se registró en la provincia de Córdoba durante el mediodía del domingo pasado sobre la Ruta Nacional 9. El incidente involucró a una camioneta que chocó de frente contra otro vehículo y dejó dos muertos: un adulto y una niña menor de edad.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, todo sucedió cerca de las 13 del domingo sobre el kilómetro 805, a la altura de Las Peñas, una pequeña localidad del departamento de Totoral, a poco más de cien kilómetros de la capital cordobesa.

Allí, por razones que aún son materia de investigación, una Nissan Frontier embistió de frente a un Renault Duster, lo que dejó dos fallecidos y cuatro personas con heridas de distinta consideración, todas derivadas al Hospital de San José de la Dormida.

De acuerdo con la información confirmada por los servicios de emergencia, las dos víctimas fatales eran ocupantes del Renault Duster: el conductor del vehículo y una niña de 4 años que viajaba junto a él. Ambos murieron en el lugar del siniestro, sin posibilidad de recibir asistencia con vida.

Las otras cuatro personas afectadas por el choque sufrieron lesiones de diferente gravedad y fueron trasladadas al centro médico de San José de la Dormida, donde quedaron bajo atención del personal sanitario.

Tras el impacto, efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia se desplegaron en el sector durante varias horas.

Temas Relacionados

JujuyCuesta de LipánRuta Nacional 52AccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una cámara de seguridad captó el momento de la explosión que destruyó una casa en Córdoba y dejó dos heridos

El estallido ocurrió en avenida Tronador al 3100, y fue captado por un dispositivo que registró cómo la onda expansiva derribó parte de la estructura, lanzó escombros a la calle y desató un incendio que consumió el interior de la vivienda

Una cámara de seguridad captó el momento de la explosión que destruyó una casa en Córdoba y dejó dos heridos

Detuvieron en Santa Fe a un pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de una paciente

La joven de 26 años hizo la denuncia luego de la consulta sobre un problema de salud de su hija y afirmó que el médico tiene antecedentes de episodios similares

Detuvieron en Santa Fe a un pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de una paciente

Encontraron huellas de un yaguareté en una escuela rural y desplegaron un amplio operativo para encontrarlo

Investigadores y especialistas en fauna silvestre se movilizaron en la provincia de Corrientes tras el hallazgo y pusieron en marcha un despliegue de campo para rastrear y vigilar los desplazamientos del felino

Encontraron huellas de un yaguareté en una escuela rural y desplegaron un amplio operativo para encontrarlo

Un hombre sufrió dos paros cardíacos y lo dieron por muerto pero tres personas lo salvaron con maniobras de RCP

Sucedió en Córdoba. Una mujer que salía del trabajo, un agente de seguridad y un bombero fuera de servicio confluyeron junto a José, de 54 años, que estaba sin signos vitales y sostuvieron la reanimación cardiopulmonar hasta revertir un diagnóstico de muerte dado por los paramédicos

Un hombre sufrió dos paros cardíacos y lo dieron por muerto pero tres personas lo salvaron con maniobras de RCP

La familia del secretario estudiantil de la Universidad de La Plata pidió que el caso sea juzgado como un crimen de odio

La querella acompañó el pedido de la fiscalía para que la causa avance hacia el debate oral, aunque planteó una diferencia respecto a la figura penal aplicable y reclamó que el hecho sea considerado motivado por odio a la identidad sexual

La familia del secretario estudiantil de la Universidad de La Plata pidió que el caso sea juzgado como un crimen de odio

DEPORTES

San Lorenzo empata contra Gimnasia de Mendoza en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura

San Lorenzo empata contra Gimnasia de Mendoza en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura

Una playa “arriba” de un F1 y bromas con sus mecánicos: las perlitas de Colapinto, que fue el más rápido en los test en Hungría

Tigre pierde con Nacional de Uruguay por un lugar en los octavos de la Copa Sudamericana

El equipo que enamoró a un grupo de amigos a más de 2.000 kilómetros y creó una rebelión contra el fútbol global

Las vacaciones de los integrantes de la Selección tras el Mundial: de la revolución por Scaloni en Pujato a las playas paradisíacas

TELESHOW

Chiche Gelblung continúa internado por un cuadro febril: cómo evoluciona su salud

Chiche Gelblung continúa internado por un cuadro febril: cómo evoluciona su salud

Lourdes Fernández sufrió un accidente y lo repasó con humor: “Me duele la dignidad”

Así llegaron Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: apuro y silencio

Los días de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza: familia ensamblada, piscina y tiempo a orillas del lago

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué cada vez aparecen más ballenas en la costa argentina: la explicación de un especialista del CONICET

Por qué cada vez aparecen más ballenas en la costa argentina: la explicación de un especialista del CONICET

Veinte equipos compiten desde hoy en la Copa Centroamericana Concacaf 2026 en busca de seis cupos internacionales

BID Invest proyecta movilizar hasta $1,000 millones para acelerar inversiones en Panamá

Un marsupial de 23 millones de años podría revelar el origen selvático de los demonios de Tasmania

La electrónica y la pesca impulsan un alza del 7% en las exportaciones de Costa Rica